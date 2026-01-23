Recelos por la seguridad de los trenes en Castellón: "Los vagones vibran mucho más que hace 15 años"

"No hay que ser alarmistas, pero hay que reclamar medidas que garanticen la seguridad de los usuarios". Esta es la opinión de Alejandro Sogues, portavoz de la plataforma Trens Dignes. Menciona que, desde hace dos décadas, se han reclamado más frecuencias y actuaciones para evitar retrasos y anulaciones de trenes. La mayoría de estas reivindicaciones no se han cumplido. "Hay una falta de mantenimiento, tanto en los propios trenes como en las vías", asegura, y añade que los vagones "vibran mucho más ahora que hace 15 años".

Unas incidencias que se dan especialmente en la parte norte de la provincia. "Es la que tiene menos usuarios y frecuencias, y da una sensación de mal estado de conservación". La peor parte se la lleva el tramo de Orpesa a Alcalà, con unas curvas que generan un considerable traqueteo. Sensación "que apenas se da si vas entre Castelló y València", señala.

Reivindicaciones del colectivo

Para solucionarlo, reclama "más inversiones y mantenimiento, porque no solo necesitamos un aumento de maquinistas y revisores, sino tener también garantizada la seguridad, porque ahora hay gente que tiene miedo de ir en tren". Una situación que ha aflorado tras el siniestro de Adamuz.

Begoña Carrasco: el servicio de Cercanías "es tercermundista"

Al hilo de este mantenimiento, la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, considera que el servicio de Cercanías en Castellón "es tercermundista". El pasado mes de febrero, con motivo de una visita del ministro Óscar Puente a la ciudad, le solicitó mantener una reunión para tratar este asunto. "No puede acumular tantos problemas como los que arrastra desde hace años, convirtiendo en crónicos situaciones que deberían ser extraordinarias", expuso en su momento.