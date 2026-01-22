Comunitat Valenciana: Inmersión en la esencia mediterránea

Turisme Comunitat Valenciana acude a Fitur 2026 con un espacio inteligente basado en digitalización y datos en tiempo real, que refuerza su posicionamiento como destino turístico tecnológico, innovador y sostenible. Así, en este certamen, considerado como la primera gran cita turística del año y que celebra su 46ª edición del 21 al 25 de enero en Madrid, la Comunitat Valenciana cuenta con un estand de 3.285 metros cuadrados –500 más que en la edición anterior y ubicado en la cabecera del Pabellón 7 de Ifema–, distribuidos en dos alturas y diseñados para ofrecer una experiencia inmersiva tanto al público profesional como al visitante.

Novedades

Una de las novedades que se incluye este año es que el espacio expositivo integra una plataforma digital propia que conecta el espacio físico con el entorno digital y, a través de pulseras inteligentes y una web-app, los visitantes, profesionales y coexpositores podrán interactuar en tiempo real, acceder a contenidos promocionales, concertar reuniones e intercambiar contactos.

La Comunitat Valenciana promociona en Fitur 2026 la combinación mar-montaña que caracteriza a sus tres provincias. / Mediterráneo

El pabellón acoge todas las marcas turísticas de la Comunitat Valenciana, que son: Castellón, València Turisme, Costa Blanca, València, Alicante, Elche y Benidorm, y a más de 350 empresas coexpositoras, consolidando el enfoque profesional y de negocio de la participación en Fitur. La distribución incluye una gran plaza central, tres salas de presentaciones, un espacio de showcooking, zonas de reuniones y áreas específicas para prensa y retransmisiones.

Espacio propio

Además del estand principal, la Comunitat Valenciana dispone por primera vez de un espacio propio en Fitur Travel Technology, destinado a empresas valencianas especializadas en soluciones tecnológicas para el sector turístico, y mantiene su presencia en Fitur LGTBQ+, Fitur Sports y Fitur Screen, reforzando la diversidad y especialización de su oferta.

El acceso al espacio de la Comunitat Valenciana se realiza a través de un pasillo inmersivo que umerge al visitante en la esencia mediterránea, mediante imágenes, aromas y vegetación autóctona. El espacio combina una estética basada en tonos blancos, persianas azules y pavimento color arena, con grandes pantallas y elementos sensoriales, mostrando paisajes, tradiciones, gastronomía y estilos de vida que definen la identidad turística de las tres provincias.