Vivir en el corazón de Castelló ya es posible: piso moderno y luminoso a solo 95.000 euros
Piso listo para entrar en el centro de Castelló de la Plana
Casa de cuatro dormitorios con piscina y terraza en Vinaròs
Redacción Tucasa.com
El mercado inmobiliario en la provincia de Castellón sigue ofreciendo opciones atractivas para distintos perfiles de comprador, desde quienes buscan vivienda urbana lista para entrar a vivir hasta quienes valoran una casa independiente en plena naturaleza. Dos inmuebles actualmente en venta reflejan esta diversidad: un piso céntrico en Castelló de la Plana y una casa con piscina y terraza en Vinaròs.
¿Buscas piso o casa?
Piso en el centro de Castelló de la Plana
En pleno Centro de Castelló de la Plana, muy próximo al Hospital Provincial y la avenida Valencia, se encuentra este piso de 43 m² listo para estrenar, con orientación sur y dos habitaciones y un baño. La vivienda forma parte de una promoción resultado de una reforma integral, siguiendo criterios actuales de eficiencia, diseño y funcionalidad, ideal tanto como primera residencia como inversión.
El inmueble dispone de cocina americana semiequipada, salón-comedor, ventanas de aluminio-climalit con persianas de PVC, puerta blindada y aire acondicionado por split con bomba de frío/calor. El baño está revestido de suelo a techo con materiales hidrófugos y extractor automático. Situado en primera planta, aunque el edificio no cuenta con ascensor, la ubicación permite un acceso rápido a servicios, comercios y transportes, así como a la playa y la Universidad Jaume I, a solo 10 minutos en coche.
Esta propiedad representa una de las mejores oportunidades para entrar a vivir en el centro de la ciudad con todas las comodidades modernas, combinando funcionalidad y ubicación privilegiada.
Si quieres todos los detalles de la vivienda, puedes ver el enlace de venta de piso en Centro, Castelló
Casa con piscina y terraza en Vinaròs
Para quienes buscan espacio, naturaleza y tranquilidad, esta casa independiente en Vinaròs es una opción destacada. Con 119 m² construidos, cuatro dormitorios y dos baños, se encuentra en muy buen estado y dispone de piscina privada y terraza, en una parcela de más de 5.600 m² que incluye huerto con naranjos, gallinero y garaje.
La vivienda, construida en madera al estilo americano, ofrece un ambiente cálido y acogedor, ideal para disfrutar de la vida familiar y el contacto con la naturaleza. Además, incorpora placas solares que garantizan eficiencia energética y sostenibilidad.
Ubicada en un entorno tranquilo, permite despertar cada día con el canto de los pájaros y la calma que solo la naturaleza puede ofrecer, convirtiéndose en un refugio auténtico para quienes buscan una segunda residencia o una vida más relajada y sostenible.
Más fotografías e información en el enlace de venta de casa con piscina y terraza en Vinarós Población
Estas dos propiedades muestran la diversidad del mercado inmobiliario en Castellón, desde un piso céntrico en Castelló de la Plana, listo para entrar a vivir y con todas las comodidades modernas, hasta una casa con piscina en Vinaròs, que combina independencia, naturaleza y sostenibilidad. Ambos inmuebles representan oportunidades únicas para distintos estilos de vida, ya sea para quienes priorizan la comodidad urbana o para los que buscan un retiro tranquilo en plena naturaleza.
