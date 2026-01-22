El PP reclama a Pedro Sánchez declarar zona catastrófica a los municipios afectados por el temporal en la costa

El paso de la borrasca Harry por la costa de Castellón ha reactivado el clamor de los ayuntamientos del litoral para exigir actuaciones urgentes que frenen la regresión de las playas y protejan a los municipios frente a temporales cada vez más destructivos. Aunque el episodio marítimo empieza a remitir, los alcaldes coinciden en que no se trata de un hecho aislado, sino de un problema estructural que requiere soluciones inmediatas y de fondo.

Petición de zona catastrófica

En este contexto, el Grupo Popular en Les Corts ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) para reclamar al Gobierno de España que declare zona catastrófica a los municipios afectados por el temporal Harry. El portavoz de Administración Local del GPP, Wences Alós Valls, ha recordado que este episodio meteorológico ha azotado buena parte del litoral de las tres provincias de la Comunitat Valenciana, dejando importantes daños.

Daños graves en el litoral

Según ha señalado Alós Valls, el temporal ha tenido “consecuencias devastadoras” en la costa mediterránea, donde la regresión litoral y la pérdida de playas ya es una realidad tras años de falta de actuaciones. Municipios como Moncofa, Oropesa del MarBurriana, Sagunto, Gandia o Tavernes de la Valldigna han sufrido inundaciones, daños en calles, paseos marítimos y viviendas, además de riesgos directos para la seguridad de los vecinos.

Daños en el litoral de Nules por el litoral. / MEDITERRÁNEO

Críticas a la falta de soluciones estructurales

El diputado popular ha advertido de que el problema va más allá de actuaciones puntuales. “No es solo la falta de reposición de arena o de espigones; es la ausencia total de soluciones estructurales y de planificación frente a temporales que se repiten año tras año”, ha denunciado.

Alós Valls ha recordado que desde 2015 existen actuaciones planificadas para la protección y regeneración de la costa valenciana que, según ha señalado, “siguen guardadas en un cajón” mientras los municipios continúan expuestos a los efectos del mar.

Ayudas y obras pendientes

La iniciativa presentada por el GPP reclama, además de la declaración como zona gravemente afectada, la puesta en marcha de una línea específica de ayudas económicas para compensar los daños provocados por la borrasca Harry. También exige la ejecución inmediata de las obras de protección previstas desde hace más de una década y la paralización de los deslindes de costas.

Llamamiento al Gobierno

El portavoz popular ha lamentado que, pese a la magnitud de los daños, el Gobierno de España todavía no haya adoptado medidas similares a las aplicadas en otras comunidades autónomas en situaciones equivalentes. “No se puede abandonar a los ayuntamientos y a los vecinos cada vez que llega un temporal”, ha subrayado.

Alós Valls ha concluido reclamando inversiones, planificación y seguridad para el litoral valenciano, insistiendo en que la costa necesita respuestas urgentes “sin más excusas”.