Francisco Mir, director de Caritas: «La generación actual está recibiendo ingresos entre un 15% y un 25% inferiores a la anterior»

Francisco Mir, director de Cáritas Diocesana de Segorbe Castellón, avanza cuáles son las prioridades de la entidad para este 2026 y los proyectos que van a impulsar con el apoyo social.

--¿Qué prioridades tiene Cáritas para 2026?

--Desde Cáritas estamos observando que la precariedad no solo continúa, sino que se está agravando. Los problemas más graves que estamos detectando están relacionados con la vivienda y el empleo. Pero se cruzan también con otros problemas, como la salud mental o la acogida de personas migrantes. Esto hace que para el año 2026 intentemos reforzar algunos proyectos de acompañamiento de las personas que tenemos en marcha.

El presidente de Cáritas Diocesana de Segorbe Castellón, Francisco Mir. / GABRIEL UTIEL BLANCO

--¿Cuáles serían esos proyectos?

--El proyecto de bienestar para proporcionar un acompañamiento a las personas con problemas psicoemocionales para que estén acompañados por nosotros y podamos derivarlos a los servicios que correspondan. Incluso para más adelante haremos alguna mesa redonda sobre la salud mental. Vamos a dar más empuje al proyecto Betania. Como consecuencia del incremento de los alquileres estamos teniendo muchos problemas con familias acompañadas que no encuentran posibilidades de una vivienda digna. El objetivo es que quienes disponen de alguna vivienda puedan alquilarla a familias con ingresos acompañadas por nosotros, dando a los arrendadores garantía de seguridad. Ya tenemos varias viviendas ya contratadas.

--¿Existe a veces miedo por parte de las personas que alquilan vivienda a que se puedan dar situaciones de impago u okupación?

--Eso ha existido y probablemente ahora exista un poco más, pero nosotros conocemos cuál es la situación de las familias a las que acompañamos y cuáles son sus ingresos y lo que hacemos es respaldar el cumplimiento de sus obligaciones con el propietario. Así, el propietario, tiene la seguridad de cobro. Y nos comprometemos también a que, cuando venza el alquiler o finalice el contrato, la vivienda se devuelve al propietario en las mismas condiciones que él la cedió. Eso deja una estela de seguridad muy importante.

--¿En el 2025, se ha detectado un incremento de beneficiarios?

No tenemos todavía los datos, porque se están preparando las memoria. Lo que sí que puedo asegurar es que no ha bajado. Hay muchas personas que tienen un empleo, pero trabajar ya no garantiza una posibilidad de vida digna, porque existe dificultad con los sueldos que se perciben para hacer frente a los pagos.

"Trabajar ya no garantiza una posibilidad de vida digna"

--Es como una pescadilla que se muerde la cola, aunque se tenga empleo, si el coste de la vida sube…

--Ese desequilibrio se mantiene, incluso se está aumentando. Por eso la precariedad ha aumentado. Por los datos que tenemos en la Comunitat del informe Foessa, la generación actual está percibiendo unos ingresos entre un 15 y un 25%, inferiores a los de la generación anterior. Si a esto le sumas el incremento de los precios, de los suministros, del alquiler, todo va en contra. La diferencia entre ingresos y gastos se está acumulando y de ahí la precariedad de muchas familias que no llegan a final de mes, que son las que recibimos muchas veces en Cáritas. O les ayudamos a pagar el alquiler o les ayudamos a los suministros o a la alimentación.

"Casi es una normalidad el vivir en una habitación compartida"

--¿Qué perfil tiene el beneficiario?

--Los perfiles varían, pero muy poco. Hay que tener presente que Casi es una normalidad el vivir en una habitación compartida. Ese perfil de familia que no adquiere rápidamente un rango de ingresos estable acude a Cáritas. Familias completas. Y después los de extranjeros en situación irregular o en situación de dificultad, incluso para residir en una vivienda digna. Casi es una normalidad el vivir en una habitación compartida. Todos estos perfiles continuamos manteniéndolos. Por lo tanto, han aumentado un poco las familias.

"Casi es una normalidad el vivir en una habitación compartida"

--¿Cuáles serían las principales demandas de asistencia?

--La mayor solicitud que tenemos del fondo diocesano contra la pobreza es relativa al pago de alquileres y el apoyo para el abono de los suministros. Y ahora cada vez más estamos repartiendo, porque es la petición que hay también, tarjetas solidarias para adquirir alimentos. Esas son las tres vías de apoyo que tenemos. Desde las Cáritas parroquiales o la Cáritas diocesana hacemos es un proceso de acompañamiento para conocer y controlar qué necesidades tienen.

--¿Cuál es el estado de salud del voluntariado? ¿Se necesitan más?

--Nuestra esencia es el voluntariado, son las personas que están comprometidas con Cáritas, con la ayuda contra la pobreza, en la ayuda a las familias, a las personas. En todas las Cáritas parroquiales están dando el máximo. Efectivamente necesitamos más manos. Cuantas más tengamos, mejor podemos atender y acompañar. Porque hay muchas familias que llegan a Cáritas y necesitan que les dediquen tiempo, apoyo, que se las escuche. Dspués de la pandemia, bajó pero se ha vuelto a recuperar un poquito el número de voluntarios.

--Estamos atravesando lo más crudo del invierno, ¿necesitan más recursos para atender a las personas sin hogar en el albergue?

--Nosotros en el albergue mantenemos las 39 plazas, más 20 que abrimos de dispositivo de invierno de atención nocturno , que en estos días atrás estaba totalmente cubierto, como casi siempre. Lo que necesitamos es colaboración y solidaridad por parte de las personas, de los donantes, de las empresas a las que acudimos muchas veces. Son recursos lo que nos hace falta. Las tarjetas solidarias, el fondo diocesano contra la pobreza... todo hay que nutrirlo a base de donativos. Necesitamos que se solidaricen y que comprendan que esto es una corresponsabilidad de toda la sociedad. Cuanta más ayuda tengamos, mejor podemos atender todas estas necesidades.

--¿A nivel de búsqueda de empleo, Cáritas también realiza esa labor de mediación?

--Sí, nosotros tenemos a varias personas dedicadas a la prospección en empresas y estamos muy ilusionados. Están respondiendo las empresas, las entidades, y nos están apoyando mucho. El empleo es la base de una estabilidad de una familia. Estamos muy ilusionados en que las cifras vayan saliendo con la bolsa de empleo de Caritas y vayan aumentando las posibilidades de empleo para personas. Tambiénnecesitamos formarles con talleres de formación. Las cifras se están acompañando. Gracias a Dios.

--En cuanto al programa de Espais amb Cor y la donación de prendas de vestir, ¿salen las cuentas? ¿Necesitan ayuda?

--No, lo único que necesitamos es que la gente conozca que esos Espacios con Corazón y las tiendas de Coopera, porque con esos ingresos, mantenemos a nuestra empresa Reciplana para que reinserte a muchas personas. Tenemos 21 plazas en reinserción y al vender esa ropa, esos pequeños beneficios que se puedan conseguir, van destinados directamente a la reinserción. Reinsertar a las personas es para nosotros algo esencial. La única empresa de reinserción que hay en la provincia de Castellón es Reciplana. Últimamente hemos establecido un negocio de jardinería que está provocando que haya bastantes peticiones de trabajo. Todo esto es lo que nos hace que tengamos la ilusión puesta en que en 2026 entendemos que va a ser un año en el que la sociedad mejorará su solidaridad con toda seguridad. Esperemos que así sea.

"Destacar nuestra gratitud a todos, que sientan que su solidaridad es necesaria"

--Eso esperamos. Si hay algo que no le haya preguntado y me quiera destacar…

--Destacar nuestra gratitud a todos, que sientan que su solidaridad es necesaria y decirles a las personas que tengan el don de saber acompañar, de poder dedicar un poco de tiempo, que acuda por favor a Cáritas, que aquí necesitamos la ayuda de todos.