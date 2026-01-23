El PP y el PSOE de Castellón justifican su voto en contra de frenar el acuerdo de Mercosur: "Lo que pedimos es que se blinden los intereses del campo"

La decisión de los europarlamentarios del PP y del PSOE, incluidos los valencianos, de votar en contra de remitir acuerdo comercial entre la UE y Mercosur al Tribunal de Justicia Europeo (TJUE), lo que en la práctica paraliza la tramitación del documento y da tiempo a los agricultores y ganaderos para seguir presionando por un acuerdo "más justo" para sus intereses, no ha gustado nada a las organizaciones agrarias. Pese a que finalmente la votación fue favorable para el campo de Castellón (Vox, Compromís, Sumar, BNG y ERC sí levantaron la mano para frenar el acuerdo comercial), tanto la Unió Llauradora como AVA- Asaja han afeado la postura de los dos partidos mayoritarios.

El PP y el PSPV de Castellón, ante las críticas de las organizaciones agrarias, han justificado las razones de su voto en la Eurocámara y ambos coinciden en que están al lado del sector primario de la provincia. "El PP de Castellón quiere dejar claro que en la votación del miércoles en el Parlamento europeo no se aprobó ni se rechazó el acuerdo con Mercosur, sino que lo que se votó únicamente era si se llevaba al Tribunal de Justicia de la UE su diseño jurídico, una decisión que no lo paraliza, sino que puede acelerar su aplicación provisional y sin protecciones suficientes para el sector agrario", argumenta Salvador Aguilella, secretario general del PPCS.

Aguilella asegura que "el PP votó 'no' por una razón muy clara: defender a los agricultores y ganaderos de Castellón y de España y evitar que el acuerdo pueda entrar en vigor sin que antes estén aprobadas las cláusulas de salvaguardia, la reciprocidad sanitaria, los controles en frontera y un refuerzo presupuestario de la PEC". "Nuestro voto fue para proteger el campo. No podemos permitir que Mercosur se aplique sin garantías y deje a nuestros agricultores y ganaderos en situación de desventaja”, añade.

"El PP votó 'no' en el Parlamento europeo para proteger a los agricultores y ganaderos de Castellón". Salvador Aguilella — Secretario general del PP de Castellón

El número 2 de los populares de Castellón insiste en que la posición de su partido es firme. "Solo apoyaremos el acuerdo UE-Mercosur si se blindan los intereses del sector primario con protecciones automáticas, igualdad de exigencias fitosanitarias y controles reales a las importaciones" explica y subraya que la votación del miércoles en Estrasburgo, "impulsada por los extremos y los independentistas, pone en riesgo estas garantías y puede abrir la puerta a una aplicación provisional del tratado sin protección para nuestro campo. Y esto el PP no lo permitirá”.

La postura del PP de Castellón es la misma que este jueves defendió el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, quien en un mensaje en la red social X ha solicitado al Gobierno de Pedro Sánchez y a la Comisión Europea que no entre en vigor el acuerdo de Mercosur si no hay «plena certeza» de que se aprobarán las «garantías que necesita el campo español».

En los mismos términos se expresa Aguilella. "Desde el PP de la provincia de Castelló exigimos al Gobierno de España y a la Comisión Europea que Mercosur no entre en vigor hasta que estén aprobadas todas las salvaguardias necesarias" "El PP está, ha sido y estará siempre junto al campo de Castellón”, concluye.

El PSPV pide medidas para proteger al campo

Samuel Falomir, secretario general del PSPV de Castellón, recuerda que su partido está a favor del acuerdo con Mercosur, entre otras cosas porque beneficiará a sectores como la cerámica, pero reclama medidas para que los productos agroalimentarios de los países de Mercosur compitan en igualdad de condiciones con los de Castellón. «Así lo reflejamos en la declaración institucional aprobada esta misma semana en la Diputación de Castellón y lo que pedimos es que, independientemente de lo que digan los jueces europeos, en el momento en que se aplique el acuerdo comercial se tengan en cuenta medidas para que el campo no se vea afectado», apunta.

"Pedimos medidas para que el campo no se vea afectado y pueda competir en igualdad de condiciones» Samuel Falomir — Secretario General del PSPV

Quien también ha hablado claro sobre la decisión de la Eurocámara de frenar el acuerdo con Mercosur es el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, quien apuesta por la implementación "inmediata" del documento comercial. El ministro socialista ha anunciado que el Gobierno de España defenderá su posición para que la implementación sea inmediata. Según Cuerpo, hay análisis que señalan que por cada mes que se retrasa la implementación de este acuerdo, hay pérdidas en términos de PIB para la Unión Europea de más de 4.000 millones de euros. "No hay tiempo que perder", ha enfatizado.

El ministro de Economía argumenta que los beneficios de Mercosur van más allá de lo comercial porque suponen también el acceso a la diversificación, por ejemplo, de materias primas o de tierras raras que son cada vez más importantes para Europa y también para España.