Almassora avanza en la limpieza del litoral tras los graves daños del temporal

El Ayuntamiento de Almassora avanza a buen ritmo en los trabajos de limpieza y adecuación del litoral después de los importantes daños causados por el temporal marítimo asociado a la borrasca Harry. Desde la tarde del miércoles, el consistorio ha desplegado un operativo especial para recuperar las zonas más afectadas y garantizar la seguridad en el paseo marítimo.

Retirada de arena, piedras y residuos

Los trabajos se centran en la retirada de arrastres de arena, piedras y residuos, así como en la adecuación de los espacios dañados por el fuerte oleaje. El objetivo es restablecer la normalidad en el litoral lo antes posible, siempre priorizando la seguridad de vecinos y visitantes.

La concejala de Playas, Silvana Rovira, ha supervisado las tareas sobre el terreno y ha señalado que la reapertura del paseo marítimo se realizará de forma progresiva y por tramos, conforme avancen los trabajos.

Reapertura progresiva del paseo marítimo

Rovira ha explicado que cualquier reapertura estará condicionada al criterio técnico y de seguridad de la Policía Local. “La prioridad es garantizar la seguridad de los vecinos, por lo que cualquier reapertura se hará de forma responsable y coordinada”, ha subrayado la edila.

Mientras tanto, el paseo marítimo continúa con restricciones de acceso en las zonas más afectadas, a la espera de que finalicen las actuaciones de limpieza y adecuación.

Evaluación de los daños

De forma paralela, los servicios municipales siguen trabajando en la evaluación del alcance de los daños provocados por el temporal. Esta valoración permitirá determinar las actuaciones necesarias en cada punto del litoral y cuantificar los perjuicios ocasionados por la borrasca Harry.

Pla de la Torre, la zona más castigada

Uno de los puntos que más preocupa al Ayuntamiento es Pla de la Torre, donde la regresión costera se ha visto agravada tras el último temporal. Según ha lamentado la concejala de Playas, esta zona “se ha quedado prácticamente sin playa”, una situación que considera insostenible.

Rovira ha insistido en que este escenario vuelve a poner de manifiesto la urgente necesidad de ejecutar las obras de regeneración reclamadas al Gobierno de España, con el fin de frenar el deterioro del litoral.

Reivindicación de soluciones estructurales

Desde el Ayuntamiento de Almassora se reitera la necesidad de adoptar soluciones estructurales que permitan proteger la costa frente a temporales marítimos y evitar que estos episodios sigan castigando de forma reiterada al municipio.

El último temporal ha vuelto a evidenciar la fragilidad del litoral almassorí y la importancia de pasar de las actuaciones de emergencia a medidas de protección a largo plazo.