Aemet modifica su previsión en Castellón: rachas huracanadas de 130 km/h

El viento se ha convertido en el gran protagonista del fin de semana en la provincia de Castellón y el episodio todavía no da tregua. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado su previsión y ha decidido ampliar y reforzar la alerta amarilla, que este domingo se extiende a toda la provincia, cuando en un primer momento se limitaba únicamente al interior. En el litoral, el aviso entrará en vigor a partir de las 18.00 horas, mientras que para la jornada de mañana lunes la alerta seguirá activa en casi todo el territorio, donde se mantendrá hasta las 12.00 horas, con la excepción del litoral sur.

Aunque la previsión oficial apunta a rachas máximas de hasta 80 km/h, los registros reales han superado con creces esas cifras en numerosos puntos del interior. Durante la mañana del domingo se han alcanzado valores muy elevados, con especial relevancia en la Pobla de Benifassà, donde se han llegado a medir rachas de 132 km/h, consideradas ya vientos huracanados. También se han superado los 120 km/h en localidades como Xert, Rossell o Sant Mateu, mientras que en municipios como Catí, TírigVilar de Canes o Xodos se han registrado rachas cercanas o superiores a los 100 km/h, confirmando la intensidad del temporal.

Rachas máximas de tiempo en la mañana del domingo 25 de enero / Avamet

El fuerte viento ya provocó ayer las primeras incidencias. El Consorcio Provincial de Bomberos llevó a cabo varios servicios relacionados con el temporal, principalmente por la caída de árboles en Llucena, OndaJérica y Burriana. Además, los efectivos revisaron un muro con riesgo de desprendimiento en la caseta de un pozo en Vilafamés y procedieron a retirar una persiana en Vila-real. Para este domingo, los bomberos permanecen en situación de alerta, pendientes de posibles nuevas actuaciones conforme avance el día.

Cota de nieve

En cuanto a la previsión para hoy domingo, Aemet prevé intervalos nubosos en el interior, sin descartar precipitaciones débiles y dispersas, mientras que en el resto de la provincia predominará el cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. La cota de nieve irá ascendiendo desde los 700-900 metros de madrugada hasta situarse entre 1.000 y 1.400 metros por la tarde, con un nuevo descenso al final del día en torno a los 900-1.000 metros. Las temperaturas mínimas se mantendrán con ligero ascenso o sin cambios, las máximas subirán de forma generalizada y se esperan heladas débiles en puntos del interior. El viento del oeste, de moderado a fuerte, continuará dejando rachas muy fuertes en el interior, sin descartarlas también en zonas del litoral.

¿Y el lunes qué?

De cara a la jornada de mañana lunes, el episodio de viento persistirá. Se esperan intervalos nubosos en aumento, con posibilidad de precipitaciones débiles en el interior y más dispersas hacia la costa. La cota de nieve se situará entre 900 y 1.400 metros a primeras horas, subiendo por la tarde por encima de los 2.000 metros. Las temperaturas seguirán en ascenso y el viento del oeste volverá a soplar con rachas muy fuertes en el interior, previsiblemente también en el litoral, lo que justifica el mantenimiento de la alerta amarilla.

Ante esta situación, las autoridades recomiendan extremar la precaución, asegurar objetos en balcones y terrazas, evitar zonas arboladas y extremar la atención en los desplazamientos por carretera, especialmente en el interior y en tramos expuestos, ya que el temporal de viento aún tiene recorrido en la provincia.