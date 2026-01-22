Castellón capta a una empresa mexicana para crear una terminal de cruceros

Castellón da un paso más para crecer en el turismo de cruceros. Después de confirmarse una veintena de escalas que atraerán a 21.000 personas a la provincia entre 2026 y 2027, hoy se ha anunciado que una empresa mexicana está interesada en invertir en PortCastelló para poner en marcha una terminal de cruceros.

Así lo ha confirmado este jueves, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), el presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez: “El crecimiento experimentado por el puerto de Castellón en los últimos años como destino de cruceros ha despertado el interés de esta firma mexicana que se ha mostrado interesada en establecer una terminal de cruceros en PortCastelló, lo que resultaría más atractivo para visitantes, cruceristas y operadores”, ha subrayado.

Otro proyecto en Melilla

Se trata, en concreto, de la compañía ITM Group MX, que está especializada en el desarrollo y la gestión de terminales de cruceros y espacios turísticos. La firma, interesada en invertir en el puerto de Castellón, ya tiene otro proyecto en marcha en el territorio nacional, pues trabaja en la puesta en marcha de una infraestructura similar en la ciudad autónoma de Melilla, que estará dotada con bares, restaurantes y una zona comercial, inspirada en la multiculturalidad de la zona.

Encuentro con la firma ITM Group MX en Fitur. / MEDITERRÁNEO

PortCastelló, de hecho, ha mantenido un encuentro este jueves con ITM Group MX, al que también ha asistido la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco; la concejala de Turismo, Arantxa Miralles; y la gerente de la Fundación PortCastelló, Susana Soria.

“Es el momento de enamorar y convertirnos en un destino donde los cruceristas puedan disfrutar de Castellón”, ha valorado la munícipe, señalando que este avance supone una “oportunidad inmejorable para el turismo, el comercio, la restauración”.

Próximos pasos

“Tras este primer contacto, en un segundo paso hay una visita prevista por parte de la empresa al puerto de Castellón para conocer la infraestructura, ver el espacio y evaluar las necesidades logísticas, así como las oportunidades que ofrece el puerto de Castellón a navieras, cruceristas y visitantes”, ha detallado Ibáñez, quien ha añadido que "llevamos tiempo trabajando en este proyecto y para nosotros es clave que una empresa de estas características apueste por Castellón y tenga un interés firme y real por instalarse aquí”.

Asimismo, el presidente de la Autoridad Portuaria, en un balance de la presencia de este año de PortCastelló en la Feria Internacional de Turismo, ha explicado que “este anuncio ha sido fruto de la ronda de más de una decena de entrevistas y reuniones mantenidas durante estos días en la feria”. “Volvemos con nuevos proyectos, compromisos y con la ilusión y el orgullo de saber que la estrategia emprendida ahora hace dos años está dando muy resultados”, ha aseverado.