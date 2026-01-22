La 'deslealtad' del PP y el PSOE con el campo de Castellón: todos sus eurodiputados votan en contra de paralizar el acuerdo con Mercosur

Los agricultores y ganaderos de Castellón acaban de lograr una pequeña victoria. El Parlamento europeo aprobó el miércoles, en una votación muy ajustada, la remisión del acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Mercosur al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), una decisión que permite al campo ganar tiempo para seguir luchando por un pacto "más justo" para la citricultura o las explotaciones avícolas y de ganado vacuno, tres de las actividades más afectadas por el acuerdo.

A pesar de que en las últimas semanas organizaciones agrarias como la Unió Llauradora habían pedido por carta a los europarlamentarios españoles que votaran a favor de frenar el polémico acuerdo comercial, la realidad es que no todos se han posicionado a favor de los intereses del campo valenciano. El resultado de la votación en Estrasburgo fue de 334 votos a favor de solicitar el dictamen (y, por tanto, paralizar el pacto con Mercosur) frente a 324 en contra, que defendieron por su aplicación inmediata. Y entre los que votaron en contra están todos los europarlamentarios del PP y del PSOE, incluidos los valencianos Esteban González Pons (PP), Leire Pajín (PSOE) y Sandra Gómez (PSOE). El valenciano Diego Solier (Independientes) también se pronunció a favor del acuerdo con los países de Mercosur, al igual que la representante del PNV.

La votación en la Eurocámara hizo extraños aliados y quienes sí levantaron la mano para frenar el acuerdo comercial fueron los seis eurodiputados de Vox y los representantes de Compromís (el castellonense Vicent Marzà), Sumar, BNG y ERC, según publica el Parlamento europeo.

Protestas de agricultores europeos frente al Parlamento europeo. / YOAN VALAT

A las organizaciones agrarias el resultado de la votación no les sorprende, aunque sí afean a los dos partidos mayoritarios que hayan tomado una decisión que perjudica claramente al sector primario de Castellón. "Efectivamente, todos los europarlamentarios españoles del PP y el PSOE han votado a favor de que no se remita el acuerdo al TJUE y, por lo tanto, lo han hecho en contra de los intereses de los agricultores y ganaderos valencianos. Nos parece muy mal y muy negativo y no han tenido en cuenta los intereses de los citricultores, los productores de carne o los apicultores, los más perjudicados por el acuerdo", apunta Carles Peris, secretario general de la Unió que añade, no obstante, que la dirección del voto era previsible. "Nosotros ya esperábamos que estos dos partidos, que desde el principio son valedores de la firma del acuerdo, no dieran apoyo al campo", añade.

Quien también se ha pronunciado ha sido Cristóbal Aguado, presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja). "Estamos en contra de todos los europarlamentarios que votaron en contra de llevar el acuerdo de Mercosur al TJUE, sean del partido que sean, y estamos agradecidos con los que votaron a favor porque se pusieron del lado de los agricultores y ganaderos", ha explicado. "Lo importante no son las palabras, sino los hechos. Las votaciones demuestran la posición real que toman ante el sector agrario. Antes que obedecer a sus partidos, los europarlamentarios se deben a los ciudadanos y la mayoría social rechaza un tratado comercial sin garantías adecuadas, mal equilibrado y que daña al campo. Nos merecemos más respeto”, ha finalizado.

¿Qué sucederá a partir de ahora?

Una vez conocido el resultado de la votación, la clave ahora es ver qué decisión toma la propia Comisión Europea, que podría adoptar la medida de poner en marcha la parte comercial del acuerdo antes incluso de que el TJUE se pronuncie. "Hay que estar pendiente y pedirles a los comisarios y a la presidenta Ursula von der Leyen, que no saquen adelante el acuerdo mientras no hay una valoración de la Justicia. Este es el paso que hay que dar ahora y desde la Unió enviaremos una carta a la Comisión y a los comisarios para que no pongan en marcha la parte comercial del acuerdo antes de que se pronuncie el TJUE", apunta Peris.