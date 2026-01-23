Dos sindicatos y cinco patronales negociarán el nuevo convenio del metal en Castellón

Las dependencias del edificio Menador de Castelló acogieron la constitución de la mesa negociadora del convenio del metal. Un sector que engloba actividades como la maquinaria para la cerámica o los talleres de vehículos, y que cuenta con unos 15.000 empleados en la provincia.

La variedad de sectores que abarca el metal queda patente con sus 28 integrantes. La mitad de ellos son representantes de los trabajadores, de los sindicatos UGT y CCOO, mientras que el resto proceden de la parte empresarial, con presencia de cinco patronales diferentes.

Composición de la mesa negociadora

Estas organizaciones son Asebec (maquinaria cerámica), Aiecs (instaladores eléctricos), Astrauto (talleres de automóviles), Apimagc (instaladores de agua, gas y calefacción) y UPEM (Unión Provincial de Empresas del Metal). Tras esta primera toma de contacto, la primera reunión llegará el 5 de febrero, a las 16.30 horas. Está previsto que en ese momento se presente "la plataforma consensuada por la parte social", mencionaron los sindicatos de forma conjunta.

El anterior convenio fue firmado en 2023, con una duración de tres años a contabilizar desde el 1 de enero de ese ejercicio. En aquella ocasión hubo tiranteces entre las dos partes de la negociación, por lo que estuvo a punto de convocarse una huelga. Finalmente se acogieron al acuerdo marco estatal, que incluyó una subida del 4% para el primer año y un 3% para los dos ejercicios siguientes.

Otras negociaciones en marcha

Además, el 10 de febrero comenzará otra negociación relevante en la provincia, la del transporte de mercancías por carretera. Un sector que tiene unos 7.000 trabajadores en Castellón.