Cómo hacer magia con la madera: torneros de Castellón, un oficio en extinción

En un taller de Castellón inundado de virutas y el sonido constante del torno, late un oficio que parecía destinado a desaparecer, pero sigue vivo con Atorcas (Associació Cultural Torners de Castelló), una agrupación sin ánimo de lucro que trabaja para que el torneado de madera continúe siendo una práctica compartida y valorada en Castellón y más allá de nuestras fronteras.

La semilla de este proyecto la plantaron tres torneros apasionados en el año 2010: Sergio Gasulla y Alberto Mateu, de Castelló; y Enrique Prades, de Rossell. Su intención era sencilla pero ambiciosa: mantener vivo un oficio tradicional, crear un espacio de encuentro entre aficionados y profesionales y transmitir conocimientos que, de otro modo, podrían perderse en el silencio de los talleres.

Miguel López, con Sergio Gasulla, presidente de Atorcas. / Mediterráneo

«La idea nació de la necesidad de colaborar entre nosotros, de aprender unos de otros y de poner en valor este oficio», recuerda uno de los fundadores. Desde entonces, Atorcas ha organizado cada año las Jornadas de Trabajo con Torno, un evento que combina demostraciones, talleres, formación y convivencia y que se ha convertido en un referente para los amantes de la madera. La asociación está dirigida por una junta con profundo compromiso local: su presidente es Sergio Gasulla Piquer; el secretario, José Juan Salcedo Martínez; el tesorero, Alberto Mateu Edo; y los vocales Juan Ángel Palau Granell, Juan Carlos Nebot Radiu y Vicente Arañena Suria. Juntos sostienen todo el calendario de actividades y refuerzan la presencia de Atorcas en la vida cultural con actividades en la provincia de Castellón.

Sensibilidad y técnica, claves

Lo que une a los miembros de Atorcas no es solo el uso de una máquina. El torno, aunque a menudo eléctrico, es en sus manos un instrumento que convierte bloques de madera en objetos únicos. El valor artesanal radica en que cada pieza es irrepetible, modelada y acabada según la sensibilidad y la técnica de cada tornero.

Piezas elaboradas por los torneros castellonenses. / Mediterráneo

Este trabajo artesanal combina conocimiento técnico -sobre tipos de madera a emplear, vetas, herramientas y acabados- con creatividad y diseño contemporáneo. Los expertos castellonenses crean desde miniaturas funcionales, como bolígrafos, cucharas, juguetes o sonajeros hasta piezas más complejas como jarrones, candelabros o mangos decorativos en maderas exóticas.

Otras creaciones de Atorcas. / Mediterráneo

Aunque no hay cifras oficiales sobre cuántos torneros existen en España y en Castellón, es un oficio minoritario, pero vivo. En buena parte del país, la práctica ha quedado reducida a unas «islas» culturales donde los artesanos se organizan para preservar sus conocimientos. En este mapa, Castellón destaca por contar con una asociación activa, con unos 45 socios de diferentes municipios: desde Castelló a Almassora, Almenara, Vilafamés, Sant Joan de Moró, la Vall d’Uixó, l’Alcora, Benicàssim, Rossell o Vall d’Alba pero también incluso asociados de otras localidades españolas como València, Mallorca, Barcelona, Girona, Teruel, Cuenca, Guadalajara, Madrid, Zaragoza o Málaga. Su edad oscila entre los 35 y los 80 años, lo que da lugar a una convivencia intergeneracional enriquecedora, donde cada uno aporta experiencia y nuevos enfoques al oficio.

Foto de grupo de los asociados. / Mediterráneo

En el imaginario colectivo, el tornero fue en el pasado un profesional muy necesario: fabricaba patas de mesas y sillas, barandillas o husillos que hoy se producen industrialmente. Con la mecanización, la función práctica disminuyó, pero creció el valor artesanal, estético y cultural de su trabajo.

Miguel López, precursor y referente. / Mediterráneo

Entre las figuras que la asociación recuerda con especial cariño está Miguel López, de Mallorca, considerado un maestro del torneado y precursor en España. «Fue el primer demostrador que colaboró con Atorcas desinteresadamente en las primeras jornadas y dejó una huella profunda. En su memoria, la asociación organiza un concurso de piezas que lleva su nombre», explican desde Atorcas su presidente, Sergio Gasulla; y José Juan Salcedo, de Almassora.

Entre el hobby y la profesión

Muestra de oficios en Sant Joan de Moró. / Mediterráneo

Gran parte de los torneros castellonenses lo practica como hobby y solo un 20% combina la afición con encargos profesionales -restauraciones o creación de piezas a medida-. Para muchos, es un modo de expresarse, de conectar con la tradición y compartir experiencias, más que una fuente principal de ingresos. De cara al futuro, Atorcas explora colaboraciones con ayuntamientos y entidades culturales para llevar el oficio a las plazas, las ferias y los espacios públicos, con demostraciones en vivo que acerquen al público a este arte que, pese al paso del tiempo, sigue girando con fuerza. Como bien dicen ellos: ¡Salud y virutas!

Grandes maestros del mundo se darán cita en Vilafamés

El polideportivo de Vilafamés se convertirá en capital internacional del torno de madera los días 28 de febrero y 1 de marzo con la celebración de las Jornadas de Trabajo con Torno organizadas desde el 2011 por la asociación provincial que agrupa a todos los especialistas en este arte, Atorcas. Lo que comenzó como un encuentro entre aficionados locales se ha consolidado con los años como una cita de referencia en Europa, gracias a la presencia de algunos de los nombres más destacados de la tornería mundial.

Aitor Martínez, premiado. / Mediterráneo

Los demostradores invitados este 2026 hacen magia con sus manos, el torno y la madera: son Aitor Martínez (de origen vasco, pero afincado en Galicia) y Tomislav Tomasic (de Croacia). Aitor consigue auténticas esculturas artísticas con la madera y ha sido galardonado en el 2025 con el Premio Nacional de Artesanía, con su colección Mundos.

Por su parte, Tomislav lleva trabajando la madera desde los 15 años. Se ha especializado en piezas de carpintería a medida, como cuencos, platos y otros objetos torneados; y vende herramientas de alta calidad diseñadas por él a otros aficionados, según relata en su blog. Mira en este post como hace magia con solo un lápiz de madera.

A lo largo de estos años, la cita ha reunido a expertos de renombre de todo el mundo, grandes maestros del oficio de tornero como Jean Francois Escoulen, Julien Monnier y Yann Marot, de Francia; Pat Carroll, de Irlanda; Les Thorne, de Inglaterra; y también nacionales, como Adrián Pena, de Galicia, entre otros. Todos ellos son reconocidos por su trayectoria, innovación y capacidad para transformar la madera en piezas únicas, uniendo técnica, arte y tradición.

Natacha Heitz, en una demostración en el año 2016. / Mediterráneo

Desde Atorcas explican que «Francia, Irlanda, Portugal, Reino Unido y Alemania mantienen comunidades activas de torneros, con asociaciones similares a la nuestra y una intensa participación cruzada en eventos». Estos lazos generan intercambios constantes de técnicas, visitas mutuas y proyectos compartidos. Además, existen vínculos con Italia y Estados Unidos, donde el torneado cuenta con escuelas consolidadas y ferias anuales de referencia. Y sobre todo, a los torneros castellonenses les ayuda a aprender nuevas técnicas y perfeccionar habilidades

Fomentar la hermandad, el relevo generacional, preservación cultural y formación son otros objetivos, pues durante dos días aficionados y profesionales compartirán demostraciones prácticas, talleres -podrán participar los asistentes, supervisados por Atorcas- y concursos. También se busca dar visibilidad al oficio mediante exposiciones abiertas al público -con piezas aportadas por los socios, que posteriormente se sortearán- y certámenes como el concurso en homenaje a Miguel López, figura clave del torneado en España. En esta cita colaboran el Ayuntamiento de Vilafamés, Diputación de Castellón y Tornyfusta (empresa de Mallorca que vende maquinaria y herramientas del torno).