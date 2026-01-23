Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vivir en el corazón de Castelló ya es posible: piso moderno y luminoso a solo 95.000 euros

Piso listo para entrar en el centro de Castelló de la Plana

Casa de cuatro dormitorios con piscina y terraza en Vinaròs

Piso en centro Castelló

Piso en centro Castelló / Tucasa.com

Redacción Tucasa.com

El mercado inmobiliario en la provincia de Castellón sigue ofreciendo opciones atractivas para distintos perfiles de comprador, desde quienes buscan vivienda urbana lista para entrar a vivir hasta quienes valoran una casa independiente en plena naturaleza. Dos inmuebles actualmente en venta reflejan esta diversidad: un piso céntrico en Castelló de la Plana y una casa con piscina y terraza en Vinaròs.

¿Buscas piso o casa?

Piso en el centro de Castelló de la Plana

Piso de obra nueva con terraza en Culleredo

Piso de obra nueva con terraza en Culleredo / Tucasa.com

En pleno Centro de Castelló de la Plana, muy próximo al Hospital Provincial y la avenida Valencia, se encuentra este piso de 43 m² listo para estrenar, con orientación sur y dos habitaciones y un baño. La vivienda forma parte de una promoción resultado de una reforma integral, siguiendo criterios actuales de eficiencia, diseño y funcionalidad, ideal tanto como primera residencia como inversión.

El inmueble dispone de cocina americana semiequipada, salón-comedor, ventanas de aluminio-climalit con persianas de PVC, puerta blindada y aire acondicionado por split con bomba de frío/calor. El baño está revestido de suelo a techo con materiales hidrófugos y extractor automático. Situado en primera planta, aunque el edificio no cuenta con ascensor, la ubicación permite un acceso rápido a servicios, comercios y transportes, así como a la playa y la Universidad Jaume I, a solo 10 minutos en coche.

Esta propiedad representa una de las mejores oportunidades para entrar a vivir en el centro de la ciudad con todas las comodidades modernas, combinando funcionalidad y ubicación privilegiada.

Si quieres todos los detalles de la vivienda, puedes ver el enlace de venta de piso en Centro, Castelló

Casa con piscina y terraza en Vinaròs

Casa con piscina en Vinarós Población

Casa con piscina en Vinarós Población / Tucasa.com

Para quienes buscan espacio, naturaleza y tranquilidad, esta casa independiente en Vinaròs es una opción destacada. Con 119 m² construidos, cuatro dormitorios y dos baños, se encuentra en muy buen estado y dispone de piscina privada y terraza, en una parcela de más de 5.600 m² que incluye huerto con naranjos, gallinero y garaje.

La vivienda, construida en madera al estilo americano, ofrece un ambiente cálido y acogedor, ideal para disfrutar de la vida familiar y el contacto con la naturaleza. Además, incorpora placas solares que garantizan eficiencia energética y sostenibilidad.

Ubicada en un entorno tranquilo, permite despertar cada día con el canto de los pájaros y la calma que solo la naturaleza puede ofrecer, convirtiéndose en un refugio auténtico para quienes buscan una segunda residencia o una vida más relajada y sostenible.

Más fotografías e información en el enlace de venta de casa con piscina y terraza en Vinarós Población

Estas dos propiedades muestran la diversidad del mercado inmobiliario en Castellón, desde un piso céntrico en Castelló de la Plana, listo para entrar a vivir y con todas las comodidades modernas, hasta una casa con piscina en Vinaròs, que combina independencia, naturaleza y sostenibilidad. Ambos inmuebles representan oportunidades únicas para distintos estilos de vida, ya sea para quienes priorizan la comodidad urbana o para los que buscan un retiro tranquilo en plena naturaleza.

