El freno a Mercosur no calma los ánimos del campo en Castellón: los agricultores preparan más movilizaciones

La pequeña victoria que el miércoles consiguieron los agricultores y ganaderos de Castellón después de que el Parlamento europeo aprobara, en una ajustada votación, paralizar provisionalmente el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Mercosur al elevarlo a la justicia comunitaria no ha calmado los ánimos del campo. Al contrario. Las organizaciones agrarias y los agricultores independientes preparan dos protestas para la semana que viene en un intento por presionar a Bruselas para que el documento no salga adelante o, si lo hace, que incorpore más garantías para que el sector primario no se vea perjudicado.

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), la Unió Llauradora i Ramadera, la Coordinadora Campesina del País Valenciano (CCPV-COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA-PV), con el apoyo de Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana, organizarán una tractorada y manifestación en la ciudad de València el próximo 29 de enero. La protesta coincidirá con otras convocadas en toda España a lo largo de la semana que viene, pero que tendrá en el 29 de enero la jornada central: el superjueves del campo español.

Estas organizaciones agrarias invitan a productores, empresas auxiliares, entidades de la sociedad civil y consumidores a participar en esta movilización contra los acuerdos comerciales de la UE firmados sin reciprocidad, como el tratado con Mercosur, los recortes de la Política Agrícola Común (PAC), el exceso de burocracia y las políticas que amenazan el futuro del campo y de la alimentación europea. "No es un acto solo de agricultores. Está en juego la competitividad y viabilidad de quienes producen los alimentos que comemos todos los días, que generan un motor económico tan importante como es el agroalimentario en términos de empleo y riqueza, y que mantienen un manto verde que no se quema. Está en juego una Europa que no dependa de los alimentos de fuera, que son menos seguros, más contaminantes y, a largo plazo, más caros. Está en juego, en un entorno de inestabilidad internacional, nuestra elección como pueblo entre tener soberanía o incertidumbre alimentaria”, advierten los dirigentes agrarios.

Cartel de la protesta convocada por las organizaciones agrarias en València. / Mediterráneo

La manifestación empezará a las 10.00 horas frente a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) con el objeto de reivindicar una solución justa y digna a los agricultores cuyas parcelas fueron arrasadas por la dana y van a pasar a Dominio Público Hidráulico (DPH), además de defender los regadíos y las infraestructuras hidráulicas. El recorrido discurrirá por las emblemáticas Torres de Serranos y concluirá a las puertas de la Delegación del Gobierno, donde los dirigentes pronunciarán sendos discursos a las personas asistentes.

Objetivo, evitar la ratificación del acuerdo

Unos días antes, el 26 de enero, tendrá lugar también en València una manifestación convocada por las asociaciones valencianas que forman parte de Unaspi, la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes. El objetivo de la protesta es mostrar el rechazo al acuerdo entre la UE y Mercosur.

La manifestación, que saldrá a las 11.00 horas desde la Estación del Norte de València, contará con la participación de más de 100 tractores, así como con decenas de agricultores, ganaderos y ciudadanos, y recorrerá las calles de la capital valenciana hasta la Delegación del Gobierno, donde se realizarán las alocuciones finales y se entregará un manifiesto en contra del acuerdo.

Cartel de la manifestación del 26 de enero en València convocada por Unaspi. / Mediterráneo

La protesta está convocada por la Asociación de Agricultores Independientes Valencianos (ALIV); la Asociación en Defensa de la Agricultura de la Ribera (ADARIBERA), la Asociación para la Defensa del Sector Primario en la Comarca de Utiel-Requena; la plataforma en Defensa dels Llauradors i Ramaders de l’Horta de València; y el sector Primario de Castellón (Sepricas). "El propósito último de esta movilización es evitar la ratificación del acuerdo, al considerar que tendría consecuencias irreversibles para el sector primario español y para el conjunto de la sociedad", explican las organizaciones convocantes que advierten de que el tratado "permitiría la entrada masiva de alimentos procedentes de terceros países sin los mismos estándares sanitarios, laborales y medioambientales exigidos en la UE, afectando directamente a los consumidores, a la calidad y seguridad de los alimentos, al empleo, al medio ambiente y a la soberanía alimentaria".