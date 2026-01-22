El centro comercial Salera de Castellón estrena local de una conocida marca de moda

El centro comercial Salera de Castelló ha estrenado el nuevo local de una conocida marca de moda, que pasa a ocupar ahora el espacio en el que hasta el pasado verano prestaba servicio United Colours of Benetton con unas renovadas y más amplias instalaciones.

Detrás de este movimiento se encuentra el grupo Inditex, que ha decidido, como ya avanzó este diario, recolocar dos establecimientos de sus destacadas enseñas de moda en el recinto comercial de la capital de la Plana con el fin de implantar los últimos conceptos de tiendas de la marca.

Pantallas o iluminación

Se trata, por un lado, de Stradivarius, que ya ha abierto las puertas en su nuevo emplazamiento, junto a C&A, después de trasladarse desde su anterior local, en el lado apuesto del centro comercial. Se sumará en breve también Bershka, que se localizará justo al lado, tras reformar y combinar el espacio que hasta el año pasado ocupaban la firma de deporte Sports Direct y la de calzado AW Lab. La previsión, como se informó en su día, pasa porque ambos locales estén operativos este trimestre.

La nueva tienda de Stradivarius en el centro comercial Salera. / TONI LOSAS

La nueva tienda de Stradivarius destaca por incrementar su zona de ventas e incorporar las innovaciones de la compañía, entre las que se encuentran grandes pantallas, una cuidada iluminación o las cajas de autocobro.

Más renovaciones

No son las únicas dos renovaciones que se producen en el centro comercial, pues otro establecimiento también se encuentra remodelando sus instalaciones. Kiko Milano, la tienda de productos de maquillaje y cosmética, también está actualizando su local, que se emplaza junto a Oysho y frente a Zara.