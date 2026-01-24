Alerta amarilla durante todo el fin de semana en Castellón con rachas de viento de 120 km/h

Sin apenas descanso para asimilar los efectos de la borrasca Harry, que a su paso por Castellón ha provocado numerosos incidentes en la costa dejando unas irreconocibles playas e incluso casas sepultadas por la arena y las piedras de la costa, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo en la provincia de Castellón para este fin de semana.

El motivo de la alerta es por fuertes rachas de viento, aunque se descarta en esta ocasión que se produzcan fenómenos costeros como los vividos en los últimos días. El episodio afectará tanto el sábado 24 como el domingo 25 de enero, con especial incidencia en el interior, donde se esperan las rachas más intensas, sobre todo en zonas altas y expuestas. Por lo que la costa de Castellón respira más aliviada ante el nuevo panorama atmosférico.

Previsión de la Aemet

Según la previsión de Aemet, este sábado 24 el viento soplará del oeste, en general moderado, pero con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en el interior. En el interior sur de Castellón se contemplan rachas máximas de hasta 80 km/h, motivo por el que se mantiene el nivel amarillo durante la jornada. Asimismo estos registros previstos ya se han superado en las primeras horas de la mañana, con localidades que casi alcanzan los 120 km/h, como ha sido el caso de Xert y de la Pobla de Benifassà.

Rachas máximas de viento en Castellón este sábado 24 de enero / Avamet

En lugares como Catí o Vilar de Canes también se han superado rachas de viento de más de 100 km/h. Y en Sant Mateu, Rosell, Ares del Maestrat y Xodos el viento también ha sido superior al esperado.

El viento llegará acompañado de un ambiente plenamente invernal. Además, se esperan intervalos nubosos y no se descartan precipitaciones débiles y dispersas, tendiendo a remitir por la tarde. La cota de nieve podría situarse en torno a los 500-700 metros, con descenso generalizado de las temperaturas y heladas débiles en puntos del interior, especialmente al final del día.

Placas de hielo en la carretera

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha activado este sábado la alerta por placas de hielo en la comarca del Baix Maestrat, en el interior de la provincia de Castellón. Emergencias señala que las placas de hielo en la carretera son muy peligrosas, por lo que si aparecen en cualquier momento de la conducción hay que levantar el pie del acelerador y no frenar hasta recuperar la adherencia con la calzada.

Posibilidad de nieve

Cara al domingo 25, el aviso por viento continúa y la situación será parecida a la vivida durante la jornada de hoy: viento del oeste de moderado a fuerte, con rachas muy fuertes en el interior. En cuanto al cielo, en el interior volverán a darse intervalos nubosos con opción de alguna precipitación débil, mientras que en el resto predominarán nubes altas. La nieve quedará más acotada a zonas de montaña, con una cota en ascenso: de 700-900 metros a primeras horas hasta 1.000-1.400 metros al final del día. Las mínimas subirán ligeramente y las máximas tenderán a repuntar, aunque seguirán las heladas débiles en áreas del interior.

Ante este escenario, se recomienda asegurar objetos en balcones y terrazas, extremar la precaución en carreteras de interior y en pasos expuestos, y prestar especial atención a vehículos altos y a actividades al aire libre en zonas de montaña.