El tercer turno llega a los bomberos forestales de Castellón con una plantilla bajo mínimos y dispara el riesgo

La implantación del denominado tercer turno de los Bomberos Forestales de la Generalitat, una reivindicación histórica del colectivo, ha acabado convirtiéndose en un nuevo foco de conflicto. La falta de planificación y de refuerzo previo de personal ha agravado un déficit ya existente y ha dejado unidades incompletas e incluso inoperativas, según denuncian sindicatos y el PSPV.

Un problema que ya venía de antes

La diputada socialista Alicia Andújar advierte de que los bomberos forestales ya arrastraban una falta estructural de personal antes de la implantación del nuevo sistema de descansos. Con dos turnos, explica, el 75% de las unidades ya solían estar incompletas, una situación que se ha agravado con el tercer turno.

En la actualidad, cifra el déficit entre 350 y 400 bomberos forestales en toda la Comunitat Valenciana.

Castellón, con hasta 30 efectivos menos al día

En el caso de la provincia de Castellón, desde CCOO señalan que sería necesario incrementar la plantilla en un 30% para cubrir las necesidades reales. La provincia cuenta con 19 unidades y dos transportadas, y faltan entre 10 y 30 personas cada día para completar los turnos.

“Hubiéramos pedido un poco de planificación. No puede ser que el día 30 se anuncie que el día 1 se implanta el tercer turno faltando 400 personas”, denuncian desde el sindicato.

Unidades inoperativas y riesgo para la seguridad

La consecuencia directa de esta falta de efectivos es, según CCOO, un peligro tanto para la seguridad del personal como de la ciudadanía, debido a la reducción del tiempo de respuesta ante emergencias.

Cada unidad está compuesta por seis personas y se considera operativa con al menos tres. Sin embargo, la situación actual ha llevado a que haya días con solo dos o cinco unidades completas de un total de 21, y en algunos casos unidades directamente inoperativas por falta de personal.

El verano, un escenario crítico

Sindicatos y PSPV alertan de que la situación puede empeorar de forma notable con la subida de temperaturas y el consiguiente aumento del riesgo de incendios forestales, en un contexto de plantillas bajo mínimos y recursos limitados. Los bomberos forestales por ejemplo estuvieron interviniendo en la última borrasca Harry.

El conseller Juan Carlos Valderrama con los nuevos camiones que presentó este jueves. / GVA

La respuesta de la Conselleria

Desde la Conselleria de Emergencias sostienen que se ha iniciado un proceso de cobertura temporal mediante una bolsa urgente de empleo, para atender las necesidades derivadas del tercer turno. Además, recuerdan que el 27 de noviembre se publicó la oferta de empleo público de 2025, con 402 puestos destinados a reforzar los servicios de extinción e implantar el nuevo sistema de trabajo.

Según la Conselleria, las incorporaciones han comenzado a mediados de diciembre y continuarán de forma progresiva hasta completar el personal necesario.

“Se ha empezado la casa por el tejado”

Alicia Andújar cuestiona esta planificación y considera que el proceso debería haberse hecho antes. Recuerda que el tercer turno llevaba años anunciado y que ya en abril de 2024 se prometió su implantación, con sucesivos retrasos hasta enero de 2026.

Déficit de vehículos y medios

A la falta de personal se suma, según CCOO, un grave déficit de material rodante, con autobombas y vehículos de hasta 20 años, algunos averiados y otros pendientes de carrozado. Denuncian que la renovación avanza lentamente y que muchos de los vehículos actuales proceden de licitaciones de gobiernos anteriores.