El castellonense Guitarricadelafuente, icono de Dior en la semana de la moda de París

La semana de la moda masculina de París se celebra desde el miércoles 21 hasta el domingo 25 de enero y congrega en la capital francesa a algunas de las caras más conocidas del mundo de la moda, la cultura y la sociedad. No son pocos los rostros nacionales que se dejan ver habitualmente en este tipo de citas. Modelos e influencers de moda se llevan el primer puesto, pero son cada vez más los actores, artistas y cantantes que no quieren perderse una de las citas más importantes a nivel internacional.

Guitarricadelafuente es un claro ejemplo de ello. El cantante de Benicàssim se dejó ver este miércoles en la primera fila del desfile de Dior en París, en el que la firma presentaba la segunda bajo la dirección creativa de Jonathan Anderson. Es la primera vez que Dior invita al valenciano a su 'front row', sin embargo, no es la primera vez de Álvaro Lafuente, Guitarricadelafuente, en la semana de la moda parisina.

Guitarricadelafuente en el photo call del desfile Dior Fall/Winter 2026-2027 en París. / Associated Press/LaPresse/Christophe Ena

El cantante acudió el pasado mes de octubre al desfile de Courrèges y antes, en enero de 2023, también ocupó un asiento de la 'front row' en el desfile de Loewe. Sin embargo, fue en 2021 cuando el valenciano tuvo un papel importante en un gran desfile. Guitarricadelafuente fue el encargado de poner la banda sonora a la colección ‘L’amour’, la colección primavera verano 2021 de Jacquemus, uno de los más recordados de la firma por emplazarse en unos campos de trigo.

Rostro de Harper's Bazaar

La prestigiosa revista de moda Harper's Bazaar escogió al valenciano como protagonista de la portada de enero 2026. Con varios proyectos en marcha que verán la luz este año, como una gira internacional y su primer papel protagonista en la próxima película de Los Javis, Guitarricadelafuente es uno de los rostros del momento.

Otro castellonense en Dior

Miguel Ángel Silvestre, uno de los actores más reconocidos de Castellón, habitual en campañas y eventos de moda, ocupó uno de los asientos privilegiados de primera fila en el desfile de Dior de enero de 2023. Silvestre pudo ver de primera mano la colección de otoño-invierno 2023-2024, todavía con el británico Kim Jones al frente de la sección masculina de la 'maison'.