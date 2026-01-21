Los profesionales de Castellón que están pendientes del alza del salario mínimo: cuántos son y dónde trabajan

Todavía no hay una fecha concreta para su entrada en vigor ni tampoco está claro cuánto subirá, pero miles de trabajadores de Castellón están pendientes estos días de que se apruebe la nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI). Y si finalmente sale adelante la propuesta que ha hecho llegar el Ministerio de Trabajo a los sindicatos y a la patronal, este año esta retribución rebasará por primera vez los 17.000 euros brutos anuales, un 3,1% más que en 2025.

La ministra Yolanda Díaz quiere aumentar el SMI en 37 euros al mes, hasta los 1.221 euros en 14 pagas (ahora es de 1.184 euros), es decir, 17.094 euros al año y, además, que no tribute en el IRPF, con lo que el incremento llegará íntegro al bolsillo del trabajador. Se trata, según datos del ministerio, de una subida que en España beneficiaría a 2,4 millones de profesionales, mientras que en Castellón la cifra sería de unos 30.000. La propuesta está en línea con las opciones planteadas por el comité de expertos que asesora al Gobierno, que había sugerido incrementar esta renta mínima un 3,1% si continuaba exento de tributación o un 4,7% en el caso contrario.

Evolución del SMI en España. / Mediterráneo

La postura de los sindicatos y de la patronal es distinta y está a años luz. UGT y CCOO propusieron una subida del 7,5% con tributación en el IRPF, aunque consideran que el aumento del 3,1% sin tributación que defiende Trabajo está, en todo caso, por encima de la inflación media de 2025 (2,7%), lo que permite cubrir el incremento del coste de vida, a la vez que va en línea con garantizar el 60% del salario medio neto que recomienda la Carta Social Europea. La CEOE, en cambio, apuesta por una subida del 1,5%, hasta los 1.202 euros brutos al mes en catorce mensualidades, y no exentos de tributación al IRPF, un porcentaje que está en línea con la prevista subida para los empleados públicos.

Desde el 1 de enero

Aunque el acuerdo definitivo podría cerrarse en febrero o incluso en marzo (si finalmente no hay acuerdo el Gobierno podría optar por fijar el SMI por decreto ley, como ya ha ocurrido en ejercicios anteriores) el Ejecutivo ya ha avanzado que la subida del SMI en 2026 tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero. Y esto implica que los trabajadores que cobran el salario mínimo recibirán los atrasos correspondientes una vez se apruebe la norma.

¿Y quiénes serán los principales beneficiarios? En la provincia, y según datos de los sindicatos, los colectivos que más notarán esta nueva subida son las mujeres y los jóvenes. «Estamos hablando fundamentalmente de profesionales del sector de la limpieza, pero también de actividades como el comercio, la hostelería, el transporte o la agricultura», describen. De hecho, y según un reciente análisis del grupo parlamentario Sumar a partir de datos del INE, el 65% de los beneficiados son mujeres y casi el 30% de los menores de 25 años cobran el SMI.