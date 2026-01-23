El puerto de Castellón capta en Fitur cuatro nuevas escalas de cruceros

La presencia de PortCastelló en Fitur ha tenido como resultado la captación de cuatro nuevas escalas de cruceros, que llegarán a la provincia en 2027. Unas incorporaciones que se suman a las 20 ya anunciadas por la Autoridad Portuaria de Castellón para este año y el siguiente.

El puerto menciona que de esta manera se refuerza su "posicionamiento como destino de cruceros de lujo". De estas escalas, tres tendrán como escenario Peñíscola, mientras que la cuarta será en el propio puerto de Castellón.

Impacto económico y turístico

La institución afirma que este aumento de escalas "supone un importante impacto económico y turístico para la ciudad y la provincia". El presidente de PortCastelló, Rubén Ibáñez, destaca que esta iniciativa "reafirma nuestra apuesta por un modelo de cruceros basado en la calidad, la sostenibilidad y la diferenciación".

Añade que el "creciente interés de las navieras por el puerto de Castellón confirma que hemos sabido encontrar nuestro espacio en el segmento de los cruceros de lujo y de pequeño formato".

El presidente de PortCastelló, Rubén Ibáñez, y el diputado provincial de Turismo, Andrés Martínez, en Fitur 2026. / Mediterráneo

Un calendario en expansión

El calendario de 24 cruceros para el presente bienio es "fruto de un trabajo constante, de escucha activa al sector y de una oferta que se adapta a las necesidades de navieras, turoperadores y cruceristas", que buscan destinos auténticos, tranquilos y con experiencias diferenciadas, remarcó Ibáñez.

En el marco de Fitur, el puerto ha desplegado una intensa agenda de reuniones y encuentros profesionales con navieras, operadores turísticos y empresas especializadas, con el objetivo de reforzar relaciones, generar nuevas alianzas estratégicas y ampliar el calendario de escalas.

Estrategia de crecimiento ordenado

El presidente ha insistido en que "el reto ahora es seguir creciendo de forma ordenada, con infraestructuras adecuadas y una oferta alineada con lo que demanda este tipo de turismo".

La actividad de difusión del puerto de Castellón no se limita a Fitur. Este año volverá a estar presente en ferias internacionales de referencia como Seatrade Cruise Global, que se celebra en Miami, con el objetivo de seguir posicionándose a nivel internacional como un destino de cruceros emergente en el Mediterráneo.

Promoción internacional y especialización

Además, Castellón acogerá de nuevo el Foro de Cruceros y Náutica de Recreo, un encuentro profesional y técnico que reunirá a expertos del sector para analizar oportunidades, tendencias y estrategias que refuercen el papel del puerto como referente en este ámbito.

"Llevamos tiempo trabajando en una estrategia muy clara, centrada en cruceros de lujo, de menor tamaño y orientados a un público experimentado, con alto poder adquisitivo", que valora la autenticidad, la calidad y la exclusividad frente a los destinos masificados, concluye Rubén Ibáñez.