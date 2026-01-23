Los cazadores valencianos plantan cara a las posibles restricciones europeas sobre la codorniz y los patos

La Federación de Caza de la Comunitat Valenciana ha pedido a la Generalitat que se oponga con firmeza a las posibles restricciones a la caza de la codorniz, el porrón común y el ánade silbón que se debatirán en febrero en el ámbito de la Comisión Europea, una medida que el sector considera injustificada, poco útil y basada en criterios científicos discutibles.

Presión antes de la cita europea

La petición llega en un momento clave. Los días 12 y 13 de febrero está prevista una reunión de la Task Force europea que analizará la situación de estas especies, mientras que el 29 de enero el Gobierno de España y las comunidades autónomas deberán fijar una postura común.

La iniciativa forma parte de una acción coordinada a nivel estatal por la Real Federación Española de Caza, a la que se han sumado las federaciones autonómicas, con el objetivo de trasladar la preocupación del colectivo cinegético ante las recomendaciones del Consorcio Científico de la Comisión Europea.

“Las restricciones no solucionan el problema”

Desde la Federación valenciana cuestionan abiertamente la eficacia de las medidas que se plantean. Consideran que las restricciones propuestas tienen una utilidad real muy limitada y alertan de que podrían incluso ser contraproducentes para la correcta gestión y conservación de estas aves.

En este sentido, recuerdan que el propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ya rechazó en noviembre de 2024 una prohibición temporal o nuevas limitaciones, al entender que los datos científicos disponibles no justifican medidas preventivas.

La ciencia, en el centro del debate

Entre los argumentos que esgrime el sector se encuentra la falta de solidez técnica de las recomendaciones europeas. Los datos manejados proceden, entre otras fuentes, del proyecto Coturnix, impulsado por Mutuasport y la Fundación Artemisan, que no avalarían, según defienden, un endurecimiento de las normas de caza.

La Federación insiste en que la caza regulada ha sido históricamente una herramienta de seguimiento y monitorización de estas especies y de mejora de su hábitat, por lo que rechaza que se señale a los cazadores como responsables de un posible descenso poblacional.

Una tradición que reclama ser escuchada

La presidenta de la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana, Lorena Martínez, reivindica la experiencia del sector en el territorio:

“La Comunitat Valenciana tiene una larga tradición de gestión responsable de la caza y esa experiencia debe ser escuchada en los foros donde se toman decisiones que afectan directamente a nuestro medio natural”.

Desde el colectivo cinegético reclaman que la posición valenciana sea clara y contundente y que no se acepten restricciones que, a su juicio, no responden a la realidad del campo ni al conocimiento acumulado durante décadas.