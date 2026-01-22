Castellón lidera el crecimiento turístico, pero aún se queda atrás en rentabilidad

Castellón lideró en el 2025 el crecmiento turístico en la Comunitat Valenciana, en especial en el sector hotelero, aunque aún mantiene asignaturas pendientes como la mejora de la rentabilidad, al quedar muy por detrás de la media.

Así lo ha dado a conocer la patronal hotelera Hosbec este jueves en la presentación de su primer informe sobre resultados de la actividad turística y hotelera del 2025 y las perspectivas estratégicas para este 2026 en la Feria Internacional de Turismo (Fitur). "Castellón ha despertado, con las mejores cifras de crecimiento, tanto en viajeros como en pernoctaciones", ha destacado la secretaria general de la entidad, Nuria Montes, quien ha remarcado que incluso "los turistas nacionales han crecido".

Más nacionales y extranjeros

En concreto, la provincia contabilizó 1.294.175 viajeros en los hoteles, un 6,6% más que el año anterior, y 3.890.853 pernoctaciones, con un crecimiento del 6,2%. La llegada de visitantes nacionales repuntó un 7,4% en la provincia, mientras que la de extranjeros también fue al alza, con un 3,4% más.

La estancia media se mantiene en 2,8 días, algo que se debe trabajar para incrementar, según indican, a través de la implementación de programas de experiencias combinadas, reduciendo así la presión de los costes operativos por rotación y mejorando la competitividad.

Como ha señalado el presidente de los hoteleros valencianos, Fede Fuster, Castellón todavía margen de mejora en cuanto a rentabilidad, estando incluso un 50% por debajo de la media. La provincia "recorre el camino que otros destinos transitaron hace unos años, pero lo hace con fuerza y creciendo por encima del resto".

El president, Juanfran Pérez Llorca, con el líder de la patronal hotelera. / EFE

Atención específica

Y es que, Fuster ha detallado que la Comunitat Valenciana “no es un mercado monolítico sino un ecosistema de diferentes destinos y dinámicas que tienen ciclos de explotación diferentes y que hay que entender y contemplar en la asignación eficiente de recursos y presupuestos”. En este sentido, Castellón se posiciona “como un jugador de interés” que va a requerir una atención específica para consolidar su futuro turístico.

A dicha consolidación contribuirá el aeropuerto de Castellón, con casi un 7% más de plazas confirmadas hasta octubre. Montes ha destacado la "ventana de oportunidad" que abre en Reino Unido, "con casi un 30% más de asientos programados", por lo que considera "importantísimo reforzar la promoción". "El aeropuerto además no está sujeto a las tasas de Aena y tiene una comercialización competitiva para atraer nuevos vuelos y frecuencias", ha sentenciado.

A nivel autonómico, Fuster considera que “con los datos podemos hablar de un equilibrio optimizado entre oferta y demanda, pero no nos asusta la nueva competencia y la mejora de la existente: la inversión hotelera en los últimos 30 años ha sido ejemplar y clave para el posicionamiento actual”.

“Basándonos en un crecimiento proyectado que supera ampliamente la media nacional, la Comunitat Valenciana se posiciona como el líder indiscutible del mercado turístico español para 2026. La transición hacia un modelo basado en el valor y la rentabilidad social es ya una realidad cuantificable”, ha concluido el presidente de Hosbec.