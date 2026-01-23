La inteligencia artificial gestionará las citas en los centros de salud y atenderá el teléfono antes de verano

Pedir cita en el centro de salud podría dejar de ser una carrera de obstáculos en los próximos meses. El nuevo modelo de Atención Primaria aprobado por el Consell incorpora herramientas de inteligencia artificial que se encargarán de distribuir las citas y atender las llamadas telefónicas antes de verano, con el objetivo de reducir demoras y agilizar la atención a los pacientes.

La IA como primer filtro para acceder al centro de salud

Una de las principales novedades del decreto es la puesta en marcha de un asistente cognitivo que permitirá ordenar la demanda sanitaria. Este sistema, basado en inteligencia artificial, ayudará a identificar la necesidad del paciente y canalizarla al profesional más adecuado en el menor tiempo posible, mejorando así el acceso a las consultas y evitando esperas innecesarias.

Menos burocracia y más tiempo para el paciente

La aplicación de estas herramientas pretende desburocratizar la Atención Primaria. El nuevo sistema permitirá que el profesional pueda centrarse en el paciente, mientras la tecnología se encarga de tareas administrativas como la gestión de citas o la introducción de información en la historia clínica, todo ello sin interrumpir la consulta.

En ese sentido, Gómez declaró que "se va entrelazar la informática y la humanización, de tal forma que con un mecanismo también de IA el ciudadano podrá estar hablándole al facultativo y el facultativo podrá estar mirando al paciente y mientras este asistente irá introduciendo en la historia clínica del paciente lo que le va diciendo, de tal forma que conseguimos mejorar el tiempo, la humanidad y complementarla con toda la dotación tecnológica avanzada".

Atención telefónica automatizada antes de verano

Entre las medidas anunciadas destaca que antes de la llegada del verano, los centros de salud dispondrán de un sistema de atención telefónica apoyado en inteligencia artificial. Este mecanismo permitirá responder llamadas, orientar al ciudadano y agilizar trámites, aliviando la saturación que sufren actualmente muchos ambulatorios.

En ese sentido, el conseller, Marciano Gómez, anunció que para "favorecer la desburocratización "antes de que llegue el verano se pondrá a su disposición un asistente cognitivo multidisciplinar y multiconversacional" para agilizar la concesión de citas.

Una reorganización interna de los centros de salud

El decreto también redefine la organización interna de la Atención Primaria para que cada perfil profesional —administrativos, celadores, enfermería y medicina— se centre en las funciones que mejor sabe desempeñar. Esta redistribución del trabajo busca ganar eficiencia y mejorar la capacidad de respuesta de los centros de salud.

Nuevas jefaturas para reforzar la Atención Primaria

El nuevo modelo equipara la estructura de la Atención Primaria a la hospitalaria mediante la creación de jefaturas de Medicina y Enfermería. Se crearán jefaturas de servicio en cada Agrupación Sanitaria Interdepartamental y jefaturas de sección en las Zonas Básicas de Salud, con el objetivo de mejorar la coordinación y la continuidad asistencial.

Críticas sindicales al nuevo decreto

La aprobación del decreto no ha estado exenta de críticas. Los sindicatos CCOO y UGT consideran que la norma no solucionará los problemas estructurales de la Atención Primaria ni reducirá las listas de espera. A su juicio, el modelo apuesta por reforzar la jerarquía sin incrementar las plantillas ni resolver la sobrecarga de los centros de salud.