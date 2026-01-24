Orpesa impulsa en Fitur su cocina tradicional y la Trobà con 'showcooking' y cultura

La gastronomía tradicional y la cultura popular han centrado este sábado la promoción de Orpesa en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) con una intensa jornada en la que el municipio ha mostrado su identidad culinaria y festiva ante miles de visitantes y profesionales del sector.

El Ayuntamiento ha desarrollado una agenda que ha combinado cocina en directo y tradición cultural, reforzando la proyección del municipio como destino con personalidad propia. La mañana ha estado marcada por el protagonismo de la Asociación de Hostelería de Orpesa en la zona gastronómica del estand de la Comunitat Valenciana, situada en el pabellón 7 de Ifema.

En este espacio se realizó un showcooking en el que se elaboró uno de los platos más representativos de la cocina mediterránea local, el all i pebre de pulpo. La demostración despertó un notable interés entre el público asistente y sirvió como escaparate de la calidad y singularidad de la oferta gastronómica oropesina.

Presentación de la Trobà

Por la tarde, el foco se ha trasladado a la cultura y las tradiciones con la presentación del cartel de la XXIV Trobà d’Orpesa, a cargo de la Societat Orpesina de Cultura (SOC). El encuentro, dedicado a los oficios, costumbres, tradiciones y productos artesanales de la localidad, se celebrará del 30 de abril al 3 de mayo en las calles del casco urbano.

La presentación ha estado acompañada por miembros de la Escola de Danses d’Orpesa y de la Colla de Dolçainers i Tabaleters l’Embolic d’Orpesa, que han recreado el ambiente festivo que caracteriza a la Trobà y que la ha convertido en uno de los referentes culturales de la provincia de Castellón.

La jornada ha reforzado la proyección turística basada en gastronomía y cultura.