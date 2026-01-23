El Consell aprueba un decreto para agilizar las citas y recortar las demoras en Atención Primaria

Pedir cita en el centro de salud y no esperar semanas podría empezar a ser más sencillo. El Consell ha dado luz verde a un decreto que redefine el funcionamiento de la Atención Primaria en la Comunitat Valenciana con el objetivo de reducir las demoras, ordenar mejor la demanda y reforzar la capacidad de respuesta de los ambulatorios, incorporando una nueva estructura de jefaturas médicas y de enfermería.

Menos esperas y circuitos más rápidos

El decreto introduce cambios organizativos pensados para que el paciente llegue antes al profesional que necesita. La norma establece circuitos asistenciales más ágiles y un sistema de gestión compartida de la demanda que permite identificar el motivo de consulta, clasificarlo y derivarlo al profesional más adecuado en el menor tiempo posible. El objetivo es claro: mejorar el acceso a las citas y acortar los tiempos de espera en los centros de salud.

Una Atención Primaria adaptada a nuevas realidades

El nuevo modelo parte de un escenario marcado por el envejecimiento de la población, el aumento de las enfermedades crónicas y el crecimiento demográfico. Para responder a estas necesidades, se plantea una Atención Primaria con mayor capacidad resolutiva, apoyada en herramientas digitales y aplicaciones basadas en inteligencia artificial que ayuden a agilizar diagnósticos e iniciar tratamientos con mayor rapidez.

Digitalización y formación del personal

La transformación digital es uno de los ejes del decreto. Los centros de salud incorporarán nuevas tecnologías y aplicaciones inteligentes, acompañadas de programas de formación para los profesionales dentro de su jornada laboral. Además, se prevén sistemas de evaluación continua para medir el rendimiento y el uso de estas herramientas en la práctica diaria.

El objetivo es agilizar la atención al paciente. / Mediterráneo

Nuevas jefaturas médicas y de enfermería

Uno de los cambios más relevantes es la creación de una nueva estructura jerárquica en Atención Primaria, similar a la existente en los hospitales. El decreto implanta jefaturas de servicio de Atención Primaria y Comunitaria en cada Agrupación Sanitaria Interdepartamental, responsables de coordinar y planificar el trabajo de los equipos.

También se crean jefaturas de sección en cada Zona Básica de Salud, encargadas de la gestión directa de los centros, así como jefaturas de Enfermería, una por zona, con el objetivo de reforzar el papel de este colectivo y avanzar hacia especialidades como Enfermería Familiar y Comunitaria.

Prevención y trabajo comunitario

El decreto refuerza además el papel de la Atención Primaria en la prevención y la promoción de la salud. La cercanía con el entorno del paciente servirá para potenciar la acción comunitaria y la colaboración con otros ámbitos como educación, servicios sociales y salud pública, con la prevención como una de las líneas estratégicas del nuevo modelo.