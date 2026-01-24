Los cítricos siguen de capa caída y en un año Castellón abandona otras 400 hectáreas de cultivo

La agricultura sigue sufriendo en Castellón los mismos problemas de siempre y alguno más. Falta de rentabilidad, escaso relevo generacional y unas normativas que cada vez hacen más difícil competir con la fruta y la verdura que llega de fuera de la Unión Europea (UE) mantienen en jaque a un sector que cada vez tiene menos peso económico. Y la prueba es que la superficie agrícola abandonada crece año tras año. En 2025, en la provincia se dejaron de cultivar otras 475 hectáreas de terreno y, de nuevo, la citricultura fue la actividad más afectada.

Los datos que acaba de hacer públicos el Ministerio de Agricultura y que ha recopilado la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) son claros. Castellón cerró el 2025 con 135.065 hectáreas de tierra de cultivo, casi 500 menos que un año antes. El problema es que llueve sobre mojado, ya que la cifra dista mucho de las 141.411 hectáreas de superficie cultivada contabilizadas hace 10 años.

Aunque el abandono afecta a la mayoría de los cultivos, donde más se nota el descenso de la superficie cultivada es en los cítricos. En el último año, la provincia ha pasado de 32.456 hectáreas de tierra dedicadas a la producción de naranjas y mandarinas a 32.059. O dicho de una manera mucho más clara: en apenas 12 meses, Castellón ha perdido otras 397 hectáreas de cítricos, lo que equivale a 552 campos de fútbol. De las poco más de 32.000 hectáreas citrícolas, 7.512 se destinan al cultivo de naranjas y el grueso a la producción de mandarinas. Y otro apunte más: desde el 2015, Castellón ha dejado de cultivar 4.798 hectáreas de cítricos, lo que da muestra de la crisis permanente por la que atraviesa el campo.

El panorama en la Comunitat es igual de pesimista. El año pasado, y según las conclusiones de AVA, el territorio valenciano dejó de cultivar 3.548 hectáreas (lo que implica un retroceso interanual del 2,01%) y batió el récord histórico de tierras abandonadas con 179.994 hectáreas de cultivo. Además, y mientras la Comunitat perdió superficie agraria, el conjunto de España recuperó 1.257 hectáreas y redujo las tierras dejadas de cultivar a 1.029.278 hectáreas.

«La Comunitat ya concentra el 17,5% de la superficie abandonada en todo el país y encabeza el ránking nacional, aún con mayor diferencia, por delante de otras con más extensión como Castilla-La Mancha, Andalucía, Castilla y León y Aragón», asegura Cristóbal Aguado, presidente de AVA.

La clave, falta de rentabilidad

Aguado alerta de que «la mancha marrón de los campos abandonados no engaña y si los agricultores se van del campo es porque no es rentable», asegura. «Los mayores aguantan por apego a la tierra hasta que las fuerzas lo permiten, incluso a costa de destinar parte de la pensión. Y los jóvenes no quieren entrar en un negocio sacrificado y ruinoso; incluso hay tensiones familiares por el mantenimiento de los campos. Estamos entrando en un punto de no retorno, porque quien se va de la agricultura no vuelve», insiste el presidente de AVA que reclama soluciones urgentes. «O las administraciones revierten sus políticas agrarias y sus acuerdos comerciales sin reciprocidad, como el de Mercosur, o más pronto de lo que pensamos nos quedaremos sin soberanía alimentaria, por no hablar de la degradación medioambiental que entrañan los campos abandonados llenos de maleza, plagas, fauna salvaje y que son un polvorín para los incendios forestales», sentencia.

Cultivos que están de moda

La realidad es que la superficie agrícola mengua cada año, pero aunque la mayoría de los cultivos están de capa caída, hay otros que van en dirección contraria. Así, mientras el almendro o el algarrobo también pierden superficie, entre los que la ganan están el olivar y, sobre todo, el aguacate.

Castellón sumó el año pasado casi 700 hectáreas dedicadas a la producción de aceite de oliva, un producto que en 2025 alcanzó cifras nunca vistas. Y el incremento del aguacate ha sido vertiginoso: durante el ejercicio pasado, la superficie del llamado 'oro verde' continuó al alza y, en diez años, ha pasado de 55 a 1.146 hectáreas.