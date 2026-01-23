Testimonio
Recelos por la seguridad de los trenes en Castellón: "Los vagones vibran mucho más que hace 15 años"
El portavoz de Trens Dignes cree que falta mantenimiento
"No hay que ser alarmistas, pero hay que reclamar medidas que garanticen la seguridad de los usuarios". Esta es la opinión de Alejandro Sogues, portavoz de la plataforma Trens Dignes. Menciona que, desde hace dos décadas, se han reclamado más frecuencias y actuaciones para evitar retrasos y anulaciones de trenes. La mayoría de estas reivindicaciones no se han cumplido. "Hay una falta de mantenimiento, tanto en los propios trenes como en las vías", asegura, y añade que los vagones "vibran mucho más ahora que hace 15 años".
Unas incidencias que se dan especialmente en la parte norte de la provincia. "Es la que tiene menos usuarios y frecuencias, y da una sensación de mal estado de conservación". La peor parte se la lleva el tramo de Orpesa a Alcalà, con unas curvas que generan un considerable traqueteo. Sensación "que apenas se da si vas entre Castelló y València", señala.
Reivindicaciones del colectivo
Para solucionarlo, reclama "más inversiones y mantenimiento, porque no solo necesitamos un aumento de maquinistas y revisores, sino tener también garantizada la seguridad, porque ahora hay gente que tiene miedo de ir en tren". Una situación que ha aflorado tras el siniestro de Adamuz.
Begoña Carrasco: el servicio de Cercanías "es tercermundista"
Al hilo de este mantenimiento, la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, considera que el servicio de Cercanías en Castellón "es tercermundista". El pasado mes de febrero, con motivo de una visita del ministro Óscar Puente a la ciudad, le solicitó mantener una reunión para tratar este asunto. "No puede acumular tantos problemas como los que arrastra desde hace años, convirtiendo en crónicos situaciones que deberían ser extraordinarias", expuso en su momento.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aemet modifica su previsión para Castellón por la llegada de la borrasca Harry
- La fuerza del mar se 'come' la playa en Castellón
- La historia del restaurante que ganó la primera estrella Michelin para Castellón en 1975… y del que nadie se acuerda
- La gran nevada de Castellón cumple 80 años: la ‘gelà del 46’ cambió la provincia
- La nueva vida del restaurante J Zamora de Castellón: esta es la fecha prevista de reapertura
- La borrasca Harry trae la nieve a Castellón
- Nieve y tormentas fuertes y persistentes a Castellón este fin de semana: primera alerta amarilla ya activada
- Castellón se prepara para varios días de lluvias, viento y posible nieve por un cambio radical de tiempo