Burriana vuelve a exigir actuaciones urgentes para proteger su litoral tras el temporal

El paso de la borrasca Harry por la costa de Castellón ha reactivado las reivindicaciones de los ayuntamientos del litoral para acelerar las actuaciones de protección de las playas y frenar la regresión costera. En Burriana, uno de los municipios afectados, el temporal ha vuelto a dejar daños en la franja litoral, obligando al Ayuntamiento a intervenir de urgencia una vez el episodio marítimo ha empezado a remitir.

Daños recurrentes en la Serratella

Durante la mañana de este jueves, el Ayuntamiento de Burriana ha iniciado las labores de limpieza, retirada de escombros y reparación de desperfectos, centradas principalmente en la zona de la Serratella, uno de los puntos más vulnerables del litoral burrianense.

La falta de infraestructuras de defensa del litoral obliga al consistorio a actuar de manera reiterada tras cada temporal, empleando maquinaria pesada para habilitar accesos y reparar las zonas afectadas, una situación que se repite invierno tras invierno.

Costa norte y sur, en situación crítica

Aspecto de la costa de Burriana tras el paso de Harry. / Ayuntamiento

Desde el Ayuntamiento advierten de que tanto la costa norte como la costa sur de Burriana necesitan actuaciones urgentes por parte del Gobierno de España para evitar nuevos daños. El mar continúa erosionando y hundiendo progresivamente las carreteras que conectan estas zonas costeras, viales esenciales que vuelven a quedar afectados tras cada episodio de fuerte oleaje.

Esta situación obliga al consistorio a realizar reparaciones cíclicas, con el consiguiente elevado coste económico para las arcas municipales y, de forma indirecta, para los vecinos de la ciudad.

Reclamación política al Gobierno

El concejal de Vía Pública y Urbanismo, Mario Trullen, ha lamentado que Burriana vuelva a vivir una situación ya conocida. “Por desgracia, hemos vuelto a sufrir lo que vemos con cada temporal que llega durante el invierno”, ha señalado, recordando las inundaciones registradas tanto en la costa norte como en la costa sur.

Trullen ha insistido en la necesidad de una decisión política firme que permita proteger de forma definitiva el litoral burrianense. “Seguimos esperando una decisión del Gobierno de Sánchez que proteja de una vez la costa de Burriana y ejecute las obras necesarias y proyectadas que, desgraciadamente, hasta ahora no llegan”, ha afirmado.

El temporal Harry vuelve así a poner de manifiesto la fragilidad del litoral de Burriana y la urgencia de pasar de las reparaciones puntuales a soluciones estructurales que eviten que el municipio tenga que afrontar, una y otra vez, las mismas consecuencias tras cada temporal marítimo.