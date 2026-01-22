Más de 3.000 médicos de Castellón están llamados a una nueva huelga indefinida en plena presión asistencial

Más de 3.000 médicos de la provincia de Castellón están convocados a secundar un nuevo paro en defensa de un estatuto médico propio, en un momento especialmente delicado para el sistema sanitario por la presión asistencial derivada del estancamiento de las enfermedades respiratorias. La movilización forma parte de una convocatoria a nivel nacional impulsada por las organizaciones médicas.

Antecedentes del conflicto

El último paro convocado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) tuvo lugar el pasado mes de diciembre y registró un seguimiento desigual, con cifras que oscilaron entre casi el 20% según la Conselleria y el 80% según los convocantes.

Desde el Colegio Oficial de Médicos de Castellón (COMCAS) han señalado que respaldarán todas aquellas reivindicaciones que consideren justas y que estén impulsadas por los sindicatos profesionales en defensa de la profesión médica.

Asamblea informativa en Castellón

En este contexto, el COMCAS ha convocado una asamblea informativa para el próximo martes 27 de enero a las 17.00 horas, dirigida a la colegiación, con el objetivo de analizar la situación actual, compartir el estado de las reivindicaciones y resolver dudas sobre los próximos pasos de las movilizaciones.

La asamblea estará presidida por el Dr. Carlos Vilar y contará con la participación del Dr. Alejandro Calvente, presidente del CESM-CV, y de la Dra. Marta Hernández, vicepresidenta del COMCAS.

Huelga nacional indefinida desde febrero

El Comité de Huelga, formado por la CESM junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA), ha acordado anunciar una huelga nacional indefinida de médicos y facultativos.

Esta movilización comenzará el 16 de febrero como respuesta al borrador del Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad, y se desarrollará, en una primera fase, hasta el mes de junio.

Calendario de paros

El formato acordado contempla una semana de huelga al mes, con el siguiente calendario:

Del 16 al 20 de febrero

Del 16 al 20 de marzo

Del 27 al 30 de abril

Del 18 al 22 de mayo

Del 15 al 19 de junio

Manifestación en Madrid

Como arranque de las movilizaciones, los sindicatos han anunciado una manifestación unitaria en Madrid el sábado 14 de febrero, en la que profesionales de todas las comunidades autónomas volverán a mostrar su rechazo a la norma ministerial y reclamarán una regulación específica que tenga en cuenta las especiales condiciones de formación, responsabilidad y desempeño laboral del colectivo médico.

Llamamiento al diálogo

Las organizaciones que integran el Comité de Huelga han reiterado que mantienen su mano tendida al diálogo, con la esperanza de que el Ministerio de Sanidad retome las conversaciones para avanzar en acuerdos que mejoren las condiciones laborales de médicos y facultativos.

No obstante, recuerdan que las reivindicaciones afectan no solo al ministerio que dirige Mónica García, sino también a otros departamentos del Gobierno, a los grupos parlamentarios y a las consejerías de salud autonómicas, por lo que reclaman que cada administración asuma su responsabilidad para garantizar un Sistema Nacional de Salud sostenible, eficiente y de calidad, tanto para profesionales como para pacientes.