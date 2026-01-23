Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sanitat nombra a la gerente de Vinaròs directora general de Atención Hospitalaria

Ana Teijelo, con experiencia en varios hospitales y especialista en Ginecología, asume la dirección general tras su labor en el Departamento de Salud de Vinaròs desde 2023

Ana Teijelo, hasta ahora gerente del departamento de salud de Vinaròs, en un diálogo con estudiantes de Medicina del CEU.

Ana Teijelo, hasta ahora gerente del departamento de salud de Vinaròs, en un diálogo con estudiantes de Medicina del CEU. / Mediterráneo

Ramón Pérez

Castellón

La Conselleria de Sanitat ha nombrado a la hasta ahora gerente del Departamento de Salud de Vinaròs, Ana Teijelo, como nueva directora general de Atención Hospitalaria, según recoge el Decreto 7/2026, publicado este viernes tras el pleno del Consell.

Teijelo es licenciada en Medicina y Cirugía General y cuenta con la especialidad de Ginecología y Obstetricia. Desde verano de 2023 viene asumiendo las funciones de gerente del Departamento de Salud de Vinaròs. Durante este período de gestión ha trabajado por recuperar la dotación asistencial y de recursos humanos de esta área sanitaria, designada de difícil cobertura.

Trayectoria laboral

Previamente a su nombramiento como gerente del departamento de salud de Vinaròs desempeñado su labor en diversos hospitales del Osakidetza (comarcal de Mendaro y universitario de Basurto), de la Red Hospitalaria de Utilización Pública (hospital de Figueras), del Servicio Canario de Salud (General de La Palma) y del Servicio Valenciano de Salud (comarcal de Vinaròs, en el que ha trabajado hasta la actualidad y del que también ha sido responsable de la Unidad de Reproducción Humana).

Noticias relacionadas y más

La nueva gerente también ha sido tutora hospitalaria en docencia postgrado para Médicos Internos Residentes (MIR) de Medicina Familiar y Comunitaria en el área de Ginecología y Obstetricia, tutora de prácticas hospitalarias de la universidad Cardenal Herrera y está acreditada como colaboradora docente de la Escuela Valenciana de Estudios para la Salud (EVES) del programa de formación de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria.

