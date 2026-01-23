Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Las 45 vidas de AdamuzEstafa en CastellónNueva apertura SaleraReal Madrid en CastellónRestaurante Castellón The ForkPrograma paellas BenicàssimAgenda fin de semana
instagramlinkedin

El Consell respalda a los alcaldes y urge al Gobierno a intervenir ya en las playas

Generalitat y ayuntamientos cierran filas y reclaman al Gobierno medidas inmediatas contra la regresión costera

Un paisaje desolador. Así está Almassora tras el paso del temporal Harry

Un paisaje desolador. Así está Almassora tras el paso del temporal Harry

M J Teruel

Ramón Pérez

Castellón

El último temporal provocado por la borrasca Harry ha vuelto a evidenciar la fragilidad del litoral valenciano y la falta de actuaciones estructurales para proteger playas, viviendas y personas. Los alcaldes de los municipios costeros alertan de que los daños no son un episodio aislado, sino el resultado de una problemática estructural que se repite tras cada temporal y que deja cada vez menos margen de reacción.

Tavernes, el punto más crítico

En este contexto, la Generalitat Valenciana ha reclamado al Gobierno central actuaciones de emergencia en Tavernes de la Valldigna y en otras playas afectadas por la regresión costera.

Una casa del litoral de Moncofa, sepultada tras el temporal.

Una casa del litoral de Moncofa, sepultada tras el temporal. / MIQUEL SÁNCHEZ

Llamamiento urgente al Gobierno

Ante esta situación, la Generalitat ha lanzado dos llamamientos urgentes al Gobierno de España. El primero, la ejecución inmediata de actuaciones de emergencia, como la instalación de tablestacas, escolleras o soluciones combinadas, para evitar que el oleaje siga golpeando directamente las cimentaciones.

Estas medidas, según ha indicado García Manzana, son imprescindibles para frenar el riesgo a corto plazo mientras se abordan soluciones más duraderas.

Soluciones a largo plazo que no llegan

Más allá de la emergencia, la Generalitat insiste en la necesidad de intervenciones estructurales que garanticen la protección del litoral a largo plazo. “Se trata de regenerar la playa y protegerla frente a las inundaciones”, ha señalado el director general, recordando que los temporales tienen consecuencias cada vez más graves.

En este punto, la denuncia es clara: solo una de cada siete actuaciones previstas para la costa valenciana se ha ejecutado. “Las actuaciones están planificadas desde hace años y apenas se ha llevado a cabo una pequeña parte”, ha lamentado García Manzana, quien ha insistido en que, aunque lleguen tarde, siguen reclamándose esas intervenciones.

Reconstruir lo que el mar se ha llevado

Otro de los problemas señalados es la dificultad para reconstruir tras los temporales. El director general ha reclamado que se faciliten las autorizaciones necesarias para que los propietarios puedan recuperar lo que el mar ha destruido.

“La reconstrucción se tiene que poder llevar a cabo”, ha defendido, recordando que tras anteriores temporales ya se vivieron situaciones similares en las que la falta de permisos agravó el impacto para los vecinos.

Limitaciones y falta de coordinación

Desde la Generalitat se insiste en que se está actuando dentro de sus competencias, pero se reconocen limitaciones administrativas. “Desde el Ejecutivo central nos dejan hacer muy poco”, ha señalado García Manzana, quien ha subrayado que solo la aportación de arena no es suficiente.

La solución, según ha defendido, pasa por una combinación de actuaciones, que incluya aportes de arena y una mínima rigidización de la playa mediante espigones o estructuras sumergidas.

Noticias relacionadas y más

Un problema que se repite tras cada temporal

La Generalitat reitera así la urgencia de actuar no solo en Tavernes de la Valldigna, sino en el conjunto del litoral valenciano. El último temporal ha vuelto a poner de manifiesto la grave regresión de las playas, la exposición de viviendas y personas y la necesidad de soluciones inmediatas y definitivas para proteger uno de los principales patrimonios naturales, sociales y turísticos del territorio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aemet modifica su previsión para Castellón por la llegada de la borrasca Harry
  2. La fuerza del mar se 'come' la playa en Castellón
  3. El centro comercial Salera de Castellón estrena local de una conocida marca de moda
  4. La historia del restaurante que ganó la primera estrella Michelin para Castellón en 1975… y del que nadie se acuerda
  5. La gran nevada de Castellón cumple 80 años: la ‘gelà del 46’ cambió la provincia
  6. La nueva vida del restaurante J Zamora de Castellón: esta es la fecha prevista de reapertura
  7. La borrasca Harry trae la nieve a Castellón
  8. Grito unánime de los alcaldes para acelerar la regeneración de la costa y evitar futuros temporales en Castellón

El puerto de Castellón capta en Fitur cuatro nuevas escalas de cruceros

El puerto de Castellón capta en Fitur cuatro nuevas escalas de cruceros

Castellón luce en Fitur sus eventos deportivos: las doce grandes citas para este año

Castellón luce en Fitur sus eventos deportivos: las doce grandes citas para este año

El Consell respalda a los alcaldes y urge al Gobierno a intervenir ya en las playas

Los cazadores valencianos plantan cara a las posibles restricciones europeas sobre la codorniz y los patos

Los cazadores valencianos plantan cara a las posibles restricciones europeas sobre la codorniz y los patos

El castellonense Guitarricadelafuente, icono de Dior en la semana de la moda de París

El castellonense Guitarricadelafuente, icono de Dior en la semana de la moda de París

El PP y el PSOE de Castellón justifican su voto en contra de frenar el acuerdo de Mercosur: "Lo que pedimos es que se blinden los intereses del campo"

El PP y el PSOE de Castellón justifican su voto en contra de frenar el acuerdo de Mercosur: "Lo que pedimos es que se blinden los intereses del campo"

"Puedo decidir casarme o abortar, pero ¿no puedo elegir cómo será el final de la vida?". El derecho a la muerte digna se reivindica en Castelló

La crisis de los trenes genera dudas sobre los plazos del Corredor por Castellón

La crisis de los trenes genera dudas sobre los plazos del Corredor por Castellón
Tracking Pixel Contents