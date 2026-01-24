La creación de empresas suma y sigue en Castellón: se crean 30 a la semana

Los emprendedores no paran de crecer en Castellón. Ya sea porque se sienten capacitados para liderar un equipo, o porque se han visto forzados al autoempleo tras dejar un anterior puesto de trabajo. Los primeros balances de 2025 muestran que se mantiene la tendencia al alza, con 1.516 nuevas empresas, lo que equivale a la presencia de casi 30 nuevas firmas cada semana. Es la cifra más alta desde 2008, según los datos aportados por el Colegio de Registradores. Además, se encadenan tres años consecutivos de crecimiento.

En el pasado año se dio un crecimiento del 8,36% respecto a 2024. Los registradores señalan, además, que Castellón lideró las constituciones de la Comunitat en el último trimestre, con un aumento del 34,36% respecto al cierre de 2024.

Estabilización

La responsable del vivero de empresas de la Cámara de Comercio de Castellón, Pilar Querol, afirma que en los últimos años "se percibe una tendencia de estabilidad en la creación de nuevos proyectos empresariales". La institución presta asesoramiento y ayuda en las nuevas altas. "En 2025 hubo 133", comenta. "Por nuestra parte, prestamos información de todo lo que se tiene que saber antes de crear una compañía", apunta. Realizan talleres personalizados "con información sobre las formas jurídicas, los trámites a seguir, las cuotas de autónomos, el pago de impuestos y la posibilidad de recibir ayudas".

Pese a este avance reflejado por los registradores, los datos muestran claroscuros. Aumenta la cantidad de empresas que se extinguen, con 377, lo que supone un incremento del 7,17% respecto al ejercicio anterior. La presentación de concursos también fue a más, con un total de 47, lo que implica un 15% más.

Diferentes vías

Respecto al perfil de los nuevos empresarios en la provincia, Pilar Querol remarca que existe una gran variedad. Además de los que se animan con un negocio de hostelería o una actividad comercial, "las firmas de construcción y reformas están fuertes", mientras que en los últimos años "se ha dado un aumento de los servicios destinados al cuidado de la persona, como gimnasios, centros de yoga, podólogos, fisioterapeutas o coaching", detalla. Las propuestas con una base tecnológica se mantienen, "aunque ya han dejado de ser una novedad".

Por otro lado, hay diferentes vías para dar el paso y convertirse en dueño de su fuente de ingresos. "Es habitual encontrarse con gente que ha trabajado en la construcción y que decide establecerse por su cuenta, y también hay muchos que buscan salidas al quedarse en paro, pero también hay extranjeros que se han establecido en nuestro país y que tenían empresa, y que ahora quieren buscar un medio de vida aquí", remarca Querol. La inmensa mayoría de las iniciativas presentadas son microempresas.

La Cámara de Comercio de Castellón ejerce de Punto de Atención al Emprendedor (PAE), y en 2025 recibió 630 consultas. Aproximadamente, una de cada cinco personas que acuden acaba por dar el paso. La representante de la institución cameral expone que en estos contactos "nos encontramos desde el caso de quien no sabe por dónde empezar con la burocracia, hasta aquellos que ya trabajan y quieren compatibilizarlo con una empresa".