El Hospital General de Castellón entra por primera vez en el ‘top 60’ nacional por su reputación

El Hospital General Universitario de Castellón ha dado un salto significativo en el ránking nacional de reputación hospitalaria, al alcanzar por primera vez el puesto 59 según el índice Merco 2025, una clasificación basada en la valoración de profesionales sanitarios, gestores, pacientes y otros agentes del sector.

El único hospital público de la provincia

El centro castellonense es el único hospital público de la provincia de Castellón que figura en este ránking y ha obtenido una puntuación total de 3.576 puntos, resultado de las opiniones de especialistas médicos del ámbito hospitalario y de Atención Primaria, personal de enfermería, gerentes sanitarios, directivos hospitalarios, profesionales del sector farmacéutico, periodistas y asociaciones de pacientes.

Un avance notable en dos años

El ascenso es especialmente relevante si se tiene en cuenta la evolución reciente del hospital. En el ejercicio de 2023, el Hospital General de Castellón ocupaba el puesto 86, por lo que en apenas dos años ha escalado 27 posiciones y ha sumado más de 500 puntos en la monitorización de reputación.

Reconocimiento al trabajo diario

Desde la gerencia del Departamento de Salud de Castellón se ha trasladado una felicitación a toda la plantilla, destacando que el reconocimiento es fruto del trabajo diario y del compromiso con la atención al paciente y la calidad asistencial, y subrayando que estos resultados tienen un impacto directo en la salud de la población castellonense.

Al mismo tiempo, se reconoce que existen indicadores con margen de mejora, por lo que el centro continuará trabajando en su objetivo de avanzar hacia un sistema más eficaz y eficiente, tanto en el ámbito asistencial como en la dotación de recursos e infraestructuras.

Qué es el ránking Merco

Merco es el monitor corporativo de referencia en Iberoamérica para evaluar la reputación de empresas y entidades. Desde el año 2000 analiza, mediante una metodología multistakeholder, la reputación de las 100 organizaciones mejor valoradas, incorporando la visión de distintos perfiles profesionales y sociales.