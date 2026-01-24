Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un cuadro de Porcar Queral anuncia la nueva edición de las fiestas de la Mare de Déu del Lledó en Castelló

El Casino Antiguo ha ejercido de escenario para la presentación de esta obra pictórica

Una obra pictórica de Porcar Queral pone la imagen para la nueva edición de las fiestas de la Mare de Déu del Lledó

Una obra pictórica de Porcar Queral pone la imagen para la nueva edición de las fiestas de la Mare de Déu del Lledó

Manolo Nebot

Ramón Pérez

El Real Casino Antiguo de Castelló ha sido el escenario de la presentación, este sábado por la mañana, de la imagen anunciadora de las fiestas patronales de la Mare de Déu del Lledó. La edición de este año cuenta con un cuadro de Juan Manuel Porcar Queral como reclamo para vivir estas celebraciones.

Un cuadro de Porcar Queral anuncia la nueva edición de las fiestas de la Mare de Déu del Lledó en Castelló

Un cuadro de Porcar Queral anuncia la nueva edición de las fiestas de la Mare de Déu del Lledó en Castelló

El Casino Antiguo ha acogido la presentación de la obra de José Manuel Porcar Queral para anunciar la nueva edición de las fiestas en honor a la Mare de Déu del Lledó. / MANOLO NEBOT ROCHERA / MED

Además del artista y de los miembros de la Real Cofradía de la Mare de Déu del Lledó, han estado presentes en el acto el concejal de Convivencia Social e Interculturalidad, Vicent Sales; el concejal de Empleo, Juan Carlos Redondo; la delegada del Consell en Castellón, Susana Fabregat, y la reina infantil, Ana Colón, entre otras autoridades.

Devoción a la Virgen

Durante su intervención, el autor compartió una emotiva referencia a su devoción a la Virgen desde la infancia, además de realizar un breve recorrido por la historia de la patrona, los orígenes de Castelló y el significado que la Virgen del Lledó mantiene para la ciudad.

La obra pictórica que servirá como anunciadora para las fiestas de la patrona de Castelló.

La obra pictórica que servirá como anunciadora para las fiestas de la patrona de Castelló. / Manolo Nebot

Por su parte, Vicent Sales ha trasladado “el apoyo del equipo de gobierno a estas fiestas dedicadas a nuestra patrona, que son uno de los pilares, de las señas de identidad más importantes de nuestra ciudad, tanto en el plano festivo, cultural como religioso. Porque decir Lledó es decir Castellón y decir Castellón es decir Lledó”.

Con este acto de presentación se inicia, de manera simbólica, el camino hacia las fiestas patronales, aunando arte, tradición y devoción. Además, se pone en valor la mirada artística de uno de los creadores más destacados de nuestra tierra.

Las rachas de viento superan los 120 km/h y la nieve afecta a varias carreteras en el interior de Castellón

