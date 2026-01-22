Grito unánime de los alcaldes para acelerar la regeneración de la costa y evitar futuros temporales en Castellón

El paso de la borrasca Harry por la costa de Castellón ha vuelto a activar un clamor compartido entre los ayuntamientos del litoral: la necesidad urgente de acelerar las actuaciones para proteger las playas y frenar una regresión que, con cada temporal, deja más daños y menos margen de reacción. Aunque el episodio marítimo comienza a remitir, los alcaldes advierten de que no se trata de un hecho puntual, sino de una problemática estructural que requiere acciones inmediatas y soluciones de fondo.

Almenara

En el sur de la provincia, uno de los municipios más afectados ha sido Almenara. La alcaldesa, Estíbaliz Pérez, ha insistido en la necesidad de acometer de forma inmediata la construcción de espigones que permitan estabilizar y proteger el litoral sur del municipio, especialmente en la playa Casablanca, donde los daños han sido especialmente severos. Pérez recuerda que se trata de una reivindicación histórica que cobra ahora mayor urgencia tras comprobar el alcance de los desperfectos en infraestructuras, vegetación y espacios protegidos. La munícipe subraya que la eficacia de este tipo de infraestructuras ya ha quedado demostrada en la zona norte de la playa, donde los espigones existentes han reducido de forma notable el impacto del oleaje. A ello suma la reclamación de una remodelación integral del paseo de madera, prácticamente destruido, con un diseño más resistente y sostenible.

Almenara reclama espigones urgentes tras los graves daños del temporal en la playa Casablanca / Miquel Sánchez

Moncofa

El mensaje es contundente en Moncofa. El alcalde, Wences Alós, denuncia la dejadez de Costas en la defensa del patrimonio local y, en especial, de las viviendas de primera línea de playa. «Llevamos años esperando respuestas contundentes a base de ejecución de proyectos, pero estos caminan mucho más lentos que los propios temporales», lamenta. Alós considera que la situación ya no se puede soportar y anuncia que el Ayuntamiento pedirá ayuda a la Diputación Provincial y a la Generalitat para luchar de forma conjunta ante los agravios que sufren los municipios costeros, que llevamos muchos años pidiendo soluciones a base de construcción de espigones, pero estos no llegan. Entre los daños recurrentes cita los destrozos en el paseo marítimo, la avenida Mare Nostrum, propiedades privadas y viales inundados por el agua del mar. Demanda agilidad en los proyectos y en su ejecución para frenar temporales cada vez más frecuentes e intensos.

Moncofa denuncia la dejadez de Costas ante los daños reiterados en la playa /

Nules

Por otro lado, el alcalde de Nules, David García, ha subrayado que el municipio ha padecido una vez más la «indefensión» que tiene desde hace años por parte de Costas «porque esa no regeneración de gran parte de la playa de Nules ha vuelto a ocasionar que el temporal se haya llevado gran parte de las pasarelas fijas, se ha tragado tres escaleras de accesos a terrazas de viviendas de primera línea y se ha llevado árido de diferentes tramos de playa». El primer edil subrayó que el Ayuntamiento tomará las medidas «para hacer el trabajo que otras administraciones no han hecho nunca ni tienen intención de hacer».

Temporal en Nules / Mònica Mira / Mónica Mira

Almassora

También se muestra reivindicativa la alcaldesa de Almassora, María Tormo, «Nuestra playa vuelve a sufrir los efectos de temporales cada vez más agresivos, lo que evidencia la fragilidad de nuestro litoral y la necesidad de actuar con urgencia». « Necesitamos el respaldo del Gobierno central, tanto con ayudas económicas inmediatas como con soluciones estructurales que protejan de verdad nuestra costa», subrayó la alcaldesa, insistiendo en la urgencia de desbloquear el proyecto de regeneración de Pla de la Torre.

M J Teruel

Orpesa

Orpesa se suma a este frente. Desde el Ayuntamiento recuerdan que llevan años reclamando al Ministerio para la Transición Ecológica la adopción de medidas para combatir la regresión de la costa en playas como Morro de Gos y Amplàries. El consistorio llegó a encargar un informe en el que se recogía la problemática y se planteaban acciones concretas, entre ellas la construcción de un espigón y un aporte masivo de arena. La exigencia municipal es que estas actuaciones se ejecuten ya, sin más dilación.

Trabajos de limpieza para devolver la normalidad al litoral de Orpesa. / Eva Bellido

Vinaròs

Por su parte, Vinaròs reclama los prometidos espigones que protejan sus playas urbanas (El Fortí y Fora Forat) de los temporales así como el refuerzo del dique de Levante de la zona portuaria al ser uno de los puntos conflictivos cuando hay temporal marítimo.

Vinaròs, el día después del temporal. / Mediterráneo

Benicàssim

En Benicàssim, la alcaldesa Susana Marqués vuelve a reclamar acciones contundentes y decisiones a largo plazo. Reconoce el esfuerzo que realiza el Ayuntamiento para regenerar las playas, y lamenta que tras cada temporal desaparezcan arenales e infraestructuras. Marqués insiste en la necesidad de un plan de regeneración definitivo y en la aprobación de la Ley de Costas que permita a los municipios actuar de manera rápida y efectiva. Los daños provocados por la borrasca se han cuantificado inicialmente en torno a 100.000 euros, a la espera de concretar las reparaciones en pasarelas, duchas, lavapiés, arbolado y redes de servicios.

Pasarelas de madera afectadas por el temporal en Benicàssim. / Eva Bellido

Benicarló

Igualmente Benicarló reivindica el proyecto de la costa Norte, que contemplaba dos espigones, en la playa de la Mar Chica y en Surrach. «Lo venimos pidiendo desde hace 20 años y aún no se ha ejecutado», señaló Borja Castell, concejal de Vía Pública del municipio.

Trabajos en Benicarló para paliar los efectos del temporal. / Ayuntamiento

Alcalà de Xivert

En Alcossebre, el Ayuntamiento insiste en la necesidad de ejecutar las actuaciones reclamadas a Costas desde hace años para frenar la regresión y estudiar otras actuaciones a largo plazo. El alcalde, Francisco Juan, recuerda que en temporales anteriores, como la dana de 2024, fue el consistorio el que tuvo que actuar en zonas de competencia estatal, y reclama que las reparaciones tras episodios extremos sean rápidas y efectivas.

Alcossebre este miércoles / JUAN FRANCISCO ROCA

Torre la Sal

En el poblado marítimo de Torre la Sal, el concejal David Casanova destaca que el poblado ha podido resistir en parte el último temporal gracias a los trabajos realizados en octubre, aunque el mar se ha llevado arena en numerosos puntos. Desde el Ayuntamiento de Cabanes se apela al Gobierno central para que realice aportes de arena que ayuden a frenar la regresión del litoral, una petición que, indica, sigue sin respuesta. Informan A. Boix, E. Bellido, M. Sánchez, J. Flores, F. Roca y M. Mira.