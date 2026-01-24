Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Adiós 'templo' gastronómicoGalería Paellas de BenicàssimAccidente AP-7Puntos negrosConstrucciones ilegalesAgenda fin de semana
instagramlinkedin

Orpesa impulsa en Fitur su cocina tradicional y la Trobà con 'showcooking' y cultura

Orpesa promociona su oferta gastronómica y cultural durante su participación en la feria turística

Orpesa promociona su oferta gastronómica y turística durante su presencia en Fitur.

Orpesa promociona su oferta gastronómica y turística durante su presencia en Fitur. / Mediterráneo

Eva Bellido

La gastronomía tradicional y la cultura popular han centrado este sábado la promoción de Orpesa en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) con una intensa jornada en la que el municipio ha mostrado su identidad culinaria y festiva ante miles de visitantes y profesionales del sector.

El Ayuntamiento ha desarrollado una agenda que ha combinado cocina en directo y tradición cultural, reforzando la proyección del municipio como destino con personalidad propia. La mañana ha estado marcada por el protagonismo de la Asociación de Hostelería de Orpesa en la zona gastronómica del estand de la Comunitat Valenciana, situada en el pabellón 7 de Ifema.

En este espacio se realizó un showcooking en el que se elaboró uno de los platos más representativos de la cocina mediterránea local, el all i pebre de pulpo. La demostración despertó un notable interés entre el público asistente y sirvió como escaparate de la calidad y singularidad de la oferta gastronómica oropesina.

Presentación de la Trobà

Por la tarde, el foco se ha trasladado a la cultura y las tradiciones con la presentación del cartel de la XXIV Trobà d’Orpesa, a cargo de la Societat Orpesina de Cultura (SOC). El encuentro, dedicado a los oficios, costumbres, tradiciones y productos artesanales de la localidad, se celebrará del 30 de abril al 3 de mayo en las calles del casco urbano.

La presentación ha estado acompañada por miembros de la Escola de Danses d’Orpesa y de la Colla de Dolçainers i Tabaleters l’Embolic d’Orpesa, que han recreado el ambiente festivo que caracteriza a la Trobà y que la ha convertido en uno de los referentes culturales de la provincia de Castellón.

Noticias relacionadas y más

La jornada ha reforzado la proyección turística basada en gastronomía y cultura.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aemet modifica su previsión para Castellón por la llegada de la borrasca Harry
  2. La fuerza del mar se 'come' la playa en Castellón
  3. El centro comercial Salera de Castellón estrena local de una conocida marca de moda
  4. La historia del restaurante que ganó la primera estrella Michelin para Castellón en 1975… y del que nadie se acuerda
  5. La nueva vida del restaurante J Zamora de Castellón: esta es la fecha prevista de reapertura
  6. La gran nevada de Castellón cumple 80 años: la ‘gelà del 46’ cambió la provincia
  7. Una alumna del IES Bovalar de Castelló estudiará un curso en Canadá gracias a Amancio Ortega: 'Una gran oportunidad
  8. La borrasca Harry trae la nieve a Castellón

Almassora lleva a Madrid sus Calderes para mostrar su fiesta más emblemática

Almassora lleva a Madrid sus Calderes para mostrar su fiesta más emblemática

Orpesa impulsa en Fitur su cocina tradicional y la Trobà con 'showcooking' y cultura

Orpesa impulsa en Fitur su cocina tradicional y la Trobà con 'showcooking' y cultura

Las rachas de viento superan los 120 km/h y la nieve afecta a varias carreteras en el interior de Castellón

Las rachas de viento superan los 120 km/h y la nieve afecta a varias carreteras en el interior de Castellón

Un cuadro de Porcar Queral anuncia la nueva edición de las fiestas de la Mare de Déu del Lledó en Castelló

Castellón exhibe su turismo de excelencia en tres ferias internacionales esta misma semana

Castellón exhibe su turismo de excelencia en tres ferias internacionales esta misma semana

Ricard Peña, joven periodista de Chóvar afincado en Dinamarca y experto en Groenlandia: "Si Trump ataca la isla habrá un cisma en su país"

Ricard Peña, joven periodista de Chóvar afincado en Dinamarca y experto en Groenlandia: "Si Trump ataca la isla habrá un cisma en su país"

Los cítricos siguen de capa caída y en un año Castellón abandona otras 400 hectáreas de cultivo

Los cítricos siguen de capa caída y en un año Castellón abandona otras 400 hectáreas de cultivo

“El mar lo tenemos dentro de casa”: el temporal Harry golpea con dureza la primera línea del litoral de Castellón

“El mar lo tenemos dentro de casa”: el temporal Harry golpea con dureza la primera línea del litoral de Castellón
Tracking Pixel Contents