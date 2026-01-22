Alerta para 7.000 trabajadores de Castellón: empieza la negociación de un nuevo convenio

El año laboral en Castellón comenzó con la firma del nuevo convenio de la industria cerámica. Uno de los más relevantes, teniendo en cuenta el peso que tiene este sector en el conjunto de la economía provincial. En este caso, el acuerdo es para tres años, hasta finales de 2028.

Pero en el horizonte ya hay nuevos convenios en marcha. Uno de los más relevantes es el del transporte de mercancías por carretera. El pasado año se alcanzó la firma para prorrogar el anterior pacto, con una serie de mejoras. Entre ellas, un aumento de sueldo del 3,5% y una mejora del 2% en las dietas.

Transporte por carretera

No se llegó a una firma más duradera porque en aquellos momentos existía el debate sobre la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Se estaba a la espera de que el Congreso aprobara la reforma del Gobierno, pero al ser rechazada por la mayoría de los parlamentarios, el asunto se quedó encima de la mesa. Al mismo tiempo, daba la vía libre a las futuras negociaciones sectoriales.

Respecto al transporte por carretera en la provincia, que cuenta con unos 7.000 empleados, ya hay fecha para la constitución de la mesa de negociación. Será el martes, 10 de febrero. En esa mesa se juntarán representantes de la patronal castellonense ACTM y los sindicatos UGT y CCOO. Se espera que, en esta ocasión, el acuerdo sea para varios años.

Otros convenios en negociación

No es este el único gran convenio que se prepara en la provincia. En unos días se constituirá la negociación del metal, tras haber finalizado la vigencia del pacto anterior, firmado en 2023. En esa ocasión se aprobó una subida del 4% para 2023, un 3% en 2024 y otro 3% en 2025.

El sector que más contratación mueve en Castellón, el de la hostelería, firmó su acuerdo laboral en verano de 2025, con una duración de cuatro años. El incremento salarial de 2025 fue del 3,5%, mientras que en los demás años habrá aumentos retributivos en función del IPC. Será de la inflación más un 1% en jefes de departamento y técnicos, y del 0,5% para ayudantes y auxiliares.