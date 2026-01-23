El programa de CEEI Castellón para captar a nuevos emprendedores recibe a 400 asistentes

El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Castellón (CEEI Castellón) ha cerrado 2025 con un balance muy positivo del programa Focus Pyme y Emprendimiento, una iniciativa financiada por Ivace+i que a lo largo del año ha impulsado el emprendimiento, la innovación y el crecimiento de pymes y startups de la provincia. En total, los cinco encuentros organizados han registrado 385 personas inscritas, consolidando el interés del tejido empresarial por este tipo de foros especializados.

El programa Focus Pyme 2025 ha contado con la participación de 21 entidades en el comité de organización, la intervención de 37 ponentes y la colaboración de 58 empresas, que han contribuido a ofrecer una programación de alto valor añadido. En conjunto, se han desarrollado 29 actividades centradas en la financiación, la inteligencia artificial, el emprendimiento, el turismo innovador y la silver economy, ámbitos estratégicos para el desarrollo económico del territorio.

Valoración del programa

La directora de CEEI Castellón, Alexandra Badoui Badoiu, ha valorado muy positivamente el desarrollo de Focus Pyme en 2025, destacando que "los cinco encuentros celebrados han permitido abordar ámbitos clave para el emprendimiento y la innovación en la provincia siempre desde una perspectiva práctica y conectada con las necesidades reales del ecosistema empresarial". "La alta participación y el compromiso de las entidades y empresas colaboradoras reafirman la utilidad de este programa como herramienta para impulsar el crecimiento sostenible del territorio", ha concluido.

El primer encuentro del año tuvo lugar en marzo bajo el título Líneas de financiación pública para emprendedores, startups y pymes 2025, una jornada orientada a facilitar el acceso a instrumentos de financiación pública y a dar a conocer las principales ayudas disponibles para impulsar nuevos proyectos empresariales. El Focus celebrado en Castellón contó con la participación como ponentes de CDTI, ENISA, IVACE e IVF, principales entidades de financiación pública a nivel regional y nacional, y despertó un notable interés entre personas emprendedoras y empresas en fase de crecimiento.

Inteligencia artificial y turismo

En el mes de mayo, Focus Pyme abordó El verdadero potencial de la inteligencia artificial en tu negocio, una jornada centrada en las aplicaciones prácticas de la IA en el ámbito empresarial y en cómo esta tecnología puede mejorar la eficiencia, la toma de decisiones y la competitividad de las pymes. El encuentro celebrado en Onda puso el foco en casos reales y experiencias de empresas que ya están integrando la inteligencia artificial en sus procesos.

La innovación aplicada al territorio fue la protagonista en julio con el foro Turismo desde la raíz. Innovación, experiencia e identidad, donde se analizó el papel del turismo como motor económico desde una perspectiva sostenible, ligada a la identidad local y a la generación de experiencias de valor. El encuentro reunió en Sant Mateu a profesionales del sector turístico y agentes del ecosistema para reflexionar sobre nuevos modelos de desarrollo.

Emprendimiento y silver economy

También en julio se celebró en Castellón la jornada Emprender con apoyo. Emprender con éxito, centrada en los recursos, servicios y acompañamiento disponibles para las personas emprendedoras, así como en la importancia del ecosistema de apoyo para aumentar las probabilidades de éxito de los proyectos empresariales.

El ciclo se cerró en diciembre con el Focus Pyme Impulso plateado, territorio vivo. Silver economy, dedicado a las oportunidades económicas y empresariales vinculadas al envejecimiento de la población. El encuentro celebrado en Geldo puso en valor el potencial de la silver economy como generadora de empleo, innovación y servicios adaptados a una sociedad cada vez más longeva.

Ponentes y entidades participantes

A lo largo de las distintas ediciones celebradas en 2025, Focus Pyme ha contado con la participación de ponentes de reconocido prestigio y perfiles expertos de ámbitos estratégicos, entre los que se encuentran Inmaculada Bea, responsable del Departamento de Originaciones del Institut Valencià de Finances (IVF); María José Tomás, del Departamento de Promoción Institucional y Cooperación Territorial del CDTI; Ignacio Liñán, técnico de Comunicación y Promoción de ENISA; Javier Minguez, jefe de Área de Empresas y Asociaciones de IVACE+i; así como profesionales del ámbito de la innovación y la transformación digital como Javier Sirvent, technology evangelist; Raúl Soriano, CEO de Symplia; u Olga Broto, CEO y fundadora de Materia Naranja, entre otros. Una diversidad de voces que refleja el alto nivel técnico y estratégico del programa.

Focus Pyme y Emprendimiento es una iniciativa del CEEI Castellón, promovida y financiada por la Generalitat Valenciana a través del Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación (Ivace+i), que tiene como objetivo responder a las necesidades reales de startups, personas emprendedoras y pymes de la provincia. A través de estos encuentros, el CEEI Castellón refuerza su papel como agente clave del ecosistema innovador, fomentando la colaboración, la transferencia de conocimiento y el desarrollo económico sostenible del territorio.