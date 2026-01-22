El centro comercial Salera de Castellón estrena local de una conocida marca de moda
La enseña implanta su nuevo formato de tiendas
Para ver este vídeo suscríbete a El Periódico Mediterráneo o inicia sesión si ya eres suscriptorSuscríbete
¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí
El centro comercial Salera de Castelló ha estrenado el nuevo local de una conocida marca de moda, que pasa a ocupar ahora el espacio en el que hasta el pasado verano prestaba servicio United Colours of Benetton con unas renovadas y más amplias instalaciones.
Detrás de este movimiento se encuentra el grupo Inditex, que ha decidido, como ya avanzó este diario, recolocar dos establecimientos de sus destacadas enseñas de moda en el recinto comercial de la capital de la Plana con el fin de implantar los últimos conceptos de tiendas de la marca.
Pantallas o iluminación
Se trata, por un lado, de Stradivarius, que ya ha abierto las puertas en su nuevo emplazamiento, junto a C&A, después de trasladarse desde su anterior local, en el lado apuesto del centro comercial. Se sumará en breve también Bershka, que se localizará justo al lado, tras reformar y combinar el espacio que hasta el año pasado ocupaban la firma de deporte Sports Direct y la de calzado AW Lab. La previsión, como se informó en su día, pasa porque ambos locales estén operativos este trimestre.
La nueva tienda de Stradivarius destaca por incrementar su zona de ventas e incorporar las innovaciones de la compañía, entre las que se encuentran grandes pantallas, una cuidada iluminación o las cajas de autocobro.
Más renovaciones
No son las únicas dos renovaciones que se producen en el centro comercial, pues otro establecimiento también se encuentra remodelando sus instalaciones. Kiko Milano, la tienda de productos de maquillaje y cosmética, también está actualizando su local, que se emplaza junto a Oysho y frente a Zara.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aemet modifica su previsión para Castellón por la llegada de la borrasca Harry
- La fuerza del mar se 'come' la playa en Castellón
- La historia del restaurante que ganó la primera estrella Michelin para Castellón en 1975… y del que nadie se acuerda
- La gran nevada de Castellón cumple 80 años: la ‘gelà del 46’ cambió la provincia
- La nueva vida del restaurante J Zamora de Castellón: esta es la fecha prevista de reapertura
- La borrasca Harry trae la nieve a Castellón
- Nieve y tormentas fuertes y persistentes a Castellón este fin de semana: primera alerta amarilla ya activada
- Castellón se prepara para varios días de lluvias, viento y posible nieve por un cambio radical de tiempo