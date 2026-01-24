Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Adiós 'templo' gastronómicoGalería Paellas de BenicàssimAccidente AP-7Puntos negrosConstrucciones ilegalesAgenda fin de semana
instagramlinkedin

Almassora lleva a Madrid sus Calderes para mostrar su fiesta más emblemática

Una delegación de la localidad ha cocinado en Fitur el plato considerado símbolo del municipio.

Una delegación almassorina ha cocinado en Fitur el plato más tradicional de la localidad.

Una delegación almassorina ha cocinado en Fitur el plato más tradicional de la localidad. / Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

El Ayuntamiento de Almassora ha dado a conocer su fiesta más representativa en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) a través de una acción muy especial: la elaboración y degustación de Les Calderes en el recinto madrileño de Ifema con el objetivo de acercar al público visitante de este escaparate mundial del turismo una de las señas de identidad más arraigadas del municipio.

La iniciativa se enmarca dentro de la estrategia de promoción turística que Almassora desarrolla en el marco de Fitur y que está centrada en poner en valor su patrimonio cultural, festivo y gastronómico como elementos diferenciadores.

Para ello, una delegación almassorina ha sido la encargada de llevar Les Calderes a la muestra en un acto desarrollado en el estand gastronómico de la Comunitat Valenciana, en el que ha participado la concejala de Turismo, Silvana Rovira; miembros de la Junta Local de Fiestas, con su presidente, Santiago López, a la cabeza, y cocineros de este plato considerado uno de los símbolos de Almassora.

La concejala de Turismo ha destacado que la declaración de Les Calderes como Fiesta de Interés Turístico Autonómico es "un reconocimiento al trabajo de generaciones de almassorins y un revulsivo para atraer visitantes y dinamizar nuestra economía local".

Noticias relacionadas y más

"Tradición compartida"

Por su parte, el presidente de la Junta Local de Fiestas ha remarcado que Les Calderes son, sin duda, "un acto de tradición compartida". López ha subrayado que se reparten cerca de 8.000 raciones, que llegan a agotarse porque el reparto llega a todos: a las dos residencias de mayores, a los que hacen cola y también a las casas de quienes no pueden acudir, gracias a la colaboración vecinal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aemet modifica su previsión para Castellón por la llegada de la borrasca Harry
  2. La fuerza del mar se 'come' la playa en Castellón
  3. El centro comercial Salera de Castellón estrena local de una conocida marca de moda
  4. La historia del restaurante que ganó la primera estrella Michelin para Castellón en 1975… y del que nadie se acuerda
  5. La nueva vida del restaurante J Zamora de Castellón: esta es la fecha prevista de reapertura
  6. La gran nevada de Castellón cumple 80 años: la ‘gelà del 46’ cambió la provincia
  7. Una alumna del IES Bovalar de Castelló estudiará un curso en Canadá gracias a Amancio Ortega: 'Una gran oportunidad
  8. La borrasca Harry trae la nieve a Castellón

Almassora lleva a Madrid sus Calderes para mostrar su fiesta más emblemática

Almassora lleva a Madrid sus Calderes para mostrar su fiesta más emblemática

Orpesa impulsa en Fitur su cocina tradicional y la Trobà con 'showcooking' y cultura

Orpesa impulsa en Fitur su cocina tradicional y la Trobà con 'showcooking' y cultura

Las rachas de viento superan los 120 km/h y la nieve afecta a varias carreteras en el interior de Castellón

Las rachas de viento superan los 120 km/h y la nieve afecta a varias carreteras en el interior de Castellón

Un cuadro de Porcar Queral anuncia la nueva edición de las fiestas de la Mare de Déu del Lledó en Castelló

Castellón exhibe su turismo de excelencia en tres ferias internacionales esta misma semana

Castellón exhibe su turismo de excelencia en tres ferias internacionales esta misma semana

Ricard Peña, joven periodista de Chóvar afincado en Dinamarca y experto en Groenlandia: "Si Trump ataca la isla habrá un cisma en su país"

Ricard Peña, joven periodista de Chóvar afincado en Dinamarca y experto en Groenlandia: "Si Trump ataca la isla habrá un cisma en su país"

Los cítricos siguen de capa caída y en un año Castellón abandona otras 400 hectáreas de cultivo

Los cítricos siguen de capa caída y en un año Castellón abandona otras 400 hectáreas de cultivo

“El mar lo tenemos dentro de casa”: el temporal Harry golpea con dureza la primera línea del litoral de Castellón

“El mar lo tenemos dentro de casa”: el temporal Harry golpea con dureza la primera línea del litoral de Castellón
Tracking Pixel Contents