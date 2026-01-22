La Diputación de Castellón se adentra en el mundo de la inteligencia artificial con 'Provinc.IA'

La Diputación de Castellón avanza en la transformación digital del territorio con la aprobación, en el último pleno, de la estrategia provincial de inteligencia artificial, lo que supone "un paso decisivo que sitúa a la provincia de Castellón en la vanguardia de la transformación digital pública”.

Así lo ha apuntado la diputada de Transparencia y Participación Ciudadana, María Tormo, quien ha destacado que “esta estrategia define una hoja de ruta clara para incorporar la inteligencia artificial al ámbito público de forma responsable, ética y orientada a mejorar los servicios a la ciudadanía en toda la provincia”.

Documento estratégico

Bautizada como Provinci.IA, se ha sacado adelante un documento estratégico que define el marco de actuación para el desarrollo, adopción y gobernanza de soluciones de inteligencia artificial en el ámbito provincial. “Una estrategia viva, concebida para adaptarse a la evolución tecnológica, al marco normativo y a las necesidades reales del territorio”, ha subrayado María Tormo.

"Lejos de adoptar la tecnología por un imperativo de modernidad, la estrategia concibe la IA como una herramienta instrumental para mejorar la calidad de vida, dar fortaleza a la cohesión territorial y garantizar un desarrollo sostenible sin exclusiones”, ha destacado la diputada de Transparencia y Participación Ciudadana.

La estrategia establece un marco integral que sitúa a las personas en el centro de la transformación digital, concibiendo la inteligencia artificial como una herramienta al servicio de la ciudadanía, de la cohesión territorial y del desarrollo socioeconómico sostenible de la provincia. El documento, tal y como ha explicado Tormo, “define con claridad la misión, visión y valores que deben guiar todas las iniciativas en esta materia, así como los objetivos estratégicos y operativos que permitirán su despliegue progresivo y ordenado”.

La diputada de Transparencia y Participación Ciudadana, María Tormo, en el pleno. / JAVIER VILAR

Los ejes centrales

Entre los ejes fundamentales de la estrategia se encuentran la consolidación de un marco normativo y ético provincial para el uso de la inteligencia artificial, el desarrollo de infraestructuras tecnológicas y capacidades digitales compartidas, el impulso de una cultura organizativa orientada a la innovación y la formación, y el refuerzo del pilar social de la inteligencia artificial para garantizar una implantación inclusiva y respetuosa con los derechos fundamentales.

Asimismo, la estrategia incorpora un sistema de indicadores de seguimiento y evaluación que permitirá medir de forma objetiva los avances y resultados obtenidos, así como un marco de gobernanza que asegura la coordinación técnica, la supervisión interna y la participación de los distintos servicios y actores implicados. Todo ello con el objetivo de garantizar un uso responsable, transparente y eficaz de la inteligencia artificial en el ámbito público provincial.

Humanística, transparente y vertebrada

“No es solo un plan tecnológico, es una hoja de ruta institucional para que la Diputación de Castellón lidere la digitalización humanística, transparente y vertebrada del territorio”, ha indicado Tormo, quien ha insistido diciendo que “el objetivo es mejorar los servicios públicos, impulsar la modernización administrativa y reforzar la cohesión territorial”.

Al respecto, la diputada provincial ha resaltado que “la aplicación de esta tecnología refleja el firme compromiso de la Diputación de Castellón por ser una administración abierta, eficiente y cercana a los ciudadanos”

La diputada de Transparencia y Participación Ciudadana ha agradecido a todas las personas que han hecho posible la elaboración de Provinc.IA, destacando que “este logro es fruto del trabajo conjunto para impulsar la transformación digital de Castellón”.

Toda la información de la estrategia provincial de inteligencia artificial se puede consultar en el Portal de Transparencia de la Diputación y en el espacio web específico habilitado para tal fin (https://www.dipcas.es/ia) facilitando así el acceso a la información y reforzando los principios de transparencia y rendición de cuentas.