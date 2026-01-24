La costa de Castellón tiene 19 puntos negros vulnerables a temporales

La borrasca Harry ha vuelto a poner en evidencia la debilidad del ecosistema litoral. De Vinaròs a Almenara, los municipios claman por actuaciones de Costas para proteger su fachada marítima. La Conselleria de Medio Ambiente tiene identificados ocho puntos vulnerables en el litoral sur que el Gobierno central delimitó como prioritarias y donde quedan obras pendientes de ejecutar en Almassora, Moncofa, Nules, Burriana y Xilxes. Sin embargo, la propia Conselleria, en su plan de infraestructura verde del litoral de la Comunitat reconoce 19 subtramos de costa regresiva, en 16 municipios de Castellón (Ver mapa). Por su parte, los alcaldes de norte a sur de la provincia reivindican actuaciones para proteger su litoral del envite del mar.

Vinaròs

El municipio costero más al norte, Vinaròs, reclama los prometidos espigones que protejan sus playas urbanas (especialmente El Fortí y Fora Forat) de los temporales. Ademas, el consistorio espera que próximamente se ejecute una inversión de refuerzo del dique de Levante para proteger la zona portuaria de los temporales, al ser uno de los puntos conflictivos.

Riesgo erosión costas en Castellón / Rebeca Gracia

Benicarló

La protección de la costa norte es la asignatura pendiente para Benicarló. «A Costas reivindicamos el proyecto, que contemplaba dos espigones: uno en la playa de la Mar Chica y otro en la playa del Surrach. Lo venimos pidiendo desde hace 20 años y aún no se ha ejecutado», explicaBorja Castell, concejal de Urbanismo de Benicarló.

Peñíscola

Peñíscola reivindicainfraestructuras desde hace mucho tiempo. La regeneración de la playa tiene más de 25 años y ya son conscientes de que hace falta actuar.

Torreblanca

Otro municipio que reclama actuaciones urgentes en su costa es Torreblanca. Según el informe técnico encargado por el Ayuntamiento, es necesario intervenir en dos espigones de la Playa Norte para frenar la regresión. Además, señala la alcaldesa, Tania Agut, «exigimos un estudio de regeneración de toda la costa que determine las medidas necesarias para evitar que cada temporal cause nuevos daños y nos deje sin playa». Agut también reclama los recursos para recuperar las playas, devolver la arena y eliminar las piedras que el temporal ha sacado.

Cabanes

La aportación de arena para combatir la regresión del litoral y la posibilidad de construir espigones, por un lado para poder conservar la playa de la Torre de la Sal de Cabanes y por otra, por la seguridad de las viviendas del poblado marinero es lo que demanda Cabanes a Costas. «Con todas las nuevas construcciones de viviendas al PAI Torre la Sal y la llegada de nuevos turistas, necesitamos una inversión real en el litoral de Cabanes y que no continuemos siendo un pueblo de segunda en cuanto a inversiones del Estado», subraya David Casanova, teniente de alcalde. Por su parte, los vecinos de Torre la Sal piden proteger las casetes del derribo.

Orpesa

Otro municipio amenazado es Orpesa, que reclama al Ministerio de Transición Ecológica que adopte las medidas necesarias para combatir los efectos de la regresión costera. El propio ayuntamiento encargó un informe sobre Morro de Gos y les Amplàries. Curiosamente, el Ministerio encomendó otro estudio a la misma empresa que hizo el del consistorio. Al parecer, la solución propuesta por hacer un espigón continuando la actual escollera de la Illeta y realizar un aporte masivo de arena. El consistorio insta a hacerlo ya.

Benicàssim

Otro municipio que lleva años de reivindicación es Benicàssim, que urge un plan que dé una solución definitiva para frenar la regresión que sufre la playa Heliópolis, especialmente en un tramo que siempre está más perjudicado. Además, la alcaldesa, Susana Marqués, anunció que va a volver a exigir al Gobierno de España que de una vez apruebe esa ley de costas que tiene escondida en un cajón para permitir a los valencianos que podamos regenerar nuestra Costa. «No pedimos más que nos dejen hacer», resaltó la munícipe en sus redes sociales.

Almassora

En territorio castellonense, un tramo que históricamente se inunda en situaciones de temporal es Almassora. Su frente litoral, de casi 3 km de longitud, está catalogada por Costas como una de las playas más deterioradas de España. "El efecto barrera del puerto del puerto de Castellón tras sus sucesivas ampliaciones y la falta de sedimentos como consecuencia de la regulación del río Mijares, han condicionado la evolución de su línea de costa hasta el punto de producir regresiones muy importantes que han obligado a realizar distintas actuaciones con el objetivo de paliar los efectos erosivos del oleaje por medio de estructuras marítimas", reconoce Costas. Por su parte, el Ayuntamiento de Almassora reivindica soluciones estructurales que permitan proteger el litoral frente a temporales, especialmente medidas para frenar la regresión en Pla de la Torre.

Burriana

En el caso de Burriana, el alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, reivindica la construcción del espigón proyectado en la zona de la Serratella, que protegería la costa, generaría nueva playa y preservaría las carreteras. «Todos los trámites administrativos están completados y contamos con la declaración de impacto ambiental aprobada, pero seguimos a la espera de una decisión del Gobierno de España que autorice las obras, que Burriana necesita desde hace 17 años», ha añadido. También demanda la protección de Les Terrasses.

Nules

Igual de contundente, Nules exige la regeneración integral de su litoral. El alcalde, David García, defiende que las obras que hicieron en el 2024 han demostrado que con inversión, se puede proteger la playa y sin inversión, el mar se traga la costa, como ya se planteó en el estudio de Cantabria.

Moncofa

El Ayuntamiento de Moncofa solicita agilidad en la tramitación del proyecto de estabilización de la fachada del casco urbano de la playa, que comprende las playas de Pedra-roja, Grao y Masbó. Algo que considera clave para proteger el patrimonio histórico como son las viviendas de primera línea.

Xilxes

Después de la situación creada por la borrasca Harry en la zona sur del litoral de Xilxes, el alcalde Ismael Minguet, reivindicó que «se agilicen al máximo los pasos que faltan para que el proyecto de defensa de nuestro litoral sur, se haga realidad».

Almenara

Como colofón, el consistorio de Almenara solicita imperiosamente la construcción de al menos dos espigones en el punto crítico existente hacia la zona más al sur de su litoral, porque de lo contrario, las consecuencias en infraestructuras e incluso en propiedades privadas, pueden ser muy graves. Informan M. A. Sanchez, A. Boix, X. Flores, I. Calpe., E. Bellido y M. Mira.