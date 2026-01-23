La crisis de los trenes genera dudas sobre los plazos del Corredor por Castellón

La sucesión de problemas en el servicio ferroviario puede tener consecuencias en Castellón, una provincia que lleva años afectada por las obras. Esta es la impresión que tiene el presidente de Ferrmed, un colectivo que lucha para el desarrollo del corredor mediterráneo.

Joan Amorós opina que la sucesión de accidentes y revisiones de vías en los últimos días, con el siniestro mortal de Adamuz como caso más grave, "se debe a que en los últimos tiempos se han destinado muchos recursos a nuevos tramos de alta velocidad, pero ahora los gobiernos se dan cuenta de que los presupuestos para mantenimiento se han quedado cortos". Si hay que destinar nuevas partidas para recuperar la tranquilidad de los usuarios de las actuales líneas de AVE, existe el temor de que el corredor mediterráneo "se ejecute con mayor lentitud". Una infraestructura que, según añade, "no es una prioridad, y se ha relegado a obra de segunda; se ha priorizado la conexión de provincias a Madrid con el AVE a tener listo el corredor de norte a sur, como sería lo lógico".

Efectos sobre las obras pendientes

El presidente de esta asociación apunta a dos posibles efectos adversos. "No creo que los trabajos que hay en marcha se vayan a interrumpir, pero hay actuaciones pendientes de planificar que ahora podrían demorarse", apunta. Un ejemplo es una larga reclamación de Ferrmed, la construcción de la doble plataforma de alta velocidad entre Castelló y València. El Gobierno ya decidió su trazado, pero hay que pasar por diferentes trámites hasta que sea una realidad. Por ahora, no hay fecha. La asociación también solicita esta doble plataforma desde Castelló hasta Cataluña, pero de momento no se plantea nada al respecto. "Y hay que tener en cuenta que novedades como la factoría de baterías de coches eléctricos en Sagunt traerán un gran aumento de la demanda de paso de trenes de mercancías", expone.

Por otro lado, está el papel de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. Su papel es clave en el periodo comprendido entre la finalización de una obra y su entrada en funcionamiento, porque debe garantizar que la infraestructura se encuentra con todas las garantías para los viajeros y los tripulantes. A este respecto, Joan Amorós se muestra "preocupado, porque puede venir por delante un largo periodo de revisiones en el conjunto de la red estatal". Si no se amplía el personal ni su capacidad de gestión, "se retrasaría la puesta en funcionamiento de partes del corredor que ya acumulan años de espera", opina.

Retrasos acumulados

Un panorama que se da en un momento en el que todas las vías que pasan por Castellón se encuentran afectadas —en mayor o menor medida— por las obras del corredor mediterráneo. La finalización del tercer hilo entre Castelló y València está prácticamente lista, pero hay pendiente de realización una parte en las inmediaciones de Sagunt. Posteriormente, la mencionada agencia de seguridad ferroviaria tiene que analizarla. La anterior ministra de Transportes, Raquel Sánchez, afirmó en su día en Castellón que estaría acabada a finales de 2022. El retraso es evidente.

Otro foco es el correspondiente a la vía entre Sagunto, Teruel y Zaragoza. El pasado mes de febrero comenzaron las obras, que supusieron el corte del tráfico ferroviario y la sustitución de los servicios de pasajeros por autobuses. Esta fase debía durar nueve meses. A finales del pasado año se anunció una demora, con el primer cuatrimestre de 2026 como nueva fecha.

Dudas políticas y ejecución

En la mitad norte de Castellón, la adecuación de la vía para que se transforme al ancho internacional ya lleva varios años, pero será a finales de este año cuando se llegue a un momento decisivo. El tráfico se cortará unos seis meses. Joan Amorós teme que tampoco se cumplan los plazos.

A estas dudas por el cumplimiento de los plazos se une el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. Preguntado por la entrada en servicio del AVE regional, anunciado primero para 2026 y luego para 2027, "ya hace tiempo que aprendimos del Gobierno de Sánchez que no te puedes fiar de los anuncios. ¿Cuántos anuncios han hecho que nunca se han llevado a término o han cambiado de opinión?", dijo. De paso, recordó que las inversiones del plan de Cercanías hasta 2025 en la Comunitat Valenciana "solo se han ejecutado en un 40%".