Castellón muestra sus bondades turísticas con 50 acciones promocionales y decenas de reuniones programadas durante Fitur 2026

La provincia de Castellón ha mostrado sus bondades turísticas en las 50 acciones promocionales y decenas de reuniones programadas durante Fitur 2026.

La institución provincial hace un balance positivo de la Feria Internacional de Turismo de Madrid en la que, desde el pasado martes, la provincia de Castellón ha exhibido su excelencia turística en las presentaciones y reuniones que se han llevado a cabo.

“Una edición más, la provincia de Castellón ha mostrado a los profesionales asistentes y al público general que, visitarla, es una apuesta asegurada los 365 días del año”, ha expresado la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina.

En su apuesta por el desarrollo de los productos turísticos que complementen el producto de sol y playa y que contribuyan a la desestacionalización, desde la Diputación de Castellón se han marcado el objetivo de convertir la provincia en destino de referencia del cicloturismo. En ese sentido, la estrategia turística provincial para la presente edición de Fitur se ha centrado en mostrar el gran potencial que tiene el territorio castellonense para la práctica del cicloturismo. Un tipo de turismo que atrae a la provincia de Castellón visitantes durante todo el año, ayudando a desestacionalizar la demanda y generando actividad económica, especialmente en el interior de la provincia. Como indicaba la dirigente provincial durante el acto de presentación en la Plaza Central, “en Castellón, recorrer el territorio en bicicleta significa vivir experiencias auténticas, descubrir sabores locales, disfrutar de la cultura y conectar con la naturaleza. Cada ruta es una invitación a descubrir la provincia en toda su riqueza y diversidad”.

Y es esa riqueza y diversidad que ofrece la provincia de Castellón la que ha sido protagonista del estand de la Comunitat Valenciana con motivo de las 50 acciones promocionales que se han llevado a cabo tanto en Plaza Central, el escenario principal del estand, como en la sala de prensa reservada para diferentes presentaciones, así como en el espacio destinado a los showcooking en los que varios cocineros de la provincia han mostrado las excelencias gastronómicas y culinarias que posee Castellón.

La excelencia culinaria del territorio castellonense ha estado avalada por los Estrellas Michelin de la provincia: los restaurantes Cal Paradís de Vall d'Alba, Raúl Resino de Benicarló y Atalaya de Alcossebre. Todos ellos mostraron los productos de la gastronomía de la provincia a través de unas creaciones culinarias que han tenido como ingredientes principales productos de kilómetro 0 y muy “de la terreta”. Tampoco faltó el Chef Bosquet en esta demostración culinaria, además de cocineros de diferentes puntos de la provincia como Castellón, Peñíscola, Lucena, Xilxes, Almassora y Oropesa del Mar.

Las acciones realizadas por parte de los ayuntamientos se une a la parte expositiva del estand durante los días abiertos al público y donde se expuso todo tipo de folletos y material promocional del conjunto de la provincia. “Fitur ha vuelto a convertirse en un gran escaparate para mostrar a profesionales y visitantes todas las posibilidades turísticas que ofrece el conjunto de una provincia que, además de sol y playa, es naturaleza, es gastronomía, es música y es cultura”, ha añadido la presidenta Marta Barrachina.

Y, además de las acciones promocionales de cada uno de los municipios y de la provincia en su conjunto, el Patronato Provincial de Turismo ha mantenido toda una serie de reuniones con touroperadores y empresas relacionadas con los productos turísticos que impulsa la institución provincial, como el cicloturismo, para seguir reforzando las acciones dirigidas a seguir proyectando la provincia como destino turístico de excelencia. Como ha añadido Andrés Martínez, “hemos llevado a cabo reuniones para mejorar la comercialización de nuestra oferta potenciando el interior, así como reuniones para incrementar los vuelos hasta nuestra provincia”. En definitiva, toda una serie de acciones que, en un conjunto, se han marcado con el objetivo de seguir siendo una provincia competitiva en materia turística durante todo el año.