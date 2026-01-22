Burriana vuelve a exigir actuaciones urgentes para proteger su litoral tras el temporal
El Ayuntamiento de Burriana ha iniciado las labores de limpieza y reparación en la zona de la Serratella tras el paso de la borrasca Harry, que ha vuelto a dañar el litoral.
El paso de la borrasca Harry por la costa de Castellón ha reactivado las reivindicaciones de los ayuntamientos del litoral para acelerar las actuaciones de protección de las playas y frenar la regresión costera. En Burriana, uno de los municipios afectados, el temporal ha vuelto a dejar daños en la franja litoral, obligando al Ayuntamiento a intervenir de urgencia una vez el episodio marítimo ha empezado a remitir.
Daños recurrentes en la Serratella
Durante la mañana de este jueves, el Ayuntamiento de Burriana ha iniciado las labores de limpieza, retirada de escombros y reparación de desperfectos, centradas principalmente en la zona de la Serratella, uno de los puntos más vulnerables del litoral burrianense.
La falta de infraestructuras de defensa del litoral obliga al consistorio a actuar de manera reiterada tras cada temporal, empleando maquinaria pesada para habilitar accesos y reparar las zonas afectadas, una situación que se repite invierno tras invierno.
Costa norte y sur, en situación crítica
Desde el Ayuntamiento advierten de que tanto la costa norte como la costa sur de Burriana necesitan actuaciones urgentes por parte del Gobierno de España para evitar nuevos daños. El mar continúa erosionando y hundiendo progresivamente las carreteras que conectan estas zonas costeras, viales esenciales que vuelven a quedar afectados tras cada episodio de fuerte oleaje.
Esta situación obliga al consistorio a realizar reparaciones cíclicas, con el consiguiente elevado coste económico para las arcas municipales y, de forma indirecta, para los vecinos de la ciudad.
Reclamación política al Gobierno
El concejal de Vía Pública y Urbanismo, Mario Trullen, ha lamentado que Burriana vuelva a vivir una situación ya conocida. “Por desgracia, hemos vuelto a sufrir lo que vemos con cada temporal que llega durante el invierno”, ha señalado, recordando las inundaciones registradas tanto en la costa norte como en la costa sur.
Trullen ha insistido en la necesidad de una decisión política firme que permita proteger de forma definitiva el litoral burrianense. “Seguimos esperando una decisión del Gobierno de Sánchez que proteja de una vez la costa de Burriana y ejecute las obras necesarias y proyectadas que, desgraciadamente, hasta ahora no llegan”, ha afirmado.
El temporal Harry vuelve así a poner de manifiesto la fragilidad del litoral de Burriana y la urgencia de pasar de las reparaciones puntuales a soluciones estructurales que eviten que el municipio tenga que afrontar, una y otra vez, las mismas consecuencias tras cada temporal marítimo.
- Aemet modifica su previsión para Castellón por la llegada de la borrasca Harry
- La fuerza del mar se 'come' la playa en Castellón
- La historia del restaurante que ganó la primera estrella Michelin para Castellón en 1975… y del que nadie se acuerda
- La gran nevada de Castellón cumple 80 años: la ‘gelà del 46’ cambió la provincia
- La nueva vida del restaurante J Zamora de Castellón: esta es la fecha prevista de reapertura
- La borrasca Harry trae la nieve a Castellón
- Nieve y tormentas fuertes y persistentes a Castellón este fin de semana: primera alerta amarilla ya activada
- Castellón se prepara para varios días de lluvias, viento y posible nieve por un cambio radical de tiempo