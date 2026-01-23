Castellón luce en Fitur sus eventos deportivos: las doce grandes citas para este año

La Diputación de Castellón sigue mostrando su oferta turística en Fitur. Una estrategia en la que el deporte tiene una importancia fundamental. La presidenta provincial, Marta Barrachina, presentó el jueves una inversión de seis millones de euros para atraer a equipos y aficionados ciclistas de todo el mundo, gracias a las buenas temperaturas de la provincia, sus infraestructuras de alojamiento y el perfil montañoso del territorio castellonense.

Además, la institución da protagonismo en esta cita al amplio calendario de eventos deportivos que se desarrollarán en la provincia a lo largo de este 2026. Una agenda que se engloba en la marca Castellón Escenario Deportivo, y que engloba a unas 300 actividades, repartidas a lo largo del año.

El deporte como motor turístico

Marta Barrachina menciona que la provincia es "una tierra privilegiada, con un clima envidiable y una orografía única que nos permite ofrecer experiencias deportivas al aire libre en cualquier época del año". Unos factores que invitan a la dinamización a través del deporte como elemento vertebrador de nuevas oportunidades. "Cada evento programado es una oportunidad para mostrar al mundo el potencial de Castellón como escenario deportivo, pero también como destino turístico, cultural y gastronómico", señala la dirigente provincial.

La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, y el diputado de Deportes, Iván Sánchez. / Javier Vilar

Muchos de estos eventos se desarrollan durante varios días, lo que anima la ocupación de hoteles y apartamentos en los municipios donde se celebran, algo especialmente deseable en temporada media y baja. Un movimiento que no solo implica a los propios participantes de las pruebas, sino también a familiares y acompañantes, con un efecto directo en la hostelería y otros segmentos del negocio turístico.

Grandes citas y proyección internacional

La presidenta detalla que se trata de un "calendario ambicioso que atraerá a visitantes de dentro y fuera de nuestro territorio", personas que no solo vendrán a competir, sino también a descubrir, disfrutar y quedarse en nuestra tierra. Lo justifica por los 120 kilómetros de costa, un interior montañoso de gran valor natural y más de 1.000 kilómetros de senderos, que convierten a Castellón en un enclave idóneo para el ciclismo, el senderismo, los deportes náuticos o el trail running.

A ello se suma una completa red de infraestructuras y servicios turísticos preparados para acoger tanto a deportistas como a aficionados. "Queremos que Castellón sea reconocida a nivel nacional e internacional como destino deportivo de referencia", resalta el diputado de Deportes, Iván Sánchez, subrayando el trabajo conjunto con clubes, equipos y ayuntamientos.

En este sentido, la provincia vivirá en 2026 uno de los grandes hitos deportivos con la llegada de La Vuelta, que convertirá a Castellón, los días 27 y 28 de agosto, en el epicentro del mayor espectáculo ciclista. "Un escaparate único para mostrar al mundo el paisaje, el patrimonio y la historia de Castellón", subraya Iván Sánchez.

Concretamente, la provincia acogerá la sexta etapa íntegra, con salida en Alcossebre y final en la ciudad de Castellón, con 176 kilómetros de recorrido. Además, Vall d'Alba será el municipio encargado de la salida de la etapa 7, que finalizará en Valdelinares.

Un calendario con más de 300 eventos

Este es solo uno de los más de 300 eventos deportivos previstos a lo largo del año. La agenda comienza este mismo fin de semana con el Gran Premio Castellón – Ruta de la Cerámica. Estos son los doce grandes eventos programados: