"No es el primer temporal ni será el último", las palabras de la subdelegada del Gobierno tras el paso de Harry por Castellón

"No es el primer temporal ni será el último". Así se pronunciaba la subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, tras el paso de Harry, que ha engullido el litoral de norte a sur de la provincia con olas de más de 4 metros. Asimismo ha destacado que el Gobierno de España ha destinado más de 32 millones de euros a actuaciones en el litoral de la provincia de Castellón en los últimos años, una parte importante de ellos para reparar daños provocados por temporales marítimos como el causado por la última borrasca. Antonia García Valls ha hecho estas declaraciones durante su visita a la playa de Almenara, una de las zonas afectadas por el último episodio de fuerte oleaje.

La subdelegada del Gobierno junto a la alcaldesa de Almenara, comprobando los efectos del temporal Harry. / Miquel Sánchez

Seguimiento tras el temporal

La subdelegada se ha desplazado este miércoles a la zona junto a la alcaldesa de Almenara, Estíbaliz Pérez, para comprobar sobre el terreno los efectos del temporal. Según ha explicado, desde la Dirección Provincial de Costas se realiza un seguimiento continuo de los daños desde el primer momento con el fin de valorar su alcance y planificar las actuaciones necesarias.

García Valls ha recordado que los temporales marítimos forman parte de una dinámica recurrente en la costa y que, ante esta situación, el Gobierno central mantiene una línea de intervención basada en la inversión y la actuación posterior a cada episodio.

Más de 32 millones en actuaciones

Durante la visita, la subdelegada ha puesto el foco en la inversión acumulada en el litoral castellonense desde 2018, que asciende a 32,2 millones de euros. De esa cantidad, casi once millones se han destinado específicamente a reparar daños ocasionados por temporales, mientras que el resto corresponde a obras de protección y estabilización de la costa.

Además, ha señalado que el Servicio Provincial de Costas ejecuta de manera regular trabajos de conservación del litoral, y que una vez finalice la evaluación de los desperfectos provocados por la borrasca Harry se actuará en los tramos afectados.

Obras ya ejecutadas en el litoral

Entre las actuaciones ya finalizadas, García Valls ha destacado las obras realizadas dentro de la Estrategia para la Protección de la Costa Sur de Castellón, con una inversión de 6,6 millones de euros en La Llosa y Almenara, y más de 4 millones de euros en Les Marines, en Nules.

Estas intervenciones se suman a otras actuaciones recientes destinadas a frenar la erosión y mejorar la estabilidad del litoral en distintos puntos de la provincia.

Proyectos en marcha y nuevas inversiones

En la actualidad, el Ministerio para la Transición Ecológica mantiene obras en marcha por valor de 7,8 millones de euros para la estabilización del tramo costero entre el río Belcaire y el Estañol, en el término municipal de Moncofa. También continúan los trabajos de adaptación de la fachada marítima de la playa El Cerezo de Xilxes, con una inversión de 660.000 euros.

Además, ya se ha licitado la redacción del proyecto constructivo para la estabilización del frente litoral de las playas de Masbó y El Grau, también en Moncofa, con un presupuesto de unos 111.000 euros, paso previo a futuras actuaciones.

Una estrategia a largo plazo

Todas estas inversiones se enmarcan en la Estrategia para la Protección de la Costa Sur de Castellón, un documento que desarrolla el Plan Estratégico Nacional para la Protección de la Costa Española y que plantea soluciones frente a la erosión en el tramo comprendido entre el puerto de Castellón y el puerto de Sagunto, incorporando criterios de adaptación al cambio climático.