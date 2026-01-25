bp reafirma su compromiso tecnológico y social con la UJI
La refinería cumple 33 años de colaboración con la universidad pública de Castellón con el fin de impulsar el desarrollo de la ciudadanía
La compañía de energía bp mantiene, desde hace 33 años, una relación estrecha y estratégica con la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló, consolidada como un vínculo esencial para el desarrollo económico, social y tecnológico de la provincia. Esto se debe, principalmente, a que desde bp apuestan por el conocimiento y la innovación que nacen en la universidad como impulso para el desarrollo de la sociedad.
Este año, además, la UJI celebra su 35 aniversario, y en bp han mostrado su orgullo por haber acompañado a la universidad prácticamente desde sus inicios, recorriendo juntos un camino de colaboración que «seguimos comprometidos a fortalecer», señalan desde la empresa.
Círculo de Mecenazgo y Patrocinio de la UJI
Además, bp forma parte del Círculo de Mecenazgo y Patrocinio de la Universitat Jaume I, una red de colaboración que, actualmente, agrupa a 88 empresas e instituciones comprometidas con la universidad. Cabe señalar que el pasado 15 de enero, la universidad hizo el acto de reconocimiento a estas entidades, una gala a la que no faltó bp y cuyo galardón fue recogido por la coordinadora de Comunicación y Relaciones Institucionales, Eva Andrés.
La implicación de bp con la UJI va mucho más allá de la relación institucional. Desde los inicios de la Fundación Universitat Empresa, bp ha tenido un papel clave como empresa patrono fundadora de la FUE-UJI y ha participado en su constitución en 1993.
«Este hecho refleja nuestro compromiso histórico con la conexión entre el mundo académico y el tejido empresarial. A través de la colaboración con la FUE-UJI, hemos acogido en la refinería a numerosos estudiantes universitarios, brindándoles la oportunidad de aplicar sus conocimientos en un entorno industrial puntero y descubrir cómo se transforma la teoría en soluciones reales. El futuro se forja a partir del talento que germina en las aulas universitarias y en bp trabajamos para que ese talento encuentre oportunidades reales», apuntan desde la compañía con sede en Castellón.
Cátedra bp de Medio Ambiente Industrial
Además, bp forma parte del Consejo Social y participa activamente en iniciativas que acercan la formación universitaria a la realidad profesional. Un pilar fundamental de esta colaboración es la Cátedra bp de Medio Ambiente Industrial, creada en 2018 con el objetivo de promocionar actividades divulgativas y de investigación vinculadas con el medio ambiente, especialmente centradas en el área industrial.
Estas actividades incluyen jornadas, seminarios y encuentros con expertos, así como la promoción de trabajos académicos que aporten soluciones a los retos actuales. Además, la cátedra impulsa el talento mediante premios a los mejores Trabajos Fin de Grado (TFG) y Trabajos Fin de Máster (TFM) realizados por estudiantes de la UJI.
La colaboración con la Universitat Jaume I refleja nuestro compromiso con la educación y la innovación»
La directora de Salud, Seguridad y Medio Ambiente de la refinería de bp en Castellón, Alicia Rubio, señala que la colaboración con la Universitat Jaume I «refleja nuestro compromiso con la educación y la innovación». «Juntos impulsamos proyectos que conectan el conocimiento académico con la realidad empresarial y crea oportunidades para el desarrollo del talento y el progreso de Castellón», añade Rubio.
Programa Energy
bp también apuesta por el talento joven, una apuesta que se refleja en iniciativas como el programa Energy, que pusieron en marcha en 2002 para ofrecer becas y prácticas a estudiantes universitarios.
Este programa ha permitido que cientos de jóvenes se acerquen al mundo profesional en un entorno industrial innovador y ha contribuido a su desarrollo y a la creación de oportunidades laborales en Castellón. Energy no solo facilita la incorporación de perfiles técnicos y especializados, sino que también fomenta competencias clave con el objetivo principal de preparar a los futuros profesionales para afrontar los retos del sector.
Empleo
Además, bp participa en los Foros de Empleo organizados por la UJI, donde son los propios empleados quienes explican a los estudiantes cómo ha sido su transición al mundo laboral.
Comparten de primera mano su experiencia al incorporarse a una compañía energética global, qué competencias les han resultado más útiles y cómo aplican los conocimientos adquiridos en el aula en proyectos reales.
Por todo ello, «seguiremos trabajando junto a la UJI para impulsar proyectos que generen valor y fomenten la empleabilidad, porque esta alianza es un ejemplo de cómo universidad y empresa pueden avanzar juntas hacia un futuro mejor», concluyen.
