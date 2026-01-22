Castellón se erige como paraíso del cicloturismo con una inversión de 6 millones de euros

Castellón se erige como el paraíso del cicloturismo. Es la meta que se ha marcado la Diputación Provincial dentro de su estrategia turística para este año, centrada en explotar el "gran potencial" que tiene el territorio, el segundo más montañoso de España y con un clima agradable, para su especialización en los visitantes interesados en esta práctica deportiva.

La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha dado a conocer este planteamiento, bajo el lema Una provincia para recorrer, este jueves en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en una exposición a la que ha asistido el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.

"El hilo conductor"

“La bicicleta es el hilo conductor que permite disfrutar de todo lo que Castellón ofrece”, ha indicado Barrachina, quien ha incidido en que la bicicleta "se convierte en el acompañante perfecto para conocer el territorio, conectando paisajes, cultura y gastronomía".

Y es que el cicloturismo atrae a la provincia de Castellón visitantes durante todo el año, ayudando a desestacionalizar la demanda y generando actividad económica, especialmente en el interior de la provincia. “En Castellón, recorrer el territorio en bicicleta significa vivir experiencias auténticas, descubrir sabores locales, disfrutar de la cultura y conectar con la naturaleza. Cada ruta es una invitación a descubrir la provincia en toda su riqueza y diversidad”, ha indicado la máxima representante de la institución provincial.

En este sentido, desde la institución, han puesto en valor que Castellón es sinónimo de paraíso ciclista gracias a la gran riqueza paisajística, histórica, cultural y gastronómica. Asimismo, la provincia cuenta con espacios para la práctica segura de MTB y Enduro. La baja densidad del tráfico y el estado de las carreteras y senderos adaptados son un valor añadido para elegir la provincia para disfrutar del cicloturismo y si a todo ello le añadimos la gran hospitalidad de sus gentes y la larga tradición ciclista y escenario excepcionales de grandes ciclistas como La Vuelta, hace que la provincia de Castellón y el ciclismo se convierta en el binomio perfecto.

La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, y el president, Juanfran Pérez Llorca. / JAVIER VILAR

También han hecho mención a la dinamización del sector turístico que supone la llegada de ciclistas, con ingresos directos para hoteles, alojamientos rurales, restaurantes, comercios o empresas de servicios. Además, desde la Diputación de Castellón están construyendo una red de empresas vinculadas al cicloturismo, ayudando al empresario local a especializarse, diferenciarse y ser más competitivo para disponer de “una herramienta real de desarrollo económico y pieza clave para nuestro interior”.

Plan transversal

Toda esta apuesta gira en torno a un plan estratégico integral y transversal que cuenta con una inversión de 6 millones de euros. La iniciativa, de hecho, ya es una realidad hoy y se plasma en cifras con cientos de kilómetros de carreteras ciclables, caminos y senderos, BikeTools instalados en más de 120 municipios con 210 puntos de carga y autoreparación, 172 estaciones de lavado y 3.602 aparca bicicletas. Además, se han instalado 469 señales en 40 puertos de montaña de las carreteras de la Diputación, de las que 59 señales son inteligentes para avisar de la presencia de ciclistas.

El proyecto también contempla un plan de adaptación al cambio climático con Sistemas de Alerta para proteger nuestro territorio y al ciclista. Y, desde el área de Deportes, se invierten unos 800.000 euros al año entre eventos, convenios y subvenciones vinculadas al cicloturismo. “Una inversión que refleja una convicción clara: el deporte no solo es una actividad física, es una política pública que genera salud, cohesión social y desarrollo económico, y que nos permite proyectar Castellón como una provincia atractiva, dinámica y con oportunidades los 365 días del año”, ha expresado Barrachina.

Múltiples herramientas

La presidenta de Castellón ha invitado a los asistentes a navegar por la web www.castelloncycling.com para descubrir todas las herramientas que dispone el visitante para disfrutar de la provincia a dos ruedas. “Cada parada ofrece una sorpresa, y cada kilómetro te enseña una forma de sentir la provincia con todos los sentidos porque Castellón combina aventura, sabor y cultura en un mismo recorrido”, ha añadido la dirigente provincial.

La dirigente ha hecho referencia además al aval de las pruebas ciclistas internacionales que se desarrollan en la provincia como La Vuelta, que regresa este año; la Mediterranean Epic y el Gran Premio Castellón - Ruta de la Cerámica, que se suman a los más de 300 eventos deportivos que acoge Castellón durante todo el año.

“En Castellón, pedalear significa disfrutar de rutas bien señalizadas, servicios especializados, gastronomía de calidad y una oferta cultural y de ocio que convierte cada viaje en una experiencia que hay que vivir”, ha concluido Barrachina.