El primer hotel inteligente de la Comunitat Valenciana está en Castellón

Los avances tecnológicos dejan huella en todos los sectores de la economía, incluso en el turismo, que requiere de la presencia física del visitante para disfrutar de la experiencia. Los hoteles se adaptan a todas las oportunidades que brinda la innovación, en aspectos como la monitorización a tiempo real del consumo de agua y energía, los niveles de CO2 y temperatura, la afluencia de personas o la gestión de los residuos. Estos parámetros sirven para optimizar los recursos y mejorar la estancia de los huéspedes, y ya están presentes en el primer establecimiento de la Comunitat Valenciana que obtiene la certificación de hotel inteligente. Además, es el cuarto en toda España.

Este espacio es el hotel Intelier Bonaire de Benicàssim, que ha recibido esta distinción en el marco de la feria de turismo de Madrid, Fitur. El acto de entrega contó con la presencia de la consellera de Turismo, Marián Cano; la alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués; el director general de Intelier, Iker Llano; el director de división tecnológica de Nealis, Marcos Rozas; el presidente de Hosbec, Fede Fuster; y el director de la región mediterránea de Aenor, Ángel Luis Sánchez.

Intelier, perteneciente al grupo Nealis, ha contado con la compañía de la división tecnológica de este conglomerado de empresas, Nealis Tech, "que ha acompañado al hotel en un profundo proceso de transformación hacia un modelo de gestión basado en el uso inteligente de los datos, la eficiencia operativa y la mejora continua", señalan.

Entrega del reconocimiento al hotel Intelier Bonaire, en la feria Fitur. / Mediterráneo

Tecnología aplicada a la gestión hotelera

El proyecto ha supuesto el despliegue de una red avanzada de sensores en el interior del hotel, capaz de monitorizar de forma continua sus variables. Toda esta información se integra en la nube, donde se analiza y se presenta de forma clara a través de paneles de control inteligentes que facilitan la toma de decisiones.

Gracias a este sistema, el hotel puede optimizar recursos, reducir costes y minimizar su huella ambiental, al tiempo que gana capacidad para anticiparse a necesidades y mejorar de forma continua su operativa diaria.

Un proceso exigente y transversal

El camino hacia la certificación ha sido exigente y transversal, ya que ha implicado la revisión de todos los procesos del hotel, la integración de nuevas soluciones tecnológicas y la formación continua del equipo. Uno de los principales retos ha sido adaptar los sistemas de monitorización en tiempo real y los protocolos internos a los estándares más exigentes en accesibilidad y sostenibilidad.

Entre las mejoras implantadas destacan la instalación de sensores de CO2 y temperatura, los sistemas de control del consumo energético con monitorización continua y la capacitación específica del personal en accesibilidad, innovación y sostenibilidad, consolidando una cultura organizativa alineada con el modelo de Empresa Turística Inteligente (ETI).

Beneficios para el huésped y el destino

Aunque la certificación está orientada principalmente a la gestión interna, sus beneficios se trasladan de forma directa a la experiencia del huésped. La monitorización constante de los espacios "permite crear entornos más confortables y saludables, adaptados a la ocupación y a las necesidades de cada momento", señalan desde Intelier.

A ello se suma la integración del hotel con el Sistema de Inteligencia Turística (SIT) de Benicàssim, destino miembro de la Red DTI de la Comunitat Valenciana, lo que refuerza una experiencia conectada con el entorno y mejora la planificación y la atención al cliente.

Un modelo exportable al sector

La norma UNE 178510:2023 establece los requisitos y recomendaciones para que una empresa turística se consolide como Empresa Turística Inteligente, evaluando cinco grandes ámbitos: gestión, innovación, tecnología, accesibilidad y sostenibilidad. A diferencia de otras certificaciones centradas únicamente en la calidad o en la sostenibilidad ambiental, este estándar incorpora la gestión del dato y la conexión con el destino como ejes estratégicos para la toma de decisiones.

Con este hito, Intelier y Nealis no solo consolidan al hotel Intelier Bonaire como referente en la Comunitat Valenciana, sino que también presentan un modelo exportable para el sector hotelero, basado en la innovación, la eficiencia operativa y la excelencia en el servicio, preparado para responder a los retos del turismo del futuro.