Primera victoria de la agricultura de Castellón con Mercosur: el Parlamento Europeo impugna el acuerdo

Los agricultores y ganaderos de Castellón ganan tiempo para seguir luchando con el acuerdo entre la UE y Mercosur que se firmó el pasado sábado y que impactará negativamente en sectores como la naranja, las explotaciones de vacuno y avícolas o la miel. El Parlamento europeo acaba de remitir el pacto comercial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que la corte comunitaria revise si es compatible con los tratados de la UE. Y eso significa que se paraliza su tramitación hasta que los jueces dicten su opinión.

Por 334 votos a favor, 324 en contra y once abstenciones, el Parlamento Europeo ha dado este miércoles luz verde a una moción que cuestiona si el acuerdo con Mercosur respeta los tratados de la UE. Sobre la mesa está la validez legal del mecanismo de reequilibrio que incluye el pacto, que varios diputados temen que pueda afectar a la autonomía regulatoria de la UE, y también la base legal elegida para su aprobación, que permite que los capítulos del acuerdo centrados en comercio puedan ratificarse sin el consentimiento de los parlamentos nacionales.

Según el TJUE, este tipo de opiniones tardan de media entre 18 y 24 meses en ser pronunciadas, si bien la corte «tiene el control total» sobre los procedimientos y «puede, cuando las circunstancias lo requieran, dar prioridad a una solicitud de opinión en la práctica». Diferentes voces dentro del Parlamento Europeo habían avisado en la víspera de que se trataría de un voto muy ajustado y habían advertido en contra de retrasar la ratificación del acuerdo con el envío de su texto al TJUE,

La Comisión Europea, según recoge Efe, no ha tardado en reaccionar con pesar a la decisión del Parlamento Europeo, al considerar que las cuestiones que plantean los eurodiputados ya han recibido respuesta. «Según nuestro análisis, las cuestiones planteadas por el Parlamento Europeo en esta moción no están justificadas porque la Comisión Europea ya las ha abordado de manera muy profunda con el Parlamento«, ha dicho el portavoz del Ejecutivo comunitario Olof Gill, preguntado por la decisión.

Los agricultores celebran la impugnación

La decisión del Estrasburgo de impugnar el acuerdo con Mercosur es una pequeña victoria para los agricultores y ganaderos de Castellón. De hecho, la Unió Llauradora pidió por carta a los europarlamentarios españoles y valencianos, que votaran este miércoles a favor de la remisión del acuerdo al TJUE, algo que a su juicio sirve para "ganar tiempo, clarificar el marco jurídico y evitar decisiones irreversibles.

Desde la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja), su representante en Castellón, José Vicente Guinot, valora como muy positiva la paralización del acuerdo comercial por parte del Parlamento europeo. "Nosotros no estamos en contra de nadie, pero lo que queremos es justicia e igualdad de condiciones", ha asegurado y se ha mostrado esperanzado de que sea "un punto de partida positivo para avanzar en un acuerdo mucho más adecuado y correcto".