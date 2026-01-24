Almassora lleva a Madrid sus Calderes para mostrar su fiesta más emblemática

El Ayuntamiento de Almassora ha dado a conocer su fiesta más representativa en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) a través de una acción muy especial: la elaboración y degustación de Les Calderes en el recinto madrileño de Ifema con el objetivo de acercar al público visitante de este escaparate mundial del turismo una de las señas de identidad más arraigadas del municipio.

La iniciativa se enmarca dentro de la estrategia de promoción turística que Almassora desarrolla en el marco de Fitur y que está centrada en poner en valor su patrimonio cultural, festivo y gastronómico como elementos diferenciadores.

Para ello, una delegación almassorina ha sido la encargada de llevar Les Calderes a la muestra en un acto desarrollado en el estand gastronómico de la Comunitat Valenciana, en el que ha participado la concejala de Turismo, Silvana Rovira; miembros de la Junta Local de Fiestas, con su presidente, Santiago López, a la cabeza, y cocineros de este plato considerado uno de los símbolos de Almassora.

La concejala de Turismo ha destacado que la declaración de Les Calderes como Fiesta de Interés Turístico Autonómico es "un reconocimiento al trabajo de generaciones de almassorins y un revulsivo para atraer visitantes y dinamizar nuestra economía local".

"Tradición compartida"

Por su parte, el presidente de la Junta Local de Fiestas ha remarcado que Les Calderes son, sin duda, "un acto de tradición compartida". López ha subrayado que se reparten cerca de 8.000 raciones, que llegan a agotarse porque el reparto llega a todos: a las dos residencias de mayores, a los que hacen cola y también a las casas de quienes no pueden acudir, gracias a la colaboración vecinal.