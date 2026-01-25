El carné del coche va a la baja: cuatro de cada diez jóvenes de Castellón ya no lo obtienen

El sueño de ser independiente con coche propio ha perdido fuerza en los últimos años en Castellón. Los millennials y la generación Z ya no tienen tanto interés por sacarse el carnet. El fenómeno se da en España pero también en la provincia, con una caída brusca en el 2025: cuatro de cada diez jóvenes de 18 a 34 años (el 38%) no tiene carné de conducir, el conocido como permiso B. Si el padrón de población en esta franja de edad, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) equivale a 115.778 castellonenses, de estos, según el censo de conductores de la Dirección General de Tráfico (DGT), solo tienen el carnet B 71.668.

Al cierre del 2025, se trata del año con una cuota más baja de examinados menores de 34 años de los últimos tres ejercicios, y con una caída especialmente brusca respecto al último en aquellos castellonenses con la autorización para conducir coche.

En la franja de edad de 18 a 34 años, en el 2023, solo el 65,1% tenía carnet de coche en Castellón provincia. El porcentaje baja al 64,4% en el 2024; y al 62% en el 2025 -con lo cual descienden 2,5 puntos en solo tres años-.

De examinarse de la teórica con 17 años se ha pasado a obtenerlo a una edad media de 22

Las opciones para moverse han ido a más y ya no solo dominan los coches, motos o ciclomotores, pues las bicicletas han ganado cuota con las eléctricas, siguen en el mercado los cuadriciclos pero también los patinetes eléctricos, así como lo usuarios del transporte público (bus, TRAM, Bicicas, tren, taxi). Se nota más en la movilidad urbana en la capital. Por ello, el precio, la comodidad de la ayuda de los padres, la sostenibilidad o las mayores opciones de transporte son factores. Justo esta semana próxima, del 26 de enero al 31 de abril, en València -la ciudad más próxima- se podrán probar los nuevos coches de conducción supervisada de Tesla -desde el asiento del pasajero-, previa reserva, pero incluso estos modelos que avanzan en lo autónomo precisan contar con carnet.

Una usuaria de patinete circula por un carril bici en Castelló. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Normativa de la DGT: El seguro para el patinete se activa el día 26 A partir de mañana, 26 de enero, todos los vehículos de movilidad personal (VMP), entre ellos los patinetes eléctricos, deben contar con seguro, pues expira la prórroga de la Dirección General de Tráfico (DGT), que recuerda que «los ayuntamientos de Castellón que no lo hayan hecho tendrán que actualizar sus ordenanzas». Según la ley 5/2005, los VMP, como los patinetes de más de 25 kg y que van a más de 14 km/h deberán estar asegurados sin necesidad de inscripción previa en el Registro de Vehículos. «Además, se tramita por urgencia un real decreto que sí hará el Registro necesario para todos los modelos», indicaron. Los patinetes no pueden circular por aceras ni vías interurbanas, travesías, autopistas, autovías o túneles urbanos.

Web de la DGT. / DGT

"No existe tanto interés como antes"

En el día a día, el presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Castellón, Ricardo Llorens, certifica lo que ya reflejan los datos y es que «en Castellón, el interés de los jóvenes por sacarse el carnet de conducir el coche ha mermado mucho en los últimos años». ¿A qué puede ser debido? Apunta a múltiples factores, pero apuntó también a una sobreprotección al alza en la que «sinceramente, los padres hacen de taxis continuamente, incluso cuando existe la opción de ir en autobús a clase».

Conducción. / Mediterráneo

Los tiempos cambian. El portavoz de las autoescuelas recuerda que hace unas décadas sí podía ocurrir que los progenitores le acompañaran en coche a los hijos más jóvenes, pero de manera puntual, para algo urgente que tuvieran que hacer. «Pero ahora se les lleva en coche para cualquier cosa: desde ir a ver a la pareja, o a jugar a fútbol o la actividad deportiva que practiquen. Los padres transportan a los jóvenes de 19, 20 años, etc. de aquí a allá. Y claro, como tienen el taxi en casa, ¿para qué examinarse entonces del coche?».

Llorens lo compara con lo que ocurría antaño, como podía ser en la década de los 90, «cuando muchos adolescentes con solo 17 años ya se apuntaban a clases a la autoescuela para sacarse la teórica de moto y así, nada más terminar la Selectividad con 18 años, ese verano posterior, antes de que cerraran en agosto la autoescuela, intentaban aprobar el examen práctico. Pero desde hace unos tres años se ha notado más el cambio a la baja, más drástico».

Un «pasotismo» total

Para Llorens, «lo que ocurre que se detecta un pasotismo total. Hay alumnos que tardan de media un año e incluso casi dos años en sacarse la teórica, pues hay quien apenas va a clase, por desinterés. Antes, la mayoría lo obtenía en dos meses, y alguno incluso en 15 días. Podía haber un 20% que le costara un poco más, pero ahora es la mayoría. Se demora un montón». En su opinión, reitera, «influye que los padres hacen de taxi pero también puede ser que algún caso sea por problemas económicos, pues las sesiones prácticas también tienen su precio».

Así, se observa que suelen apuntarse a clase «a la edad de siempre, pero lo que pasa es que terminan sacándoselo a los 20, 21 y muchos a los 22 años. Tenemos alumnado que renueva matrícula al año e incluso por segunda y tercera vez». En su opinión, la movilidad alternativa puede ser más sencilla en Castelló, «pues puedes ir por toda la ciudad en patinete».

Diferencias entre la capital y el resto de localidades

Pero en pueblos, «como Cabanes, de donde soy, allí te mueves a pie y para ir a Castelló, que está a 25 kilómetros, hay menor combinación de autobuses: uno a las 10.30 para ir a la capital y otro a las 15.30 cuando antes había cuatro trayectos. Y en poblaciones más grandes como Burriana, Nules, etc. puede ser que haya más horarios, pero de Borriol hacia arriba el transporte público es un desastre». Y cita que «antes, a los 14 años, en todos en los pueblos tenían ciclomotor para moverse; pero ahora, a los 15 muchos lo que compran es el iPhone».

Por su experiencia, los veinteañeros de hoy en día lo tienen muy fácil en cuanto a que las necesidades de transporte las cubren por completo los padres y no necesitan esa independencia tan valorada antes, o al menos es lo que los profesionales están detectando: «Les llevan a entrenamientos, a la Escuela de Idiomas, academias, a la universidad de ida por la mañana antes de ir ellos al trabajo, al mediodía se escapan de nuevo los padres para recogerlos y llevarlos a casa en lugar se volver con un amigo porque este sale una hora más tarde».

Reivindicaciones en Castellón: «Ahora faltan profesores, no examinadores»

En otro orden de cosas, si durante largo tiempo una de las mayores reivindicaciones de las autoescuelas de Castellón fue contar con un mayor número de examinadores para el carnet de conducir, ahora la demanda ha cambiado y se dirige a un déficit de profesores. Así lo apunta el presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Castellón, Ricardo Llorens: «Ahora, en Castellón, tenemos examinadores de sobra, lo que faltan son profesores de autoescuela». La espera media para el alumnado, para realizar las prácticas de conducción, es de unos tres meses debido a la falta de personal especializado. En España el sector estima que se necesitarían 3.000 profesionales más, por jubilaciones no cubiertas y alta demanda.

Cuadriciclos, opcion sostenible ‘sin carnet’, a partir de 15 años

Coches que se pueden conducir sin necesidad de carnet, solo con permiso de ciclomotor, a partir de los 15 años.. / MANOLO NEBOT ROCHERA

Los cuadriciclos ligeros, conocidos como coches sin carnet (aunque el conductor debe tener al menos 15 años y necesita el permiso de ciclomotor AM), llegaron al mercado español alrededor de 1975 y han evolucionado con el paso del tiempo. Su popularidad ha ido a más como alternativa de movilidad urbana, ahora, al hilo de la activación de las Zonas de Bajas Emisiones.

En la capital de la Plana, Damián Gimeno, responsable de Adaptaciones Castellón, concesionario y taller especializado en cuadriciclos -de la marca francesa Ligier-, rememora sobre el negocio familiar que empezaron con la venta a principios de los 2000. «Empezamos por casualidad, para dar una solución a un problema de movilidad de un cliente. Por entonces, el perfil de cliente era sobre todo gente mayor que no tenía carnet y por seguridad prefería este tipo de vehículo a ir con vespino o motocicleta, pues así pasaba menos frío y le daba autonomía para ir a la huerta o de compras. Quizás más hombres pero también mujeres y se vendió para clientes tanto de localidades como de la capital».

Los cuadriciclos eléctricos ya acaparan un 13% de un parque total en España / Mediterráneo

En cuanto al precio, «siempre ha sido más caro que el de una motocicleta, lo ha duplicado o triplicado». Desde su experiencia, el boom en Castellón se dio del año 2000 al 2010, «en general el volumen de ventas se ha mantenido regular. Primero era un producto desconocido y cuando se empezaron a ver circulando y expuestos en ferias de pueblos, mucha gente que no tenía más remedio que ir en motocicleta se decantaba por la opción del cuadriciclo por sus ventajas».

Los diseños son más atractivos

¿Qué momento vive actualmente? «Pues en este 2026 los modelos son mucho más bonitos estéticamente y el perfil de cliente ha cambiado, ya que se diseñan los modelos para gente joven, que todavía no tienen edad para tener el carnet pero los padres lo eligen para que los hijos sean más independientes, circulen con seguridad (más que una motocicleta), tengan calefacción o aire acondicionado, puedan escuchar música, no se mojen si llueve, además de facilidad de aparcamiento», detalla Gimeno.

La franja de precios de este original medio de transporte, que da autonomía sin carnet de coche B, abarca «desde los 15.000 euros, pero según el equipamiento puede llegar a los 21.000. No es un producto que todo el mundo se pueda permitir. También hay cuadriciclos eléctricos y, los que tienen motores diésel, están cumpliendo con creces las normativas europeas de anticontaminación».