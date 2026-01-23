La universidad Jaume I de Castellón lidera la tasa de aptos en el Mir y médicos que logran la residencia

La Universitat Jaume I de Castelló destaca por tener el mayor porcentaje de éxito en aprobados y en médicos que consiguen la residencia en la Comunitat, según se desprende de un balance de la última década.

Este sábado 24 a las 14.00 horas se celebra el examen del MIR (Médico Interno Residente) de 2026, donde los graduados de medicina tienen la oportunidad de acceder a una residencia, es decir, una formación especializada, en la especialidad y hospital que escojan en función de la nota que saquen.

10 años del MIR en cifras

Los datos de los últimos diez años reflejan que 7.514 médicos se han presentado al MIR en la Comunitat, de los que 736 provienen de la Universitat Jaume I (Castelló); 1.740 de la Universitat Miguel Hernández de Elx (Alicante) y 3.710 de la Universitat de València Estudi General.

Nueve de cada diez han conseguido superar la nota de corte, pero solo siete de cada diez han logrado sacar plaza en el mismo territorio. El resultado: los valencianos sacan buenas notas, pero no todos consiguen hacer la especialidad aquí.

De los médicos que se examinan en la Comunitat, 6.669 consiguen superar la nota de corte, un 88,75%, de los que 1.214 provienen de provienen de la Universidad Cardenal Herrera CEU, un 91,4%; 696 de la Universitat Jaume I de Castelló, un 94,6%; 1.483 de la Universitat Miguel Hernández d’Elx (Alicante), un 85,2% y 3.276 de la Universitat de València Estudi General, un 88,3%.

Universidades líderes

Por lo tanto, la Universitat Jaume I es la que tiene más porcentaje de éxito tanto en aprobados como en médicos que consiguen la residencia en la Comunitat Valenciana, mientras que, por ejemplo, la Universidad Cardenal Herrera CEU tiene el mayor porcentaje de estudiantes que superan la nota de corte, pero el menor en cuanto a médicos que consiguen la residencia en la región se refiere.

Todo lo que sabemos del MIR 2026

Las ciudades de València y Alicante serán las dos sedes oficiales donde los aspirantes a residentes podrán mostrar todos sus conocimientos. En València, los Aularios Norte y Aularios Sur del Campus de Tarongers de la Universitat de València acogerán a los estudiantes en la capital del Turia.

Este año se cuenta con la novedad de que se dispone de un incremento de 423 plazas respecto a la convocatoria anterior, un 3,5%. La Comunitat Valenciana concretamente ofrece un total de 1.189 plazas en la convocatoria de este año, 74 plazas más que en 2025, siendo Medicina familiar y comunitaria la especialidad con más plazas, 249 puestos disponibles.

Los exámenes MIR de este año comportan un aumento de plazas. En la foto, imagen de archivo. / EDUARDO RIPOLL

Además, la convocatoria tiene una reserva de plazas para personas con discapacidad y otra para personas que no tienen una autorización de residencia en España. En este caso, para el MIR se destinan tanto 928 plazas para el primer colectivo como para el segundo.

Plazas MIR en Castellón

De cara a 2026, se han ofertado 98 plazas MIR de medicina en la provincia de Castellón, unos residentes que, según el Sindicato Médico CESM, sostienen gran parte del sistema asistencial. “No son solo personas que se forman, están trabajando y sin ellos el sistema no funcionaría”, señala Alejandro Calvente, quien reclama un estatuto propio frente a la propuesta ministerial.

Las preguntas más difíciles y los nervios del examen

Fernando de Teresa, director académico del MIR en CTO, academia de preparación para el examen, afirma que los estudiantes ven complicaciones en las preguntas que tienen que ver con cardiología, nefrología, neurología, enfermedades infecciosas o endocrinología, aunque "los estudiantes suelen alcanzar un alto nivel de conocimiento porque invierten mucho tiempo y priorizan su estudio".

"Por otro lado, hay asignaturas muy amplias y complejas que apenas tienen peso en el examen, como bioquímica o anatomía patológica. Para dominarlas sería necesario estudiarlas a fondo, pero al haber solo una o dos preguntas, no se priorizan tanto", explica de Teresa.