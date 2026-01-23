El Consell respalda a los alcaldes y urge al Gobierno a intervenir ya en las playas

El último temporal provocado por la borrasca Harry ha vuelto a evidenciar la fragilidad del litoral valenciano y la falta de actuaciones estructurales para proteger playas, viviendas y personas. Los alcaldes de los municipios costeros alertan de que los daños no son un episodio aislado, sino el resultado de una problemática estructural que se repite tras cada temporal y que deja cada vez menos margen de reacción.

Tavernes, el punto más crítico

En este contexto, la Generalitat Valenciana ha reclamado al Gobierno central actuaciones de emergencia en Tavernes de la Valldigna y en otras playas afectadas por la regresión costera.

Una casa del litoral de Moncofa, sepultada tras el temporal. / MIQUEL SÁNCHEZ

Llamamiento urgente al Gobierno

Ante esta situación, la Generalitat ha lanzado dos llamamientos urgentes al Gobierno de España. El primero, la ejecución inmediata de actuaciones de emergencia, como la instalación de tablestacas, escolleras o soluciones combinadas, para evitar que el oleaje siga golpeando directamente las cimentaciones.

Estas medidas, según ha indicado García Manzana, son imprescindibles para frenar el riesgo a corto plazo mientras se abordan soluciones más duraderas.

Soluciones a largo plazo que no llegan

Más allá de la emergencia, la Generalitat insiste en la necesidad de intervenciones estructurales que garanticen la protección del litoral a largo plazo. “Se trata de regenerar la playa y protegerla frente a las inundaciones”, ha señalado el director general, recordando que los temporales tienen consecuencias cada vez más graves.

En este punto, la denuncia es clara: solo una de cada siete actuaciones previstas para la costa valenciana se ha ejecutado. “Las actuaciones están planificadas desde hace años y apenas se ha llevado a cabo una pequeña parte”, ha lamentado García Manzana, quien ha insistido en que, aunque lleguen tarde, siguen reclamándose esas intervenciones.

Reconstruir lo que el mar se ha llevado

Otro de los problemas señalados es la dificultad para reconstruir tras los temporales. El director general ha reclamado que se faciliten las autorizaciones necesarias para que los propietarios puedan recuperar lo que el mar ha destruido.

“La reconstrucción se tiene que poder llevar a cabo”, ha defendido, recordando que tras anteriores temporales ya se vivieron situaciones similares en las que la falta de permisos agravó el impacto para los vecinos.

Limitaciones y falta de coordinación

Desde la Generalitat se insiste en que se está actuando dentro de sus competencias, pero se reconocen limitaciones administrativas. “Desde el Ejecutivo central nos dejan hacer muy poco”, ha señalado García Manzana, quien ha subrayado que solo la aportación de arena no es suficiente.

La solución, según ha defendido, pasa por una combinación de actuaciones, que incluya aportes de arena y una mínima rigidización de la playa mediante espigones o estructuras sumergidas.

Un problema que se repite tras cada temporal

La Generalitat reitera así la urgencia de actuar no solo en Tavernes de la Valldigna, sino en el conjunto del litoral valenciano. El último temporal ha vuelto a poner de manifiesto la grave regresión de las playas, la exposición de viviendas y personas y la necesidad de soluciones inmediatas y definitivas para proteger uno de los principales patrimonios naturales, sociales y turísticos del territorio.