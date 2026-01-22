El freno al acuerdo de Mercosur no acaba con las protestas del campo: los agricultores de Castellón mantienen las movilizaciones

La guerra no está ni mucho menos ganada, pero en la batalla contra el acuerdo entre la Unión Europea (EU) y Mercosur, que se firmó el pasado sábado en Paraguay, los agricultores y ganaderos de Castellón han conseguido una primera victoria. El Parlamento europeo frenó este miércoles la tramitación del pacto comercial al aprobar, en una votación muy ajustada, la remisión del texto ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), una decisión que permite al campo ganar tiempo para seguir luchando por un acuerdo «mucho más justo» para los citricultores, los productores de carne de vacuno o los apicultores de Castellón, algunos de los más afectados por el tratado.

El Parlamento europeo, junto al Consejo, la Comisión o un país miembro, tiene potestad para solicitar al Tribunal de Justicia que evalúe si un acuerdo es compatible con el derecho comunitario. Con 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones, la Eurocámara aprobó enviar el texto a la justicia europea. La decisión retrasará el proceso de ratificación entre 18 y 24 meses y pone en riesgo el acuerdo, poniendo de nuevo a prueba la paciencia de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, tras casi treinta años de negociaciones.

La impugnación del acuerdo, cuya resolución había sido promovida por los grupos de la Izquierda y los Verdes pero contaba con el apoyo de eurodiputados de todos los colores políticos, coincide con las manifestaciones que en los últimos días están protagonizando agricultores de toda Europa, que consideran que el acuerdo con Mercosur inundará los supermercados de los Veintisiete de alimentos que no cumplen con los mismos requisitos que los productos elaborados en la UE.

Pantalla del Parlamento europeo con el resultado de la votación sobre el acuerdo con Mercosur. / YOAN VALAT

Las organizaciones agrarias no han tardado en valorar lo que significa la decisión tomada por la Eurocámara. La Unió Llauradora la considera «una pequeña victoria» y recuerda que se trata de una decisión temporal y que en absoluto significa que el acuerdo comercial se quede descartado en un cajón. «No obstante, es un paso importante para seguir trabajando y protestando para que, si alguna vez hay acuerdo, sea lo más justo para los intereses de los agricultores y ganaderos de la Comunitat», reconoce Carles Peris, secretario general de una organización agraria que días atrás había pedido, a través de una carta formal dirigida a los europarlamentarios españoles y valencianos, que votaran este a favor de la remisión al TJUE.

La lucha continúa

Desde la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) se manifiestan en términos muy similares y consideran que el resultado de la votación ha sido fruto de las manifestaciones del sector. «El trabajo reivindicativo y la presión permanente de las organizaciones agrarias del COPA-Cogeca que protestaron el martes en Estrasburgo ha conseguido un primer paso muy positivo», valora su presidente, Cristóbal Aguado. «Que el Parlamento haya decidido solicitar al TJUE que examine si la negociación con Mercosur cumple el tratado de Roma es tremendamente importante. El fruto de nuestro esfuerzo está ahí y es necesario que sigamos insistiendo. Toda Europa unida ha de lograr que ese acuerdo se adapte a la reciprocidad y el respeto a la producción agraria valenciana y europea», insiste.

José Vicente Guinot, representante de AVA en Castellón, apunta que el sector no está en contra de los acuerdos comerciales, pero reivindica « igualdad de condiciones para los productos castellonenses respecto a las importaciones de países terceros».

Pese a la victoria, las organizaciones agrarias mantienen el calendario de movilizaciones previsto para las próximas semanas. En el caso de la Unió, participará en una tractorada el próximo 11 de febrero en Madrid, mientras que AVA lo hará en una manifestación en València el 29 de enero.

Un nuevo escenario

Y ¿qué ocurrirá a partir de ahora? Tras el resultado de la votación, el Parlamento europeo no podrá votar sobre el acuerdo con Mercosur hasta que el Tribunal haya emitido su opinión y si el dictamen de los jueces es negativo, el texto no entrará en vigor a menos que sea modificado.

La Comisión Europea todavía puede proponer en los Estados la aplicación provisional del acuerdo comercial, algo que por ahora no se ha debatido ni acordado, ya que solamente se autorizó la firma. «Lo que queda ya claro es que no se podrá votar en la Eurocámara la aprobación o no del tratado de Mercosur mientras no haya una opinión del Tribunal de Justicia y eso se podría atrasar entre 18 y 24 meses», apuntan desde la Unió.