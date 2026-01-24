Ricard Peña, joven periodista de Chóvar afincado en Dinamarca y experto en Groenlandia: "Si Trump ataca la isla habrá un cisma en su país"

Hasta hace muy pocas semanas pocos sabían situar exactamente a Groenlandia en el mapa. Hoy esta gran isla helada del Ártico está de rabiosa actualidad, muy a pesar de las 57.000 personas que habitan en ella. El peñón se ha convertido en el foco de una crisis política transatlántica por las aspiraciones soberanistas de Estados Unidos, aunque en las últimas horas la tensión se ha rebajado debido al inesperado giro dado por Donald Trump, que ha llegado a un principio de acuerdo con la OTAN, y en el que, a parecer, no discute la soberanía de Dinamarca sobre ese territorio autónomo. En ese país, en concreto en la ciudad danesa de Aalborg, Ricard Peña, un joven periodista de Chóvar, sigue el último minuto de los acontecimientos y se muestra convencido de que Estados Unidos iba a atacar el peñón. «No lo veo posible», asegura después de estudiar durante años la situación de Groenlandia.

Ricard aterrizó en Dinamarca hace cuatro años y lo hizo tras finalizar sus estudios de Periodismo en la Universitat Autònoma de Barcelona. Su pasión siempre ha sido el periodismo internacional y, tras una estancia en prácticas y varias colaboraciones con medios de comunicación catalanes, decidió hacer las maletas y viajar hasta Dinamarca para cursar un máster. Quería especializarse en relaciones internacionales y, casi por casualidad, empezó a interesarse y a estudiar todo lo relacionado con una isla rica en recursos naturales muy valiosos y con una posición geográfica estratégica. «En Dinamarca conocí a gente de Groenlandia e incluso estuve saliendo un tiempo con una chica que era de allí», cuenta. Hoy es un gran conocedor de la isla, lugar en el que residió durante un tiempo y al que piensa volver más pronto que tarde.

Lo que más le sorprendió del archipiélago danés es que se trata de un lugar totalmente diferente. «Me sentí mucho más fuera de Europa de lo que pensaba. Pese a ser una isla europea, la conexión es cero», describe este joven periodista de 28 años. Incluso Nuuk, la capital de la isla, con poco más de 20.000 habitantes, en nada se asemeja a cualquier ciudad de la UE. «Nuuk es la ciudad de Groenlandia más europea, pero la diferencia es brutal».

Aunque las amenazas de Trump de tomar el control de Groenlandia iban en serio, Ricard hace hincapié en la gran dificultad de controlar una isla de enormes dimensiones (de hecho, es la más grande del mundo) y con unas condiciones climáticas extremas. «¿Cómo atacas un lugar de dos millones de kilómetros cuadrados en los que el 80% de la superficie es una capa de hielo de hasta cinco kilómetros de grosor? No puedes», resume. «También hay tener en cuenta el coste político que le supondría a Trump una invasión, ya la inmensa mayoría de sus votantes son contrarios. En EEUU se abriría un cisma», opina.

Dinamarca lo ve como traición

Ricard reflexiona también sobre cómo están digiriendo los daneses las intenciones del presidente estadounidense. «Está siendo bastante duro y se ven como una traición. Culturalmente, Dinamarca está muy influenciada por EEU, aquí todo el mundo habla inglés, y el enfado es grande», apunta.

Este joven periodista destaca, asimismo, el viraje de Dinamarca con Groenlandia durante las últimas semanas. «Los daneses ahora defienden la isla a capa y espada, aunque no siempre han tratado a los groenlandeses de tú a tú», concluye.